„Když může mít Prostějov Spartu, tak mi Plzeň,“ říká s nadsázkou sportovní šéf nováčka Karel Heinz.

Jak jste daleko s Viktorií?

Na Moravě spolupracujeme hlavně s Baníkem, Zlínem a Slováckem. S Plzní se to začíná slibně rozvíjet. S Danem Kolářem (sportovní ředitel Plzně) jsme si řekli nějaké nápady, myšlenky. Doufám, že se někde potkáme a dokážeme to zrealizovat.

Co si od toho slibujete?

Chceme se podílet na individuálním rozvoji mladých hráčů. Vize je taková, že by k nám přišli a u nás by vyrostli. Smlouva by byla podepsaná buď se zpětným odkupem, nebo opcí, abychom měli co největší zájem s hráčem pracovat a společně s mateřským klubem vydělali i nějaké peníze.

Proto masivně rozšiřujete realizační štáb o další členy?

Musíme brát v potaz, že máme dva týmy, béčko nově v divizi. Předseda by chtěl hlavního trenéra, asistenta, kondičáka a to by stačilo. Přesvědčuji ho, že tihle kluci nám to z dlouhodobého hlediska vrátí. Uvědomuji si, že prvoligové kluby nám budou dávat hráče na zpětné přestupy s podmínkou, že se u nás budou velmi kvalitně rozvíjet. Pokud jim je budeme zlepšovat, můžeme dělat vzájemné dobré obchody. Musíme je během této sezony přesvědčit, že to dokážeme zrealizovat.

Novým trenérem se stal Richard Polák, který v minulé sezoně skončil spolu s Jaroslavem Hynkem ve Zbrojovce. Proč právě on?

Trenéra jsme vybírali dlouho. Že trenér Jan Podolák po sezoně odejde, jsem se dozvěděl relativně brzy. Domluvili jsme se, že se společně budeme podílet na volbě nového. Absolvovali jsme spoustu interních jednání a ve finále padla volba na Richarda a stávajícího asistenta Vencu Stráníka. Společně budou řídit mužstvo s tím, že větší rozhodovací pravomoce má Richard. Václav studuje nejvyšší trenérskou třídu a zaštítí to profilicencí. Richard zná velmi dobře Podolákovu práci, byli kolegové v Dukle Praha, na Slovensku. Oba mají velmi podobný pohled na fotbal. Věřím, že se Richard ponaučí z neúspěchu v Brně a dovede nás k záchraně druhé ligy v Kroměříži.

Přišli brankář Filip Mucha, obránci Tomáš Čelůstka, Miroslav Hlinka, křídelník Robert Bartolomeu, bývalý kapitán Vyškova David Němeček. Jak se shání posily do Kroměříže?

Jednoduše i složitě. Každá posila má kvalitu, takže má logicky svoje požadavky. Díky Zbrojovce a Artisu vyskakuje spousta hráčů, po přesunu Vyškova do Příbrami chce spousta kluků zůstat na Moravě. To nám nahrálo. Ale máme budget, který nesmíme překročit. S vyšším rozpočtem by se tým tvořil lépe, ale musíme se k němu dopracovat. Intenzivně na něm pracujeme. V dohledné době bychom mohli přivést až dva zajímavé investory, kteří by pomohli s dofinancováním druhé ligy.

Mohl by to být generální partner klubu, jehož nemáte?

I o tom se jedná. Když jsme se bavili, jak bychom tomu mohli jít naproti, jednoznačně jsme se shodli, že náš herní projev a výsledky musí být na patřičné úrovni. Dále disciplína, vystupování a projev včetně realizačního týmu by měl být zajímavý, aby zaujal potenciální partnery, kteří přemýšlejí o vstupu do klubu.

Investor by případně koupil i klubové akcie?

Spolek je majoritním vlastníkem akciovky. Ale něco takového chystáme, na tohle téma se budeme dál samostatně bavit.

Jak velký podíl chcete prodat?

Nehodláme jít cestou Vyškova, který to sice nedělal špatně, ale klub dal do vlastnictví někomu jinému. Nemíníme se po tolika letech velmi dobře odvedené práce mávnutím proutku všeho zbavit. Chceme si nechat podíly, chceme aby součástí bylo i město, pokud s tím bude souhlasit. Zásadní je, aby nový spolupodílník pokračoval v započaté cestě.

Fotbalisté Kroměříže se radují z postupu do druhé ligy, kam se vrací po roční pauze.

Když jste před dvěma lety postoupili do druhé ligy, okamžitě jste spadli. Soutěž přitom bude kvalitnější, brněnské kluby chtějí postoupit, ambice má ústecký nováček. Co vy?

Je to obrovská výzva. Národní liga je pro nás velmi náročná soutěž. Hned od prvopočátku, hlavně já, těžím z předloňského neúspěšného působení ve druhé lize. První věc, kterou jsme si řekli, že sportovní úsek zprofesionalizujeme. Realizační tým je kompletně profesionální. Hráči budou trénovat většinou dopoledne, aby se rozvíjeli i po individuální stránce při dvoufázových skupinových trénincích. Musíme přestavbou projít. Ve finále, když se bude lámat chleba, bychom pak po nich nemohli chtít stoprocentní výkony, když budou v práci do půl třetí a pak sednou na vlak nebo autobus a pojedou do Prahy na zápas. Jsme si vědomi, že dva tři hráči, kteří jsou tady nejdelší dobu a jsou veledůležití, budou mít lehké výjimky. I oni si ale v práci upravili svůj harmonogram a jsou natolik zkušení, že si s tím dokážeme poradit.

Kádr je široký, hodí se béčko v divizi?

Budeme zužovat, protože béčko bude primárně pro naše mladé hráče, kteří vychází z dorostu. Zůstane tady pár zkušených kluků v roli mentorů. Ještě se rozhodujeme, jak široký kádr si necháme pro druhou ligu. Bude se to odvíjet od našeho rozpočtu. Musíme počítat každou korunu, abychom nepřestřelili. Nových hráčů bude přibližně deset.