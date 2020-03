Slovácko pomýšlí na úspěch i v poháru, v cestě stojí Liberec

„Nechci žít zápasem se Slavií, ten je pryč. Liberec je úplně jiným soupeřem, s odlišným způsobem hry. Musíme si dát pozor na jiné věci a taky jsou v jiných věcech zranitelní. Ale nasazení a přístup hráčů by měly být stejné, ostatně jako v každém utkání,“ zdůraznil trenér Slovácka Martin Svědík.



Nelítá jeho mužstvo po cenném skalpu v oblacích? „Myslím, že už jsme dostali tolikrát přes držku, že určitě ne,“ namítl kouč. „Udělat všechno pro to, abychom postoupili, to je hlavní motivace.“



Slovácko se ve své historii dostalo dvakrát do finále poháru, naposledy v roce 2009, následně byly jeho maximem čtyři čtvrtfinálové účasti.

To Liberec si finále zahrál už čtyřikrát, z toho dvakrát vítězně, naposledy v roce 2015, poté vždy vypadl ve čtvrtfinále.

Severočeši měli na přípravu luxusní prostor, jejich víkendový zápas v Teplicích odložily přívaly sněhu.

„Vůbec se nechceme vymlouvat, že oni nehráli a budou odpočatí. Myslím, že hráči jsou připravení dobře, ale vnímáme kvalitu Liberce v začátku jara,“ zmínil Svědík, že soupeř sice je v lize devátý, ale po výhrách na Spartě a nad Bohemians ztrácí ve vyrovnané horní polovině tabulky na Slovácko jen tři body. „Dostali jeden gól, dali jich pět a co jsem viděl, byly jejich výkony velice dobré. Jsou na vítězné vlně, my budeme dělat všechno pro to, abychom ji narušili.“



Ve dvou dnech mezi zápasy Slovácko kromě zahánění únavy řešilo i zdravotní stav hráčů. Fit by sice měli být po vzájemné srážce obránce Šimko a záložník Divíšek, start dalšího beka Divíška a středopolaře Navrátila, kteří proti Slavii nedohráli, je ale nejistý.

„Osa týmu zůstane, pak můžeme proměnit hráče, u kterých víme, že toho měli opravdu dost, ale určitě to nebudeme nabourávat třeba šesti změnami,“ naznačil slovácký kouč.