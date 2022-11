Slovácko sní o obhajobě poháru. Chceme minimálně do finále, říká Hofmann

„Cesta k výhře v poháru je daleká a trnitá. Musíte mít i štěstí, jako jsme ho měli loni, když jsme byli kousek od vyřazení,“ poznamenal trenér Martin Svědík.

Slovácku zatím štěstěna v MOL Cupu přeje. Jako obhájce se do soutěže zapojilo ve 3. kole, ve kterém doma zametlo s druholigovým Varnsdorfem 6:0, také v osmifinále nemuselo nikam cestovat, byť los mu přisoudil těžšího soupeře.

Spolu se Slováckem budou ve čtvrtfinálovém osudí Brno, Slavia a druholigový Vyškov, který o den dříve vyřadil Zlín, zbývající potenciální soupeři přibudou později.

Radost hráčů Slovácka ze vstřeleného gólu v osmifinále MOL Cupu proti Mladé Boleslavi.

„Vyškov je nevyzpytatelný. Raději bych chtěl někoho z ligy, ale hlavně abychom hráli doma,“ přeje si Hofmann před losem.

Slovácko si letos poprvé v historii klubu zahrálo skupinovou fázi evropských pohárů a byť ve skupině Konferenční ligy skončilo poslední, zanechalo v konkurenci 1. FC Kölnu, Nice a Partizanu Bělehrad příznivý dojem.

„Užili jsme si skvělé zápasy. Kéž bychom je zažívali každý rok. Přestože to někdy bylo na úkor výsledků v domácí lize, podzim jsme jakžtakž zvládli,“ uvedl Hofmann.

Ve Fortuna:Lize vyhrálo Slovácko dvě ze tří posledních utkání a na čtvrtou Olomouc ztrácí před jarní části jen dva body.

„Základním cílem je být do šestky, než se tabulka rozdělí. Je to hratelné. Máme čas se dobře připravit. Minimálně chceme obhájit čtvrté místo, mít ambice, ne jen jaro odehrát. A v poháru dojít nejlépe do finále,“ zmínil Hofmann opět MOL Cup.

„Ne že by v něm byla cesta do Evropy snadnější, ale stačí v něm vyhrát méně zápasů. Proto jsme se upnuli na utkání s Boleslaví, chtěli jsme ho za každou cenu zvládnout,“ těší Hofmanna.

Už menší radost má z toho, že příští týden neodletí do Dubaje. Desetidenní pobyt v metropoli Spojených arabských emirátů dostali hráči Slovácka i s rodinami odměnou za postup do skupiny Konferenční ligy od spolumajitele klubu Zdeňka Zemka. „Bohužel děti dostaly neštovice. Rodina je přednější, zůstanu doma,“ řekl Hofmann.

Společnou přípravu zahájí Slovácko mezi svátky hned po Štěpánovi 27. prosince. A dost pravděpodobně bez trenéra Martina Svědíka, který místo cesty do Dubaje podstoupí výměnu kolenního kloubu.