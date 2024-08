Slávistky už budou mít srovnatelné podmínky pro fotbal jako muži, říká Tvrdík

„Slávistky jsou aktuálně nejlepším českým ženským týmem a hrdě reprezentují náš klub i zemi. A já věřím, že na tyto sportovní úspěchy navážeme,“ řekl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Ženský fotbal dnes zažívá růst a získává pozornost nejen u nás, ale po celém světě. I my posilujeme výdaje na ženský tým, děvčata budou mít srovnatelné podmínky pro fotbal a profesionální výkon jako muži.“

V tréninkovém areálu slávistek v Horních Měcholupech vznikne ještě letos nové hřiště s umělou trávou, na řadě je regenerační linka, wellness, rozšíření posilovny. Vzpruhu dostane rovněž marketing. Ruku k dílu přidá i obránkyně Gabriela Šlajsová, která se bude částečně věnovat propagaci klubu na sociálních sítích.

V plánu je rovněž filmový projekt v režii Davida Ondříčka, který bude po vzoru dokumentu Totální sezona o mužském týmu Slavie mapovat zákulisí ženského celku.

Gabriela Šlajsová v derby proti Spartě.

Slávistky získaly v posledních třech letech mistrovský double, tedy domácí titul i pohár, nyní se o další úspěch pokusí pod novým trenérem Jiřím Vágnerem, donedávna asistentem kouče Petra Rady v pražské Dukle. „Přeskočil jsem z mužského fotbalu do ženského a jsem strašně mile překvapený, jak holky k fotbalu přistupují, jak ho vnímají a jak tvrdě pracují.“

Nově budou mít slávistky svou patronku: podnikatelku a filantropku Ivanu Tykač. Ta je zároveň zakladatelkou neziskovky Women for Women. Jméno charitativní organizace bude také na dresech týmu.

„Jsem pyšná na to, že jsem se mohla stát patronkou ženského týmu. Holky, slibuju, že se budu snažit dělat pro vás co nejvíc. A jsem si jistá, budeme skvělý tým,“ uvedla Ivana Tykač, jejíž manžel Pavel je od nového roku majitelem Slavie.

Úřadující české mistryně čeká v září boj o postup do základní skupiny Ligy mistryň, kterou hrály v posledních dvou letech. „Rádi bychom ze skupiny postoupili. Není to cíl, ale spíš sen. Uděláme maximum pro to, abychom byli v Evropě úspěšní,“ prohlásil Tvrdík.

Klub oznámil i dvě velké posily. Po třech letech se vrátila brankářka Barbora Votíková, která by měl nahradit jedničku Olivii Lukášovou, jež odešla do AS Řím. A Kateřina Svitková, která v klubu hostovala na jaře z Chelsea, je nově kmenovou hráčkou Slavie.

„Klub se neskutečně posunul. Když jsem odcházela, nedostávaly jsme ani jídlo, neměly maséra a trénovaly večer po práci nebo škole. Teď? Ani některé anglické týmy nemají takové podmínky,“ uznala Svitková.

Kromě dvou zkušených reprezentantek dorazily ze Slovácka ofenzivní hráčky Jana Žufánková s Michaelou Ferencovou a z maďarského Ferencvárose Černohorka Nadja Stanovicová. Velké příchody však oznámila i Sparta, která přivedla právě od rivala Michaelu Khýrovou a Franny Černou.



„Zvýší se konkurence, což je jen dobře. Věřím, že silnější bude i Liberec s novým majitelem Ondřejem Kaniou a také tradičně kvalitní Slovácko,“ doplnil Tvrdík.

Nové tváře mohou být k vidění v akci už o víkendu, kdy startuje 1. liga žen s novým názvem FORTUNA=LIGA. Slávistky začnou v sobotu od 14 hodin domácím zápasem ve svém areálu v Horních Měcholupech.