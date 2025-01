Prostějov? Manželce se nabídka líbila, směje se Weber. Na Hané chce být dlouho

Jako hráč vyhrál Weber dvakrát český titu l se Spartou. Coby trenér vedl v první lize kromě Hradce a Boleslavi také Bohamians, Karvinou a České Budějovice. Celkově v první lize odkoučoval 205 zápasů.

Na předchozích štacích jste vedl týmy z první ligy, teď jdete do druhé. Je to velký rozdíl?

To je, ale soutěž pro mě není nová. Mé první angažmá bylo na Bohemce, kde jsme hráli druhou ligu a postupovali nahoru. To samé se opakoval v Karviné. Některé věci jsou trošku jiné, ale ty základní jsou všude stejné. Třeba tlak okolí. Každý chce vyhrávat, bez ohledu na soutěž.

Měla na rozhodování vliv malá vzdálenost mezi Prostějovem a Drnovicemi kde bydlíte?

To opravu ne. V naší branži takové věci nehrají nějakou zásadní roli. Spíš se mi líbilo, že s vedením máme na hodně věcí stejný názor, to bylo klíčové. Ale manželce se to líbilo. Byla nadšená, že půjde o první angažmá, kdy se budu po tréninku vracet domů.

Máte potřebný přehled o druhé nejvyšší domácí soutěži?

Druhou ligu jsem měl v Drnovicích pod nosem, takže přehled o celé soutěži mám. Je neuvěřitelně vyrovnaná. Mužstva jsou houževnatá, rozhodují detaily. Mezi týmy není velký rozdíl v kvalitě. Loni se padalo s třiatřiceti body, to se klidně může opakovat.

Kde by se v této společnosti měl pohybovat prostějovský výběr, pátý tým podzimu?

Páté místo je hezké, bodové rozdíly jsou ale velice malé. Když se podívám na sestavu, vidím náš tým v polovině tabulky.

Potřebuje v zimní pauze kádr doplnit?

Mužstvo je dostatečně zkušené, většina hráčů je pod smlouvou. Kádr musíme doplňovat tak, abychom vytvářeli budoucnost prostějovského fotbalu. Určitě nebudeme dělat nějaké razantní nákupy. Chceme, aby byl tým stabilizovaný a měl dobré jaro a mohl si po předchozích sezonách trochu vydechnout. Pak se můžeme posunout o kousek dál.

Předpokládáte tedy dlouhodobou spolupráci s prostějovským klubem?

Doufám, že ano. I během jednání s vedením klubu jsme vzpomínali na mé předchozí angažmá. V Karviné nebo Boleslavi jsem byl dlouho. Jestli to má mít smysl pro klub i pro mě, tak potřebujeme nějaký čas, abychom něco vybudovali. Přiznám se, že bych se nehrnul do angažmá, které by bylo nějakou divočinou. Tady cítím, že máme ambice, které jsou ale reálné. Líbí se mi celková vize, která má plán. Stavíme stadion, budujeme mužstvo. Všechno má svůj čas.

Během podzimu Prostějov získal dvaadvacet bodů, na barážovou příčku ztrácí pět. Budete se dívat v tabulce jen nahoru, nebo sledovat i situaci pod vámi?

Po posledních dvou sezonách, kdy jsme se vždy zachránili až v posledním kole? To bychom byli velcí mistři. Chceme hrát dobrý fotbal, sbírat body a dělat lidem radost. Ale musíme být ostražití a bedlivě sledovat všechno okolo.