Slavia může vyšperkovat parádní sezonu. Baník se jí chce vzepřít

Sparta i Jablonec ve finále přejí Slavii Výsledek pohárového finále je důležitý pro nasazení jednotlivých týmů do příští ročníku Evropských pohárů. Na triumfu Slavie vydělají Sparta a Jablonec. Sparťané jako třetí tým ligy převezmou její pozici vítěze poháru a kvalifikaci o Evropskou ligu začnou až ve 3. předkole. Čtvrtý tým ligové tabulky Jablonec získá jistotu účasti v 2. předkole Evropské ligy. A pátý tým v pořadí (Baník, nebo Liberec) si o Evropu zahraje s vítězem prostřední skupiny, což bude Zlín, nebo Mladá Boleslav. Pokud vyhraje Baník, tak půjde do 3. předkola Evropské ligy, Sparta do 2. předkola a o Evropu s vítězem prostřední skupiny si bude muset zahrát Jablonec. A když příští středu v Baku ve finále Evropské ligy uspěje Arsenal proti Chelsea, vybojuje tím vítězi českého poháru přímou účast v základní skupině. Když vyhraje Slavia, přejde to na Spartu.