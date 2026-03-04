Neprokázal. Alespoň tenkrát ne.
V červenobílém dresu zvládl gambijský štírek Ebrima Singhateh jen patnáct zápasů za druholigovou rezervu, putoval po hostovačkách, ale v úterý večer se Slavii jako soupeř připomněl hodně důrazně.
To on byl stěžejní postavou dramatického pohárového čtvrtfinále, které nečekaně vyznělo pro Jablonec.
Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel
Singhateh jeden gól dal, druhý mu neuznali, ale pak spolurozhodl v penaltovém rozstřelu.
2:2 po devadesáti i sto dvaceti minutách, 3:2 na pokutové kopy.
A pozor, v MOL Cupu dohrála také Sparta. V Boleslavi, na kterou během chladného večera padala hustá mlha, si od začátku koledovala: Surovčíka v bráně třikrát zachránila tyč, dvakrát těsný ofsajd. Při gólu Pecha kalibrovaná čára ukázala 35 centimetrů, při hlavičce Lehkého dokonce jen 27 centimetrů.
V prodloužení sice dvakrát nebezpečně pálil Haraslín, jenže pak hned na začátku rozstřelu neproměnil první penaltu. Boleslavský brankář Floder vzápětí vychytal i Kairinena a favorit už ztrátu nesmazal.
Obě pražská S pryč.
V jediném čtvrtfinálovém dni!
„Boleslav byla lepší, postup si zasloužila víc než my. Od nás všech to byl špatný výkon,“ mračil se sparťanský kouč Brian Priske.
Boj o semifinále ve středu pokračuje zápasem Hradec Králové – Ostrava, ve čtvrtek ještě Karviná doma vyzve Plzeň. A nezapomeňte, že triumf v poháru znamená minimálně jistotu účasti v Konferenční lize.
Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále
Zatímco Sparta nenavázala na finálové účasti v posledních čtyřech letech, Slavia v poháru neprolezla mezi čtyři nejlepší podruhé v řadě. Loni ji ve čtvrtfinále nečekaně vykopla Olomouc, pozdější vítěz. A tentokrát narazila na severu.
V Jablonci měla namále už v základní hrací době. Když domácí po předchozí otočce odvrátili z vápna i poslední rohový kop, za nímž se do pokutového území vypravil i brankář Markovič, zdálo se, že mají vyhráno. Jenže Jurásek ještě jednou dokázal balon vrátit na hranu šestnáctky, Chaloupek ho hlavou posunul k bráně, kde se gólman Mihelak hrubě nedohodl s bránícím Polidarem a Mbodji snadno srovnal na 2:2.
Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté
Takže přídavek.
Prodloužení, jemuž se zejména slávisté chtěli před nedělním derby se Spartou za každou cenu vyhnout.
Však také kouč Trpišovský čtvrthodinu před koncem poslal do hry Chorého s Kušejem, dva střelce z posledního ligového klání na Dukle. Ještě za nerozhodného stavu 1:1 měli zajistit, aby Slavia odcestovala domů s postupem, a hlavně co nejdřív. Jenže sotva se stihli rozkoukat, poprvé udeřil Singhateh, jehož druhý gól sudí kvůli ofsajdu odvolal.
Pro všechny zúčastněné to byl náročný zápas. Hrálo se vlastně na poli a s každou další minutou to bylo jen horší. Spousta bahna, ještě víc písku, téměř žádná tráva.
Pohled jako z devadesátek. Hráči klouzali. A když jim balon znenadání skočil na holeň, vypadali jako nýmandi. „Terén byl pro oba stejný, ale šílený. Nemůžete se pořádně zapřít, nemůžete pořádně ani zatáčet. Ale vymlouvat se nechceme,“ prohodil slávista Vlček. Přitom Jablonec dal i v takových podmínkách krásný gól na 1:1, když se od brankáře na osm přihrávek kombinací dostal přes celé hřiště až do zakončení. To obstaral mazák Chramosta a chvíli po přestávce tak odpověděl na úvodní trefu mladíčka Suleimana.
Dlouhý večer však zdaleka nekončil. A protáhla si ho pak i Sparta.