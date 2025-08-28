Slavia rozehraje MOl Cup v Brozanech, Sparta zamíří do Karlových Varů

Autor: ,
  14:24
Fotbalisté Sparty, kteří aktuálně vedou nejvyšší soutěž, se ve 3. kole domácího poháru představí v Karlových Varech. Úřadující ligový mistr Slavia vstoupí do tohoto ročníku MOL Cupu v Brozanech, Plzeň v Lanžhotě. Obhájce pohárového triumfu Sigmu Olomouc čeká derby proti Milo Olomouc. Rozhodl o tom dnešní los v pražském sídle FAČR na Strahově.

Letecký souboj Jaroslava Zeleného (30) a Jana Krále sledují Jiří Sláma, Martin Vitík a Štěpán Langer. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ve 3. kole zasáhne do hry zbylá šestice prvoligových klubů, které předtím měly volno. Do MOL Cupu vstoupí pět účastníků evropských pohárů Sparta, Slavia, Plzeň, Ostrava a Olomouc a také Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulého ročníku nejvyšší soutěže.

V domácím poháru zatím pokračuje kompletní šestnáctka prvoligových celků. Zápasy 2. kola v tomto týdnu úspěšně zvládlo všech deset zástupců nejvyšší soutěže. Zbývá odehrát ještě čtvrteční utkání mezi Domažlicemi a Pískem, jehož vítěz se utká s pražskými Bohemians 1905.

K největším favoritům poháru byl los 3. kola přívětivý a ani jednomu z nich nepřisoudil soupeře z druhé ligy. Sparta, Plzeň a Olomouc si dokonce zahrají s protivníkem až ze čtvrté nejvyšší soutěže.

Přesvědčivé výsledky favoritů. Prvoligové týmy si v domácím poháru zastřílely

Letenští zavítají do Karlových Varů, tamní klub má ve svém názvu jméno letenského městského rivala Slavie. Viktoria začne cestu MOL Cupem v Lanžhotě, jenž o kolo dříve překvapivě vyřadil druholigovou Kroměříž. Obhájce trofeje Sigma, která na jaře ve finále porazila Spartu, se může těšit na městské derby s Milo Olomouc.

Zřejmě největší favorit poháru Slavia nastoupí proti soupeři z třetí ligy, Brozanům patří po třech kolech v jedné ze skupin ČFL předposlední místo bez bodu. Dalšího z uchazečů o celkové prvenství Baník Ostrava čeká o poznání náročnější souboj, Slezané se představí na stadionu Českých Budějovic, které na jaře sestoupily z nejvyšší soutěže.

Zřejmě nejtěžšího možného protivníka dostaly Teplice, Severočeši se představí na stadionu lídra druhé ligy Zbrojovky Brno. Proti soupeři z druhé nejvyšší soutěži si vedle Ostravy a Teplic zahraje ještě další čtveřice mužstev.

Liberec nastoupí proti druhému z ambiciózních brněnských klubů Artisu. Velmi zajímavý souboj čeká domácího trenéra Jiřího Chytrého, který v minulosti dělal ve Slovanu asistenta. Pražská Dukla se představí v Jihlavě, nováček nejvyšší soutěže Zlín v Ústí nad Labem a Karviná na stadionu Táborska.

Úředním termínem je středa 24. září, některé zápasy se ale jako obvykle uskuteční i v jiných dnech. Oba brněnské kluby aktuálně hrají na stejném stadionu. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako na jaře jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.

Los 3. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu

úřední hrací termín 24. září

Domažlice/Písek - Bohemians Praha 1905
Petřín Plzeň - Mladá Boleslav
Hlinsko - Jablonec
Lanžhot - Plzeň
Frýdek-Místek - Pardubice
Karlovy Vary - Sparta Praha
Horní Ředice - Slovácko
Brozany - Slavia Praha
Milo Olomouc - Sigma Olomouc
Třinec - Hradec Králové
Artis Brno - Slovan Liberec
Zbrojovka Brno - Teplice
Jihlava - Dukla Praha
Táborsko - Karviná
Ústí nad Labem - Zlín
České Budějovice - Ostrava

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kuopio vs. MidtjyllandFotbal - Play-off - 28. 8. 2025:Kuopio vs. Midtjylland //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:00
  • 3.61
  • 3.99
  • 1.87
Domažlice vs. PísekFotbal - 2. kolo - 28. 8. 2025:Domažlice vs. Písek //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 1.60
  • 3.97
  • 4.24
Omonia Nikósie vs. WolfsbergerFotbal - Play-off - 28. 8. 2025:Omonia Nikósie vs. Wolfsberger //www.idnes.cz/sport
28. 8. 18:00
  • 1.81
  • 3.96
  • 3.86
Fredrikstad vs. Crystal PalaceFotbal - Play-off - 28. 8. 2025:Fredrikstad vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
28. 8. 18:00
  • 7.08
  • 5.09
  • 1.38
FC Noah vs. Olimpija LublaňFotbal - Play-off - 28. 8. 2025:FC Noah vs. Olimpija Lublaň //www.idnes.cz/sport
28. 8. 18:00
  • 1.78
  • 3.89
  • 4.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

ONLINE: Slávisté v očekávání, blíží se los Ligy mistrů. Jak vypadá nejtěžší varianta?

