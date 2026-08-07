Mostecké pitoresky: Skýpala končí podruhé, ultras letos přestávají fandit

„Baník je klub bez vize, bez ambicí, bez kompetentních lidí. Bez silného soukromého majitele. Děkujeme městu a Souši za jeho obnovu, ale bohužel... město, to jsou politici. A politici klub leda využívají pro své zákulisní hry,“ napsali Ultras 1909, kteří tvořili kotel a starali se o atmosféru na stadionu.
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Zkritizovali změny, které klubem v posledním roce otřásly. Jana Skýpalu nahradil v čele Baníku místopředseda fotbalové asociace Tomáš Pešír, za tři měsíce si to zase otočili, ale teď Skýpala končí znovu. iDNES.cz má k dispozici jeho email zaměstnancům Baníku, v němž se loučí s tím, že ho na vedoucí pozici nahradí Vladimír Wagner, zástupce Souše.
„Jedná se o rozhodnutí města Most,“ uvedl. „Mé působení v klubu bude ukončeno nejpozději v průběhu září. Po táhlých sporech jsem svůj odchod nabízel několikrát. Přiznávám ale, že způsob provedení mých konců mě zaskočil a v tento moment velmi zklamal.“
Vlajkonoši to považují za další nekoncepční krok. „Komedie nehodná klubu, jako je Baník Most, který ještě relativně nedávno hrál profesionální soutěž mužů a mládežníci patřili mezi špičku v Čechách,“ nebrali si servítky.
Mostecký primátor Marek Hrvol ve čtvrtek nebral telefon, aby se k vnitroklubovému dění vyjádřil.
Mostecký fotbal mezi lety 2005 až 2008 strávil dokonce tři sezony v první lize, postupně však přišel úpadek. A to se týká i Masopustova stadionu. Jeho chátrání si fanoušci vzali také na paškál a označili ho za druhý důvod, proč v roce 2026 už nebudou společně skandovat.
„Je v ostudném stavu a město za něj ještě platí drahý pronájem. Nulový servis pro fanoušky,“ stojí v prohlášení. „Tragické občerstvení. Otevření opravené hospody, kde teprve 20 minut před zápasem zapojují pípu, nestačí.“
Třetím důvodem stažení ze scény je, že příznivci sdružení v Ultras 1909, které za nejlepší ve třetí lize označil trenér Pavel Horváth, zestárli.
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„Řada z nás už aktivně fandila v roce 2008, kdy jsme sestupovali z první ligy. Máme rodiny, práce, půlka z nás už v Mostě ani nebydlí. Přesto jsme jezdili,“ naťukali vlajkonoši a zmínili domácí i venkovní zápasy.
Posteskli si, že mladí až na výjimky nejsou. „Ani nemají čemu a pro co fandit. A nám starým došla po všech těch letech energie a chuť. Náš milovaný klub je polomrtvý a tak nějak se plácá, přestože má z města poměrně luxusní rozpočet. Baník je a nadále bude v našem srdci. Není to absolutně vůbec nic proti hráčům a trenérům. Na domácí utkání budeme chodit dál. Jako jednotlivci, fanoušci a patrioti našeho města.“
Současný klub vznikl v roce 2020 spojením dvou oddílů, Mosteckého FK a FK Baník Souš. Ve společnosti s ručním omezeným FK Baník Most – Souš drží město podíl 95 procent, zbytek připadá na soušský zapsaný spolek.