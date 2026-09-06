Jestli to byl ofsajd, od toho je rozhodčí. Já ho mávat nebudu, řekl Šustr

„Máme moderní techniku a díky ní jsem viděl jednoznačnou červenou kartu a minimálně půlmetrový ofsajd,“ prohlásil opavský trenér Svatopluk Habanec.
„Říkám to pro to, že jsem to viděl, a proto, že majitele klubu nutíme k tomu, aby se technika posunula. Bohužel tyhle dva momenty nás stály vítězství.“
Podle Habance měl být ve 25. minutě vyloučený Olatoundji Tessilimi, který šlápl na opavského obránce Jaromíra Srubka. „Jsem moc rád, že Srub nemá zlomenou nohu,“ dodal kouč.
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Dukla předvedla úspěšný obrat. Z Opavy veze tři body, poskočila na čtvrtou příčku
Ve druhé lize videoasistenti rozhodčího nejsou, takže vše mají v rukách sudí přímo na hřišti. „Nehodnotím rozhodčí, jen říkám, co jsem viděl po zápase a co jsem měl možnost vidět i z lavičky,“ upozornil Habanec.
„Akce, kterou předvedli chlapci v závěru, byla velice dobrá. Díky ní jsme stav zlomili a zvítězili,“ pochvaloval si trenér Dukly Pavel Šustr.
Ofsajd neviděl?
„Ještě jsem se na to nedíval,“ odpověděl hned po duelu. „Ale tu akci chválím pořád stejně, protože byla hezká. Jestli to byl ofsajd, od toho je rozhodčí. Já ho mávat nebudu.“
Opavský obránce Ondřej Lehoczki podotkl, že pokud by šlo o postavení mimo hru, je prohra o to mrzutější. „Ale i kdyby nebyl, tak nás soupeř potrestal opět po naší standardce,“ konstatoval Lehoczki. „Stalo se nám to už na Slavii i v předchozích zápasech, takže chybu bychom měli hledat spíše v nás, než jestli to byl ofsajd, nebo ne.“
Opavští díky gólu Romana Zalešáka od 20. minuty vedli, Pražané vyrovnali v 65. minutě po autu domácích, po němž Barnabáš Lacík nakopl balon do Rajmunda Mikuše, který mu utekl a z dálky přeloboval brankáře Jiřího Ciupu.
„Rajmund zase vymyslel geniální věc,“ liboval si kouč Šustr.
„Lacík byl jednoznačně už u balonu, chtěl ho dávat do kapsového prostoru, ale že trošku zbrzdil, tak si to zkomplikoval,“ komentoval vyrovnání Habanec. „Bohužel, byla to taková haluz. A ještě ten balon (po kopu Rajmunda Mikuše – pozn. red.) byl dlouhý, točil se od branky, ale spadl do ní.“
A druhou branku vstřelil Ali Hindi po opavském přímém kopu, po němž hosté vyrazili do rychlého protiútoku.
„Obě branky jsme dostali ze dvou našich standardek, to je k zamyšlení,“ povzdechl si Habanec.
Dukle pomohly změny v sestavě i posila Plšek
„Po přestávce jsme začali vyhrávat osobní souboje a pomohli nám střídající hráči i Opava, která se trošku zatáhla,“ řekl obránce Dukly Jaroslav Svozil.
Trenér Šustr souhlasil, že tři poločasové změny hru Dukly oživily. V útoku Tomáše Schánělce nahradil Boubou Diallo.
„Schánělec je pro nás důležitý hráč, ale už několik zápasů s ním pracujeme, aby se zlepšil ve hře s míčem,“ vysvětlil střídání útočníků Šustr.
„Boubou je navíc vysoký a umí vyhrávat souboje. Tomáš musí být o to lepší na zemi. A když to tam není a nevidím, že by byl ostrý v presování, tak dostane příležitost někdo jiný. Není to ostuda. My jsme tady od toho, abychom zápasy zvládali a vyhrávali je. Je mi jedno, jestli je někdo starý, mladý, takový, nebo makový. Pokud neplní co má, nehraje.“
Pražský kouč hned do základu postavil zkušeného záložníka Jakuba Plška, který se tento týden vrátil do českého fotbalu po více než šesti letech v Maďarsku, kam odešel v lednu 2020 ze Sigmy Olomouc.
„Dal naší hře zkušenost, kterou jsme od něj očekávali,“ pravil spokojeně Šustr. „Měl tam úseky, kdy naprosto v klidu otáčel hru, nepanikařil s balonem, což je hodně důležité. Ještě mu chybí zápasová praxe. Sám říkal, že chytil křeče do obou lýtek. Jeho výkon určitě půjde nahoru.“