Akademie Slavie a Sparty se zapojily do programu na rozvoj práce s mládeží

Pilotní mentorský program s názvem FIFA Talent Development Scheme probíhal rok a půl.
Každá ze tří akademií spolupracovala s odborníky FIFA, kteří mají dlouholeté zkušenosti z prostředí předních evropských klubů. „Mezi mentory byli například bývalí vedoucí akademií Sportingu, Benfiky nebo trenérští odborníci působící v Evertonu,“ řekl Hurych.
Spolupráce probíhala formou pravidelných online setkání a diskusí nad jednotlivými tématy. Součástí byly i osobní návštěvy expertů FIFA přímo v klubových akademiích a workshopy pro trenéry a odborné semináře pro širší skupinu trenérů a vedoucích akademií z celé České republiky.
Program se zaměřoval především na sdílení zkušeností v oblastech sportovní přípravy, metodiky tréninku, organizace akademie či práce s mladými hráči. Experti analyzovali fungování jednotlivých akademií, diskutovali s jejich vedením a trenéry a poskytovali doporučení, jak některé procesy dále rozvíjet nebo upravit.
Závěrečnou část programu představoval odborný seminář, který se uskutečnil ve dnech 10. a 11. března, kde zástupci zapojených klubů sdíleli své zkušenosti z celého procesu s dalšími zástupci českých akademií.
Chaloupek? Práce všeho druhu! Ve Slavii je z něj nečekaný tahoun, připomíná Součka
Za účast v programu obdržely zapojené akademie potvrzení o absolvování mentoringu. „Pro nás představovala účast především příležitost konzultovat vlastní přístup k výchově mladých hráčů s mezinárodními odborníky a získat další podněty pro další rozvoj akademie,“ uzavřel Hurych.
Projekt byl součástí pilotní iniciativy FIFA zaměřené na podporu a sdílení dobré praxe v oblasti mládežnického fotbalu.