Havlík po pohárovém výbuchu Slovácka: Snad nás facka probere

„Bolí to moc. Chtěli jsme se zvednout, nastartovat se, bohužel jsem to nezvládli. Sami jsme se dostali do problémů, sami se z nich musíme dostat ven,“ připomněl Havlík, že prvoligové Slovácko odvolalo před pohárem trenéra Romana Westa.

Zaskočilo vás, jak dobře Kroměříž hrála?

Věděli jsme, že má dobrý tým, kvalitou na druhou ligu. Začátek jsme neměli špatný, ale pak jsme začali ztrácet míče, chodili do brejků a z jednoho dali i úvodní gól. Sebevědomí jim narostlo a my jsme se trápili.

Čím si vysvětlujete tak špatný výkon?

Bylo jasné, že domácí budou hodně bojovat. Scházelo nám více pohybu, soubojů, málo jsme se tlačili do šestnáctky. Měli jsme pár šancí, ale bylo to málo. Potvrdilo se, že nám to v koncovce nelepí.

V Kroměříži jste se měli po sobotním debaklu v Liberci chytnout. Co s vámi taková porážka může udělat?

Někdy je prohra k něčemu dobrá. Věřím, že se probereme.

Momentka z utkání Kroměříž - Slovácko.

Jaké byly dny po odvolání trenéra Romana Westa?

Nečekali jsme, že skončí. Věci šly rychle za sebou, pohárový zápas, řekli jsme si k němu něco, ale dostali jsme v Kroměříži pořádnou facku.

Byl to pro vás speciální duel?

Vzpomněl jsem si, když jsme tady s Kroměříží hráli semifinále poháru proti Mladé Boleslavi. Pár kluků ještě znám. Mám to tady rád. V hledišti byla rodina, hodně známých. Doufám, že fandili mně, ale budou také rádi, že Kroměříž postoupila.