Někteří z obviněných v sázkařské kauze měli způsobit škodu přes deset milionů

Autor: ,
  10:36aktualizováno  11:03
Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy se mohla u některých obviněných vyšplhat přes deset milionů korun. Rozsah se u jednotlivých obviněných liší, řekl na dotaz ČTK náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš
Policie eskortuje tři obviněné k vazebnímu zasedání na zlínském okresním soudu v rámci fotbalové korupční kauzy. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Státní zástupce Aleš Sosík hovoří s novináři na Městském soudu v Brně.
13 fotografií

Výše škody se ovšem může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze bylo obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.

„Rozsah způsobené škody se u jednotlivých obviněných liší podle skutků, které jsou jim kladeny za vinu. Vyčíslená škoda se pohybuje v řádech milionů korun, u některých obviněných přesahuje deset milionů korun. Výše škody vychází z vyčíslení tuzemských poskytovatelů kurzových sázek v návaznosti na sázení na ten který zmanipulovaný zápas,“ uvedl náměstek Bartoš.

Žalobce doplnil, že u některých dílčích útoků, které jsou obviněným kladeny za vinu, jde o škodu hrozící. Obvinění na výsledky zápasů sázeli nejen u tuzemských, ale i zahraničních kanceláří. Sázet se takto dá nejen na samotné výsledky zápasů, ale i na konkrétní situace během zápasů, jako jsou jména střelců, počet rohů, faulů, střel nebo ofsajdů či udělených karet.

Právě škoda způsobená manipulací zápasů u zahraničních sázkových kanceláří, kde se sází na více detailů během zápasu, se bude dále vyšetřovat. „Případná škoda u zahraničních sázkových kanceláří je předmětem dalších úkonů, tedy nelze vyloučit, že v průběhu vyšetřování dojde ke změnám její výše,“ doplnil náměstek olomouckého vrchního státního zástupce.

V kauze je obviněno 32 lidí, jejich počet však nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.

Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Zda obvinění svou vinu přiznali, případně zda spolupracují, zatím žalobci neuvedli. „V této fázi řízení prozatím nebudeme stanoviska obviněných k zahájení trestního stíhání komentovat, a to ani takto povšechně,“ dodal na dotaz ČTK Bartoš.

Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly ve čtvrtek do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Kvůli obavě z ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti tam skončil po rozhodnutí Městského soudu v Brně bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš, Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby tři obviněné. Jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Dukla B vs. Bohemians BFotbal - 21. kolo - 27. 3. 2026:Dukla B vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.25
  • 3.60
  • 2.70
Zbrojovka Brno vs. TepliceFotbal - - 27. 3. 2026:Zbrojovka Brno vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 3.20
  • 2.50
Vlašim vs. Dukla PrahaFotbal - - 27. 3. 2026:Vlašim vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.30
  • 3.20
  • 2.15
Chrudim vs. Hradec KrálovéFotbal - - 27. 3. 2026:Chrudim vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.20
  • 3.70
  • 1.60
Bohemians 1905 vs. JablonecFotbal - - 27. 3. 2026:Bohemians 1905 vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.53
  • 3.33
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.