Osm různých soupeřů, mezi kterými velmi pravděpodobně budou jak giganti, tak hratelní protivníci. Fotbalová Slavia je po šesti letech znovu v osudí při losu Ligy mistrů, což je nejslavnější pohárová...

28. srpna 2025  15:12

Stydím se, řekl kouč Rangers po výprasku. Mrzí mě, že to fanoušci museli vidět

Po porážce v prvním utkání určitě někteří fanoušci věřili v obrat. Jenže fotbaloví Rangers při výjezdu do Belgie absolutně selhali, z Brugg odjeli s výpraskem 0:6 a Ligu mistrů si v téhle sezoně...

28. srpna 2025  14:40

Slavia rozehraje MOl Cup v Brozanech, Sparta zamíří do Karlových Varů

Fotbalisté Sparty, kteří aktuálně vedou nejvyšší soutěž, se ve 3. kole domácího poháru představí v Karlových Varech. Úřadující ligový mistr Slavia vstoupí do tohoto ročníku MOL Cupu v Brozanech,...

28. srpna 2025  14:24

Šín s Rigem na přestup nemyslí, proti Celje nám maximálně pomůžou, věří Holzer

Hráč pro evropské poháry. V takové pozici byl až do nedávného šestého kola první ligy záložník ostravského Baníku Daniel Holzer. Naskočil do všech pěti zápasů v předkolech Evropské a Konferenční...

28. srpna 2025  14:20

Los Evropské ligy 2025/26: koše, možní soupeři Plzně, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Evropské ligy očekávají v Česku především fanoušci plzeňských fotbalistů. V případě zázraku bude velmi zajímat také příznivce Olomouce. Jaké je rozdělení do košů, na koho...

28. srpna 2025  13:49

Facka rybou! Grimsby slavilo senzační postup, Amorim se omlouval fanouškům

Vzhledem k bídné formě Manchesteru United určitě tuhle možnost někteří fanoušci nadhodili. Ale že by k ní skutečně došlo? Nemyslitelné. A přesto to ve středu večer nakonec byli fotbalisté Grimsby,...

28. srpna 2025  13:30

Krejčí hráčem Wolves: Jsem fascinovaný a nadšený. Nastoupit může už v sobotu

Z jednoho boje o záchranu do druhého. Ladislav Krejčí, český fotbalový reprezentant a bývalý kapitán Sparty, si však polepší. Ze Španělska míří do anglické Premier League, té nejprestižnější ligové...

28. srpna 2025  12:12

Reprezentace poprvé míří do Karviné, fotbalisté v přípravě přivítají San Marino

Česká fotbalová reprezentace se ve čtvrtek 13. listopadu utká v přípravném zápase se San Marinem. Duel národního celku bude poprvé hostit stadion v Karviné. Následující závěrečný zápas kvalifikace...

28. srpna 2025  12:11

Sigma před odvetou doufá v zázrak. Už víme, jak Malmö bránit, hlásí stoper Sylla

Šance na postup? Bláznivá teorie. Přesto se fotbalisté Olomouce ve čtvrtek od 18.30 pokusí o malý zázrak. V odvetě čtvrtého předkola Evropské ligy proti švédskému Malmö budou na domácím stadionu...

28. srpna 2025  11:33

To bylo málo. Sparta splnila postupový úkol. Ale kdo čekal, že se v Rize roztřepe?

Nedalo se čekat, že to bude pohodový výlet. Ale napadlo vás, že fotbalová Sparta tak zahazarduje s účastí v Konferenční lize? Když už jí scházel jen poslední krok? Když si vezla do Rigy dvougólový...

28. srpna 2025  11:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rubat budeme naplno, slibuje Baník. Připravíme peklo, věří kouč Hapal

Ztrátu 0:1 budou dohánět fotbalisté ostravského Baníku ve čtvrteční odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy proti slovinskému Celje. Utkání na Městském stadionu v Ostravě začne ve 20.00. „V Celje...

28. srpna 2025  10:10

Ustáli jsme to v hlavě. Na jaře bychom to asi nezvládli, řekl kapitán Haraslín

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku V chodbě u kabin se objal se soupeřovým trenérem a krajanem Adriánem Guľou, pak si kapitán sparťanských fotbalistů Lukáš Haraslín oddechl. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. Jen jsme z toho nemuseli...

28. srpna 2025  9:05

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.