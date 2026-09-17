Varnsdorf se navzdory debaklu bavil. Kouč Trpišovský podepisoval i zavinovačku

Ještě aby ne, do Varnsdorfu prvoligoví soupeři moc často nejezdí.
Naposledy před dvěma lety, kdy v rámci poháru dorazil ostravský Baník. Severočeši mezitím sestoupili do třetí ligy, kde je na konci sezony dělilo jen šest bodů od pádu ještě o soutěž níž.
I proto bylo střetnutí se Slavií pro obyvatele patnáctitisícového městečka na hranicích s Německem výjimečné.
Překonali návštěvnický rekord, a dokonce se počtem dostali i nad běžnou kapacitu stadionu. Do varnsdorfské Kotliny si cestu našlo 1832 diváků, i když tribuny pojmou o tři sta lidí méně.
Podporovat svůj tým začali už před výkopem, kdy kotel domácích vytáhl choreo v barvách ukrajinské vlajky.
Kromě trenéra Pavla Rudnystkyyho totiž v základní sestavě domácích nastoupilo sedm hráčů ze země bránící se ruské agresi a dalších pět bylo připraveno na lavičce náhradníků.
Samotný zápas však favorit rychle rozhodl. Slávistický kapitán Ivan Schranz se během deseti minut dvakrát prosadil a svým třetím gólem v závěru první poloviny zvyšoval na 5:0.
Jediný gól severočechů vstřelil v 66. minutě 19letý Marcos Lopez.
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Slavia si zastřílela, mladíci ukázali potenciál. Jsem za ně rád, řekl Schranz
Příznivci obou týmů využili po finálním hvizdu blízkost k hráčům i funkcionářům.
Jedním z nich byl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který černou fixou podepsal vše, co mu přišlo pod ruku.
Nejspíše byste čekali, že svůj rukopis zanechá na fotbalových dresech nebo klubových šálách. Fanoušci si však nechali podepsat svá čela anebo zavinovačku pro novorozence.
❤️🏆 Prostě pohár.#vdfsks pic.twitter.com/GWBRjKslbc— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 16, 2026