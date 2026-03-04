Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru

Jiří Čihák
  9:30
V srpnu 2022 dorazil do Edenu z estonského Paide jako další z nadějí pro budoucnost. „Hodně jsme ho sledovali. Přestup byl ekonomicky výhodný a my si vyhodnotili, že by pro nás jednou mohl být přínosný,“ říkal trenér Jindřich Trpišovský. „Je komplexní jak pohybově, tak v koncovce, ale musí to ještě prokázat tady.“
Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví.

Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.
Mladoboleslavský Langhamer odehrává míč před sparťanem Mannsverkem.
Sparťanský obránce Martinc atakován mladoboleslavským protivníkem.
Rozhodčí Starý ukazuje žlutou kartou domácímu Hybšovi.
30 fotografií

Hlídací kočka

Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce.

Neprokázal. Alespoň tenkrát ne.

V červenobílém dresu zvládl gambijský štírek Ebrima Singhateh jen patnáct zápasů za druholigovou rezervu, putoval po hostovačkách, ale v úterý večer se Slavii jako soupeř připomněl hodně důrazně.

To on byl stěžejní postavou dramatického pohárového čtvrtfinále, které nečekaně vyznělo pro Jablonec.

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Singhateh jeden gól dal, druhý mu neuznali, ale pak spolurozhodl v penaltovém rozstřelu.

2:2 po devadesáti i sto dvaceti minutách, 3:2 na pokutové kopy.

A pozor, v MOL Cupu dohrála také Sparta. V Boleslavi, na kterou během chladného večera padala hustá mlha, si od začátku koledovala: Surovčíka v bráně třikrát zachránila tyč, dvakrát těsný ofsajd. Při gólu Pecha kalibrovaná čára ukázala 35 centimetrů, při hlavičce Lehkého dokonce jen 27 centimetrů.

V prodloužení sice dvakrát nebezpečně pálil Haraslín, jenže pak hned na začátku rozstřelu neproměnil první penaltu. Boleslavský brankář Floder vzápětí vychytal i Kairinena a favorit už ztrátu nesmazal.

Sparťanský obránce Martinc atakován mladoboleslavským protivníkem.

Obě pražská S pryč.

V jediném čtvrtfinálovém dni!

„Boleslav byla lepší, postup si zasloužila víc než my. Od nás všech to byl špatný výkon,“ mračil se sparťanský kouč Brian Priske.

Boj o semifinále ve středu pokračuje zápasem Hradec Králové – Ostrava, ve čtvrtek ještě Karviná doma vyzve Plzeň. A nezapomeňte, že triumf v poháru znamená minimálně jistotu účasti v Konferenční lize.

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Zatímco Sparta nenavázala na finálové účasti v posledních čtyřech letech, Slavia v poháru neprolezla mezi čtyři nejlepší podruhé v řadě. Loni ji ve čtvrtfinále nečekaně vykopla Olomouc, pozdější vítěz. A tentokrát narazila na severu.

V Jablonci měla namále už v základní hrací době. Když domácí po předchozí otočce odvrátili z vápna i poslední rohový kop, za nímž se do pokutového území vypravil i brankář Markovič, zdálo se, že mají vyhráno. Jenže Jurásek ještě jednou dokázal balon vrátit na hranu šestnáctky, Chaloupek ho hlavou posunul k bráně, kde se gólman Mihelak hrubě nedohodl s bránícím Polidarem a Mbodji snadno srovnal na 2:2.

Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

Takže přídavek.

Prodloužení, jemuž se zejména slávisté chtěli před nedělním derby se Spartou za každou cenu vyhnout.

Však také kouč Trpišovský čtvrthodinu před koncem poslal do hry Chorého s Kušejem, dva střelce z posledního ligového klání na Dukle. Ještě za nerozhodného stavu 1:1 měli zajistit, aby Slavia odcestovala domů s postupem, a hlavně co nejdřív. Jenže sotva se stihli rozkoukat, poprvé udeřil Singhateh, jehož druhý gól sudí kvůli ofsajdu odvolal.

Jablonecký útočník Singhateh krátce před gólem, který odvolal VAR.

Pro všechny zúčastněné to byl náročný zápas. Hrálo se vlastně na poli a s každou další minutou to bylo jen horší. Spousta bahna, ještě víc písku, téměř žádná tráva.

Pohled jako z devadesátek. Hráči klouzali. A když jim balon znenadání skočil na holeň, vypadali jako nýmandi. „Terén byl pro oba stejný, ale šílený. Nemůžete se pořádně zapřít, nemůžete pořádně ani zatáčet. Ale vymlouvat se nechceme,“ prohodil slávista Vlček. Přitom Jablonec dal i v takových podmínkách krásný gól na 1:1, když se od brankáře na osm přihrávek kombinací dostal přes celé hřiště až do zakončení. To obstaral mazák Chramosta a chvíli po přestávce tak odpověděl na úvodní trefu mladíčka Suleimana.

Dlouhý večer však zdaleka nekončil. A protáhla si ho pak i Sparta.

