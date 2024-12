Opavští fotbalisté se domů nevrátí ani na jaře, azyl jim nabídl Dolní Benešov

Náklady na odstranění škod půjdou do desítek milionů korun. Nepodaří se naplnit původní plán, aby mužstvo zahájilo zimní přípravu již v domácích podmínkách. Opavský areál se začne rekonstruovat teprve během jara.

Závěr podzimu SFC dohrál v Hlučíně, nově najde azyl pravděpodobně v Dolním Benešově, kde již odehrál utkání MOL Cupu proti Zlínu. „Stadion nesplňuje stoprocentně parametry pro profesionální soutěž. Ale LFA v čele s Tomášem Bártou jsou si vědomi situace, ve které jsme, a drobné ústupky jsou připraveni udělat,“ uvedl Hůlovec.

Stadion by musel získat výjimku na osvětlení, navíc má kapacitu jen 2000 míst pro diváky, z toho 500 na sezení. „Co se týká kabin a interiérů, je tam nová budova. Věřím, že fanoušci omluví lehký diskomfort,“ řekl šéf druholigového klubu.

Pohled na zatopený fotbalový stadion v Opavě.

Mužstvo potřebuje najít stabilní zázemí i pro trénink, aby se nemuselo neustále přesouvat. O Dolním Benešově ještě stoprocentně rozhodnuto není. Hůlovec nevyloučil ani variantu pořídit kompletní kontejnerovou soustavu se zázemím, aby hráči mohli zůstat v Opavě a využívali menší tréninkové hřiště.

Slezský tým je po podzimu desátý se ztrátou sedmi bodů na barážové příčky. „Nechci alibisticky všechno shazovat na povodně, takto k tomu nepřistupujeme. Dlouhodobý vliv byl ale enormní. Povodně prodloužily časový horizont postupu do vyšší soutěže. Chceme skončit co nejvýše a ideálně do pátého místa, ale uvidíme,“ uvedl Hůlovec.