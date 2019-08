Na Slovácko jsme neměli, přiznává trenér Vrchoviny Zeman

„Hráči z toho neměli úplně dobrý pocit, protože si moc nezahráli,“ všiml si trenér Richard Zeman. „Běhali bez balonu a když ho získali, rychle o něj přišli.“



Podle Zemana byl jednoznačně vidět rozdíl v kvalitě mezi dobře připraveným profesionálním týmem, který hraje na špici nejvyšší soutěže, a amatérským týmem ze třetí ligy. „V současném nabitém programu jsme na takového soupeře vůbec neměli. Od první do poslední minuty,“ připomněl zkušený kouč, že jeho tým během šestnácti dnů sehrál pět soutěžních utkání.

„Proti prvoligovému soupeři jsme nastoupili poprvé a bylo znát, že ti kluci byli někde jinde,“ uznal Zeman. „Když jsme loni hráli s Jihlavou, individuálně se s hráči soupeře dalo měřit. Teď je potřeba říct, že jsme na to prostě neměli.“ S tím souhlasí také Michal. „Byl vidět rozdíl dvou tříd. Slovácko přijelo skoro v plném složení, bylo kvalitnější a rychlejší,“ všiml si.

Původní záměr, hrát co nejdéle na 0:0, vzal rychle za své. Už v 19. minutě se poprvé trefil autor tří branek Lukáš Sadílek, ke kterému se brzy přidal dvougólový Jan Kalabiška. Během dalších dvaceti minut – kdy hosté postupně zvýšili vedení na 4:0 – bylo o výsledku jasno.

„Chtěli jsme co nejdéle vydržet bez inkasovaného gólu, co nejvíce s nimi držet krok a pokusit se sami vstřelit branku,“ popisuje Zeman. „Kdybychom měli štěstí, dali nějaký gól ze standardky, mohli jsme je trochu potrápit. Ale oni do toho vstoupili jednoznačně, rychle rozhodli a pak už měli zápas pod kontrolou,“ mrzelo Michala.

Kdo si však zápas dokonale užil, byli diváci. „Pohár byl svátek pro klub i pro fanoušky. Přišla pěkná návštěva, pokladník mohl být spokojený,“ usmál se Zeman. „Stabilně na třetí ligu v Novém Městě chodí kolem pětistovky, teď lidí bylo téměř dvakrát tolik. Lidé vytvořili dobrou kulisu.“

Více než na pohár už hráči i trenéři Vrchoviny myslí na sobotní domácí ligový zápas s Kroměříží. „Uznali jsme vysokou kvalitu protivníka a hodili jsme zápas za hlavu,“ říká Zeman. „Pro nás je směrodatnější sobotní duel s Kroměříží.“

V něm by Vrchovina ráda prodloužila letošní sérii čtyř ligových utkání bez porážky. „Začátek sezony se nám podařil, tak bychom v tom chtěli pokračovat,“ přeje si Michal. „Rádi bychom napravili minulý ročník, kdy jsme doma ztráceli. Proto to musíme zvládnout.“

Nebude to však rozhodně nic snadného. „Čeká nás zápas s kvalitním soupeřem, který nemá body. O to to bude těžší,“ varuje Zeman.