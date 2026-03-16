Akademie Slavie a Sparty se zapojily do programu na rozvoj práce s mládeží

Autor:
  15:00
Akademie fotbalistů Slavie, Sparty a také Pardubic se zapojily do programu FIFA, který byl zaměřen na rozvoj práce s mládeží. „Cílem bylo sdílení know-how a další zvyšování kvality práce s mladými hráči,“ přiblížil Petr Hurych, ředitel slávistické akademie.
Fotogalerie4

Slávistická akademie se zapojila do programu FIFA Talent Development Scheme zaměřeného na rozvoj práce s mládeží. | foto: SK Slavia Praha

Pilotní mentorský program s názvem FIFA Talent Development Scheme probíhal rok a půl.

Každá ze tří akademií spolupracovala s odborníky FIFA, kteří mají dlouholeté zkušenosti z prostředí předních evropských klubů. „Mezi mentory byli například bývalí vedoucí akademií Sportingu, Benfiky nebo trenérští odborníci působící v Evertonu,“ řekl Hurych.

Spolupráce probíhala formou pravidelných online setkání a diskusí nad jednotlivými tématy. Součástí byly i osobní návštěvy expertů FIFA přímo v klubových akademiích a workshopy pro trenéry a odborné semináře pro širší skupinu trenérů a vedoucích akademií z celé České republiky.

Slávistická akademie se zapojila do programu FIFA Talent Development Scheme zaměřeného na rozvoj práce s mládeží.

Program se zaměřoval především na sdílení zkušeností v oblastech sportovní přípravy, metodiky tréninku, organizace akademie či práce s mladými hráči. Experti analyzovali fungování jednotlivých akademií, diskutovali s jejich vedením a trenéry a poskytovali doporučení, jak některé procesy dále rozvíjet nebo upravit.

Závěrečnou část programu představoval odborný seminář, který se uskutečnil ve dnech 10. a 11. března, kde zástupci zapojených klubů sdíleli své zkušenosti z celého procesu s dalšími zástupci českých akademií.

Za účast v programu obdržely zapojené akademie potvrzení o absolvování mentoringu. „Pro nás představovala účast především příležitost konzultovat vlastní přístup k výchově mladých hráčů s mezinárodními odborníky a získat další podněty pro další rozvoj akademie,“ uzavřel Hurych.

Projekt byl součástí pilotní iniciativy FIFA zaměřené na podporu a sdílení dobré praxe v oblasti mládežnického fotbalu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Zbrojovka Brno vs. Artis BrnoFotbal - 19. kolo - 16. 3. 2026:Zbrojovka Brno vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
16. 3. 18:00
  • 1.74
  • 3.69
  • 4.56
Cremonese vs. FiorentinaFotbal - 29. kolo - 16. 3. 2026:Cremonese vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
16. 3. 20:45
  • 4.22
  • 3.49
  • 1.98
Brentford vs. WolvesFotbal - 30. kolo - 16. 3. 2026:Brentford vs. Wolves //www.idnes.cz/sport
16. 3. 21:00
  • 1.58
  • 4.37
  • 5.83
Rayo Vallecano vs. LevanteFotbal - 28. kolo - 16. 3. 2026:Rayo Vallecano vs. Levante //www.idnes.cz/sport
16. 3. 21:00
  • 1.71
  • 3.88
  • 5.29
Sporting Lisabon vs. Bodo/GlimtFotbal - - 17. 3. 2026:Sporting Lisabon vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17. 3. 18:45
  • 1.59
  • 4.83
  • 4.85
Arsenal vs. LeverkusenFotbal - - 17. 3. 2026:Arsenal vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.28
  • 5.78
  • 10.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.