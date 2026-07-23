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Kauzu nekomentujeme, řešíme sport. Opavští fotbalisté chtějí být v horní půlce

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  16:19

Na tiskové konferenci fotbalistů Slezského FC Opava před národní ligou sedí zleva obránce Ondřej Lehoczki, trenér Svatopluk Habanec a výkonný ředitel klubu Filip Labuda. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Než minulou sezonu na jaře prohráli posledních osm zápasů, fotbalisté Slezského FC Opava v národní lize bojovali o účast v baráži o první ligu. Na tak vysoké umístění v nadcházejícím ročníku soutěže nemyslí. A nejen kvůli tomu, že šéfové klubu stále čekají, jaký trest od Etické komise FAČR dostanou kvůli obvinění z ovlivňování zápasů a korupce.

Opavští sezonu rozjedou v pondělí doma od 18.00, kdy v pikantním slezském derby přivítají MFK Karvinou, klub, který vinou korupce sestoupil z nejvyšší domácí soutěže, v níž skončil osmý.

„Chceme hrát v horní polovině tabulky,“ prohlásil výkonný ředitel opavského klubu Filip Labuda. „Bude ale důležité, abychom navázali na loňský podzim hlavně co se týče domácích zápasů, abychom doma neprohrávali, abychom hráli zajímavý fotbal a chodili diváci. Uvidíme, jak dopadneme, protože konkurence je letos trochu nečitelná.“

Během léta tým prošel obměnou, změnil se i realizační tým , jemuž šéfuje trenér Svatopluk Habanec, který s koučem brankářů Tomášem Grigarem přišel z Ústí nad Labem.

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„Nemá cenu vyhlašovat, že budeme hrát o první až třetí místo, tak klub ještě nastavený není. Důležité je, abychom táhli za jeden provaz,“ prohlásil trenér Habanec.

Opavské čeká složitá sezona i kvůli tomu, že mezi obviněnými z ovlivňování výsledků a korupce není jen klub, ale i spolumajitel a předseda představenstva Slezského FC Martin Latka.

„Co se týče řízení v této záležitosti, plně ho respektujeme, ale stále probíhá, takže nic nebudeme komentovat a ani předjímat závěr,“ upozornil Filip Labuda. „Členům etické komisi jsme prostřednictvím našeho právních zástupce poslali náš postoj a náhled na celou věc, ale ani přes nějaké výzvy jsme zatím jejich reakci nezaznamenali.“

Jak situaci vnímá nový trenér Svatopluk Habanec?

„Jsem tady od toho, abych se staral o sportovní stránku. Jak už řekl Filip (Labuda), i když vyšetřování začalo v březnu, teď nic neprobíhá. Nejsem ta správná osoba, abych to komentoval. Zajímám se jen o to, co se děje na hřišti.“

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Přesto, neměli Opavští problém se sháněním posil, když zatím není jasné zda a jaký trest dostanou, jestli třeba nepřijdou o nějaké body?

„Trochu to hráče ovlivnit může,“ připustil Labuda, „ale povedlo se nám přivést dost hráčů, takže to není rozhodující faktor.“

Dobrou zprávou pro Opavské je, že mohou počítat s obráncem Filipem Štěpánkem, jenž byl ještě coby hráč Vyškova podezřelý z ovlivnění barážové dvojutkání s Karvinou. Členové etické komise ho potrestali zákazem činnosti na jeden měsíc, pokutou 50 tisíc korun a 70 hodinami prospěšné činnosti pro fotbal za neoznámení disciplinárního přečinu.

Nastoupit by už mohl, protože kvůli obvinění měl zastavenou činnost už na jaře, kdy chyběl ve třech zápasech. „Je to dobrá zpráva hlavně pro Filipa, méně pro nás, protože nějakou dobu nám kvůli zranění ještě bude chybět,“ řekl Labuda.

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