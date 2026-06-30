„Vždy říkám, že chceme být lepší než v minulé sezoně, ale teď musím být obezřetný. Stadion má nejasnou budoucnost a celkově je naše infrastruktura zastaralá,“ přiznává Skýpala, že Baník by obtížně plnil licenční podmínky nutné pro vstup do druhé ligy.
„Infrastruktura neznamená pouze vyhřívaný trávník, třeba technické zajištění péče o fotbalové hřiště je zcela po životnosti. Zásadní bude vyřešení sporu Most–Souš, které teprve určí nějaké významné nové směřování klubu. Teď nemůžeme pořádně investovat do zázemí stadionů v Mostě ani v Souši, což je pro mě priorita. Postup do druhé ligy je až druhý v pořadí,“ uvedl ředitel v rozhovoru pro klubový web.
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I Skýpala se v minulé sezoně stal obětí turbulentního období Mostu. Kvůli vyhroceným vztahům mezi zástupci města a Baníku Souš ho nejprve v čele klubu nahradil Tomáš Pešír, místopředseda FAČR, který si místo sportovního manažera Petra Glasera dovedl Tomáše Smolu. V prosinci se Skýpala vrátil, Pešír se Smolou jsou pryč. A post sportovního manažera zůstává neobsazený.
„V Mostě je tahle pozice doslova zakletá. V posledních pěti letech na ní opravdu došlo k velkému počtu změn. Tvorba hráčského kádru je tak velmi nekonzistentní. Současný tým sestavil Petr Glaser, následně s ním pracoval Tomáš Smola, na jaře se ke klubu připojil manažer Orhan Dumanjič. Teď má skladbu týmu na starosti hlavně trenér Pavel Horváth,“ vylíčil Skýpala.
Dumanjič působí ve fotbale jako hráčský agent a v klubu nesmí být v žádném střetu zájmů. „Takovou máme jasnou dohodu. Náš klub příležitostně zastupuje při jednáních s hráči a dalšími kluby. Nový sportovní manažer však musí splnit zásadní podmínku, kterou je přesah na mládežnický úsek. Nemůže mít na starost jenom víkendový zápas áčka.“
I když se áčko posunulo z loňského desátého místa na třetí, celkově šéf sezonu nebere jako úspěšnou. „Vnímám to dokonce jako konec úvodního boomu mosteckého fotbalu, kde jsme se dostali na momentální vrchol a čeká nás určitá proměna. Juniorka s dorostem hrála v sezoně ve spodku tabulky, žáci neudrželi nejvyšší soutěž,“ zamrzelo Skýpalu.
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Kádr mužstva neprojde zásadními změnami, nepokračují málo vytěžovaní cizinci Latifaj a Light, smlouvu neprodloužil Rudolf Novák, který po pěti sezonách v Mostě zkusí zahraniční štaci.
Klubu se nepovedlo dotáhnout z Olomouce příchod obránce s padesáti prvoligovými starty Michala Leibla, přesun z Moravy odložil z rodinných důvodů. Nováčky Most teprve představí.
„Rádi bychom přivedli posilu do obranné fáze, odchodem Rudy Nováka a potížemi Michala Leibla vznikla nová situace. A chtěli bychom posílit i útok. Do přípravy by se mohlo zapojit až pět nových hráčů,“ přiblížil Skýpala. Třetí ligu Most rozjede 8. srpna domácím zápasem s béčkem Teplic.