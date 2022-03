Finále se Spartou je velká motivace, říká Šašinka před duelem s Hradcem

„Vencova absence je pro nás velké oslabení. Má výbornou střeleckou formu. A hlavně nahoře všechno oběhá, týmu tím hodně pomáhá. Bude moc chybět, ale všichni jsme mu nominaci na kvalifikaci přáli. Zasloužil si ji,“ říká Šašinka.

Vnímáte, že pohárové semifinále je jedním z klíčových zápasů jara?

Určitě. Je to strašně důležité utkání. Z MOL Cupu vede nejkratší cesta do evropských pohárů. Navíc finále bychom hráli doma před našimi fanoušky a proti Spartě. To je ohromná motivace.

Hradec - Slovácko pátek 17.00 online

Čeká vás Hradec. Doma jste ho udolali 1:0, v jeho boleslavském azylu jste uhráli remízu 2:2. Znovu to bude těsné?Hradec má dobře propracovaný systém hry. Trenér Koubek je zkušený a dokáže tým perfektně nachystat. Bude to tvrdý zápas, bude to bolet, ale těšíme se.

Ve čtvrtfinále jste přešli přes Olomouc v penaltovém rozstřelu. Trénovali jste je?

Zatím ne, ale na předzápasovém tréninku si jich pár kopneme. Kdyby na ně došlo a byl bych na hřišti, přihlásil bych se.

V posledním ligovém kole jste se podruhé v sezoně trefil. Úleva?

Dlouho jsem nehrál v základu. Nesoustředil jsem se na to, abych dal gól, ale aby to nevypadalo strašně. Povedlo se, i když jsem udělal na začátku penaltu. Chtěl jsem odkopnout špičkou míč, ale napřáhl jsem se, jako bych chtěl střílet. Byl to zbytečný a hloupý faul. Musím si příště dávat větší pozor.

O to hladověji jste pak šel za gólem? Chvilku po míči jste skončil v síti také vy.

To vyplynulo ze situace. Dlouhý balon šel za obranu a hřiště fakt nebylo dobré, takže jsem předvídal, že by se mohl špatně odrazit, že by ho obránce ani gólman nemuseli mít. Brankář vyběhl, a tak jsem to riskl. A jak jsem míč na brankové čáře dobíhal, dopadl jsem do sítě.

Na Bohemce jste vůbec poprvé v ligové sezoně nastoupil od úvodu. Už byste vydržel celý zápas?

I když jsem předtím moc nehrál, cítím se dobře. Všechno jsem odtrénoval, kondičně jsem připravený. Jen ke konci jsem cítil trochu únavu. Na konci zimní přípravy jsem chytil covid, takže to nebylo ideální, ale už jsem všechno doběhal.

Ve Slovácku hostujete z Ostravy podruhé. Letošní hostování jste si představoval lépe, že?

Všechno začalo už v létě. Týden před Evropskou konferenční ligou jsem se zranil a byl jsem tři týdny mimo. Klukům se začalo dařit a moje výkony nebyl dobré, ani když jsem naskakoval do zápasů. Pak je těžké se dostat do sestavy.

Jak se změnilo Slovácko od podzimu 2019, kdy jste mu pomohl pěti góly?

Tým je mnohem zkušenější. Díky práci trenéra Svědíka se pořád zlepšuje.

Dostáváte se po rozpačitém úvodu jara do pohody vy i tým?

Start nebyl optimální, ale nebyl důvod být nervózní. Měli jsme problém dát gól, ale to se stane každému. Otočilo se to a doufám, že jsme zase na vítězné vlně.