Rekordní selanka, bavily se obě Slavie. Dýmovnice byly přepálené klobásy

Bavili se fanoušci, ruce si mnul také domácí pokladník. Rekordní návštěva 4 197 diváků (spolu s neplatícími možná i pět) zlomila dosavadní maximum z dvanáct let staré odvety pohárového semifinále proti Mladé Boleslavi.

„Doteď jsem si myslel si, že to byl můj vrchol, ale Slavia překonala naše představy. Už mám nějaký věk a tohle byl můj největší zápas kariéry,“ přiznal kapitán Tomáš Matoušek, v 32 letech poslední aktivní pamětník slavného postupu do semifinále v kroměřížské sestavě.

Zatímco tehdy hrozilo, že rozhodčí Michal Paták za svůj zářez domácích dostane nařezáno, tentokrát se v Kroměříži všichni usmívali.

„Pěkný zápas v krásné atmosféře. Oproti derby balzám na duši, oslava fotbalu,“ usmíval se kapitán Slavie Stanislav Tecl, který nastoupil poprvé za áčko po dlouhých čtyřech měsících.

„Vážíme si, jak se k nám tady lidi v Kroměříži od začátku chovali,“ děkoval hostující asistent trenéra Jaroslav Köstl, jehož bylo slyšet při koučinku více než Jindřicha Trpišovského.

Lovci selfie a autogramů měli žně. Došlo i na vtipné momenty. „Žádáme hostující fanoušky, aby nezapalovali dýmovnice,“ hlásil spíkr, aby se jim vzápětí omlouval: „Tak nejde o pyrotechniku, ale přepálené klobásy,“ rozesmál stadion.

Hosté oblékli venkovní blankytně modrou sadu, v klasicky sešívaných trikotech vyběhl domácí druholigový nováček. „Je nezvyk, když proti vám hraje tým v našich dresech. Občas to vypadalo, že si je pleteme,“ žertoval s novináři Tecl.

Michal Cupák z Kroměříže hlavičkuje v pohárovém zápase se Slavií, sleduje ho Stanislav Tecl.

I když Slavia změnila oproti derby kompletní jedenáctku, Hanáci předem tušili, že senzační vyřazení favorita není v jejich reálných možnostech. „Jasně, říkáte si, co kdyby se nám to povedlo a Slavii ne, ale 0:2 je krásný výsledek. Je to nejlepší mančaft v republice. Jsme spokojení,“ přiznal kapitán Matoušek.

Civilním povoláním policista si před zápasem střihl dvě noční a další ho čekala po utkání. „Doufám, že bude ve městě klid a kluci mě nechají trochu odpočinout,“ přál si Matoušek, zatímco se hostující výprava chystala k odjezdu.