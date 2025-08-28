Slavia rozehraje MOl Cup v Brozanech, Sparta zamíří do Karlových Varů

Ve 3. kole zasáhne do hry zbylá šestice prvoligových klubů, které předtím měly volno. Do MOL Cupu vstoupí pět účastníků evropských pohárů Sparta, Slavia, Plzeň, Ostrava a Olomouc a také Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulého ročníku nejvyšší soutěže.
V domácím poháru zatím pokračuje kompletní šestnáctka prvoligových celků. Zápasy 2. kola v tomto týdnu úspěšně zvládlo všech deset zástupců nejvyšší soutěže. Zbývá odehrát ještě čtvrteční utkání mezi Domažlicemi a Pískem, jehož vítěz se utká s pražskými Bohemians 1905.
K největším favoritům poháru byl los 3. kola přívětivý a ani jednomu z nich nepřisoudil soupeře z druhé ligy. Sparta, Plzeň a Olomouc si dokonce zahrají s protivníkem až ze čtvrté nejvyšší soutěže.
Letenští zavítají do Karlových Varů, tamní klub má ve svém názvu jméno letenského městského rivala Slavie. Viktoria začne cestu MOL Cupem v Lanžhotě, jenž o kolo dříve překvapivě vyřadil druholigovou Kroměříž. Obhájce trofeje Sigma, která na jaře ve finále porazila Spartu, se může těšit na městské derby s Milo Olomouc.
Zřejmě největší favorit poháru Slavia nastoupí proti soupeři z třetí ligy, Brozanům patří po třech kolech v jedné ze skupin ČFL předposlední místo bez bodu. Dalšího z uchazečů o celkové prvenství Baník Ostrava čeká o poznání náročnější souboj, Slezané se představí na stadionu Českých Budějovic, které na jaře sestoupily z nejvyšší soutěže.
Zřejmě nejtěžšího možného protivníka dostaly Teplice, Severočeši se představí na stadionu lídra druhé ligy Zbrojovky Brno. Proti soupeři z druhé nejvyšší soutěži si vedle Ostravy a Teplic zahraje ještě další čtveřice mužstev.
Liberec nastoupí proti druhému z ambiciózních brněnských klubů Artisu. Velmi zajímavý souboj čeká domácího trenéra Jiřího Chytrého, který v minulosti dělal ve Slovanu asistenta. Pražská Dukla se představí v Jihlavě, nováček nejvyšší soutěže Zlín v Ústí nad Labem a Karviná na stadionu Táborska.
Úředním termínem je středa 24. září, některé zápasy se ale jako obvykle uskuteční i v jiných dnech. Oba brněnské kluby aktuálně hrají na stejném stadionu. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako na jaře jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.
Los 3. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu
úřední hrací termín 24. září
Domažlice/Písek - Bohemians Praha 1905