Hlídací kočka

Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Hradec Králové vs. OstravaFotbal - - 4. 3. 2026:Hradec Králové vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
4. 3. 17:00
  • 2.17
  • 3.32
  • 3.29
Rayo Vallecano vs. OviedoFotbal - 23. kolo - 4. 3. 2026:Rayo Vallecano vs. Oviedo //www.idnes.cz/sport
4. 3. 19:00
  • 1.74
  • 3.72
  • 5.30
Manchester City vs. NottinghamFotbal - 29. kolo - 4. 3. 2026:Manchester City vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
4. 3. 20:30
  • 1.44
  • 4.88
  • 7.46
Fulham vs. West HamFotbal - 29. kolo - 4. 3. 2026:Fulham vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4. 3. 20:30
  • 2.11
  • 3.70
  • 3.52
Brighton vs. ArsenalFotbal - 29. kolo - 4. 3. 2026:Brighton vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4. 3. 20:30
  • 5.43
  • 4.02
  • 1.67
Aston Villa vs. ChelseaFotbal - 29. kolo - 4. 3. 2026:Aston Villa vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
4. 3. 20:30
  • 2.84
  • 3.74
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru

Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví.

V srpnu 2022 dorazil do Edenu z estonského Paide jako další z nadějí pro budoucnost. „Hodně jsme ho sledovali. Přestup byl ekonomicky výhodný a my si vyhodnotili, že by pro nás jednou mohl být...

4. března 2026  9:30

Vypadnout jsme si zasloužili. Předvedli jsme špatný výkon, hlesl Priske v Boleslavi

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Nekličkoval a vinu rovnou hledal u sebe. „Nebyli jsme dostatečně kvalitní a soupeř byl tentokrát lepší než my. Nejen v devadesáti minutách, ale i v prodloužení a poté v penaltách. Postup si Mladá...

4. března 2026

Senzace v Anglii. Krejčí se vrátil do sestavy a poslední Wolves porazili Liverpool

Hráči Wolverhamptonu slaví vítězný gól proti favorizovanému Liverpoolu.

Poté, co si odpykal trest za vyloučení, se český obránce Ladislav Krejčí vrátil zpátky do sestavy fotbalistů Wolverhamptonu. Poslední celek Premier League se v úterý postaral o pořádné překvapení. Ve...

3. března 2026  20:20,  aktualizováno  23:36

Výhra o tři góly nestačila. Barcelona končí v semifinále poháru, dál jde Atlético

Ani výhra 3:0 nestačila. Barcelona končí v semifinále španělského poháru.

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetném zápase semifinále Španělského poháru podlehli v úterý večer na hřišti Barcelony 0:3, přesto po vítězství 4:0 v úvodním duelu postoupili do finále. Svěřenci...

3. března 2026  23:26

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

3. března 2026  22:45

Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Je to podobná situace jako před rokem. V lize jsou suverénní, ale v poháru vypadli už ve čtvrtfinále. „Celková nespokojenost z naší strany určitě je, hlavně z některých výkonů, nechci být konkrétní....

3. března 2026  22:13

Ronaldo si poranil stehenní sval, portugalští fanoušci by měli být v klidu

Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo má poraněný stehenní sval. Podle médií portugalského útočníka saúdského celku an-Nasr čeká až měsíc dlouhá pauza. Jeho start na mistrovství světa však v ohrožení...

3. března 2026  21:56

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

3. března 2026  16:04,  aktualizováno  20:48

Fotbalistky začaly boj o postup na MS remízou s Walesem, o výhru přišly v závěru

Aneta Pochmanová podstupuje souboj o míč proti Walesu.

Výhra byla proklatě blízko. České fotbalistky ale nakonec zahájily kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii remízou s Walesem 2:2. V Uherském Hradišti před více než dvěma tisícovkami...

3. března 2026  20:38

Brazilci přišli o oporu. Na MS jim bude chybět zraněný Rodrygo z Realu Madrid

Rodrygo rozhazuje rukama směrem k rozhodčím.

Útočník Realu Madrid Rodrygo si v pondělním utkání španělské fotbalové ligy s Getafe přetrhl přední zkřížený vaz v pravém kolenu a má prasklý meniskus. „Bílý balet“ to oznámil na svém webu....

3. března 2026  17:12

Šulc? Jsme optimisté, řekl Trunda. Mluvil i o smlouvě pro šéfa rozhodčích

Předseda FAČR David Trunda na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra...

Sto dní do mistrovství světa, třiadvacet do klíčové baráže. „Atmosféra je pracovní, máme naplánovaný každý den,“ řekl David Trunda, šéf českého fotbalu, po úterním jednání výkonného výboru. I na něm...

3. března 2026  17:02

Další omyl sudího Beneše. Červená proti Pardubicím být neměla, chyboval už několikrát

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš.

Opět na sebe upozornil obrovskou chybou. Fotbalový sudí Jan Beneš, začátečník mezi ligovými arbitry, tentokrát podle komise rozhodčích chyboval, když i přes upozornění videoasistenta poslal ven...

3. března 2026  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.