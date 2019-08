Přijede Slovácko! Trenér Vrchoviny Zeman chce svátek hlavně přežít

V aktuálním ročníku Fortuna: ligy dokázali po shodném výsledku 2:0 vyloupit pražskou Letnou i Štruncovy sady a v tabulce nejvyšší soutěže jim patří šestá příčka. Navíc je vede trenér, který je nyní „in“.



Dnes se fotbalisté prvoligového Slovácka v rámci druhého kola MOL Cupu představí v Novém Městě na Moravě, kde se jich nemůže dočkat třetiligová Vrchovina.

„Na zápas se určitě všichni těšíme, pro město je to veliká událost. A pro Vrchovinu takový fotbalový svátek,“ říká útočník domácího celku Tomáš Duba. „Zahrát si proti prvoligovému soupeři, to se každému nepoštěstí,“ pokračuje.

Vysočina a MOL Cup 27. srpna - Vrchovina vs. Slovácko, 17:00

vs. Slovácko, 17:00 28. srpna - Ždírec n. D. vs. Líšeň, 17:00

vs. Líšeň, 17:00 4. září - Hostouň vs. Vysočina, 17:30

„Prvoligový soupeř v Novém Městě na Moravě ještě nikdy nehrál. Takže pro nás je to nejen svátek, ale i další historický milník,“ říká trenér Vrchoviny Richard Zeman.

„Když jsem sem poprvé nastupoval, zachraňoval se tým v krajském přeboru. Dneska jsme – pokorně a krátkodobě – na špici třetí ligy a přijede k nám Slovácko,“ pokračuje Zeman. „Něco podobného si před deseti lety asi nikdo nedokázal ani představit.“ A přesto je to skutečností.

Vrchovina, která teprve druhou sezonu hraje MSFL, si uvědomuje, jaký soupeř ji nyní čeká. „Vyhráli na Spartě i v Plzni, takže se jim letos určitě daří,“ připomíná Duba. „Uvidíme, s jakou sestavou přijedou k nám. My se budeme snažit je potrápit,“ vzkazuje.

„Slovácku se daří, jsou v elitní šestce ligy. Navíc trenér Martin Svědík je dneska v kurzu, zajímala se o něj Sparta, zajímá se o něj Plzeň,“ říká Zeman. „Prošel Jihlavou, má tady dobré jméno. O to je to pikantnější.“

Schoval si Duba gól i na pohár?

Zajímavostí je fakt, že právě Svědík – tehdy ještě coby kouč FC Vysočina – Vrchovinu vyřadil také v minulém ročníku MOL Cupu. Favorizovaná Jihlava, ve značně omlazené sestavě, v Novém Městě vyhrála 3:1.

Také tentokrát Zeman pro domácí prestižní pohárový duel vnímá spíše jako určitou odměnu pro hráče aktuálně čtvrtého celku MSFL.

„Musíme to hlavně nějak přežít. Čeká nás třetí anglický týden v řadě za sebou, mužstvo máme spíš zkušenější a starší a nemůžeme udělat osm změn v sestavě, jako minule v Tasovicích,“ uvědomuje si. „Chceme to nějak zvládnout a neudělat ostudu,“ přeje si.

Hráči Slovácka se radují z vítězství nad Plzní. Zleva Guélor Kanga ze Sparty a Pavel Dvořák ze Slovácka.

Na žádný debakl raději nepomýšlí ani Duba. „Ani mě to nenapadlo,“ tvrdí s úsměvem. „Doufám, že když do toho dáme všechno, dopadne to dobře.“



Třiadvacetiletý forvard, který při svých čtyřech dosavadních třetiligových startech nasázel čtyři branky, doufá, že si nějaký gól schoval také na Slovácko. „Kdyby to tak dopadlo a nějaký ten gól mi tam spadl, byl bych moc rád,“ usmívá se. „Ale uvidíme.“