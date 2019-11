Líšeň zaujala atraktivní hrou. O hráče nováčka je zájem v lize

Podzim ve 2. lize byl pro fotbalisty SK Líšeň vydařený nad všechna očekávání. Návštěvy zkraje sezony atakovaly dvoutisícovou hranici, nováček dokázal prohánět i favority a s 23 body je ve středu tabulky.



Zároveň však tým začal už během rozehrané soutěže procházet změnami, když odešel trenér Miloslav Machálek do Zbrojovky Brno, a další podstatné novinky se očekávají v zimním období.

„Počítáme s tím, že někdo odejde. Předváděli jsme dobrou hru, atraktivní pro diváky. O Hlavicu nebo Hladíka je zájem v první lize, jsou tam kontakty, ty asi neudržíme. Budeme se snažit jim vyjít vstříc, a pokud mají možnost si polepšit, ať to jdou zkusit. I když to je někde v nižší polovině ligové tabulky,“ řekl asistent trenéra Róbert Kafka.

Nejen obránce Jan Hlavica a útočník Jan Hladík, ale třeba i středopolař Adrián Čermák si v Líšni udělali dobré jméno. Spousta jednání ale čeká vedení klubu i v jiných případech; pěti dalším hráčům končí hostování. Například útočník Martin Zikl se vrací na přípravu do Zbrojovky.

Všechno tohle navozuje otázku, jak se v Líšni podaří na vynikající podzim navázat. „Pokud některý hráč bude mít šanci si polepšit a nastoupit v lize, bude to i vizitka dobré práce Líšně a jsme ochotni o tom jednat. Ale musí být splněna podmínka, že hráč i Líšeň z toho musí získat něco navíc. Nemůžeme si dovolit výrazně oslabit naše mužstvo,“ prohlásil předseda Karel Hladiš.

V souvislosti s Hlavicou, schopným zastat různé posty v ofenzivě včetně standardek, se v zákulisí mluví o Opavě. Dá se ale předpokládat, že na základě nedávno upevněné spolupráce mezi brněnskými kluby bude mít svoje slovo i Zbrojovka.

Pozor na uspokojení, varuje šéf

Přestože čtyřikrát z posledních šesti sezon stačilo na záchranu ve FNL buď 31, či méně bodů, takže Líšeň má k udržení poměrně blízko, má Hladiš na paměti stále především boj o zachování druholigové příslušnosti. „Hrajeme doma s prvními čtyřmi družstvy tabulky. To sice přinese asi velké návštěvy, ale také to může znamenat nula bodů. Celky na posledních místech tradičně posílí. Takže stále počítám s bojem o záchranu už proto, že nadšení z podzimu se nedá přenést na 100 procent i do jara. Čímž nechci říci, že máme z jara strach. Jen k tomu musíme přistoupit zodpovědně, udržet kádr pohromadě a nepropadnout uspokojení,“ apeluje.

Zásadní změnou pro Líšeň bude, že poprvé od zimy v sezoně 2016/17 bude chystat kádr bez Machálka. Ten sice i na posledním duelu podzimu proti Chrudimi srdečně tleskal gólům domácích a s klubem má nadále dobré vztahy, ale taky už má jiné starosti ve Zbrojovce.

Jeho nástupci Milanu Valachovičovi dal Hladiš smlouvu do konce sezony s tím, že počítá s jejím pokračováním. „Dá se říct, že Machálek udělal Líšeň a Líšeň udělala Machálka. Nebylo v zájmu Líšně, aby odešel, ale jeho zájem pomoci Zbrojovce byl velký, a Líšeň mu po angažování nového trenéra vyhověla. Machálek byl člověk, který ji neskutečně pozvedl. Také si ale myslím, že je schopen pomoci Zbrojovce zpět do první ligy – což je skoro nutnost, aby v Brně byl obecně zájem o fotbal – a tím i pomoct Líšni udržet se ve druhé lize,“ říká Hladiš.

Také asistent Kafka nadhodil, že pokud se někteří hráči z hostování v Líšni do Zbrojovky vrátí, další mohou zase z Králova Pole přijít s motivací prosadit se. „Nového trenéra Valachoviče jsme vybírali právě s ohledem na to, aby pokud možno navázal na Machálkovu práci. I když mužstvo vede částečně jiným stylem, dosavadní výsledky jsou dobré,“ dodává Hladiš.

Podzim? Nebude se opakovat

Pro Líšeň bude zima přinejmenším stejně důležitá, jako bylo léto po postupu z MSFL. Teoreticky se může stát, že po výměně trenéra během podzimu a odchodu opor během zimy může být nadšený nováček na jaře výrazně jiným týmem než dosud. „Nemyslím si,“ oponuje Kafka. „Trenér Machálek to tady postavil na pracovitosti, to bude pokračovat,“ předpokládá.

Hladiš má jasno: kouzelný podzim se v Líšni opakovat už nebude. Jeho první část se odehrávala v euforii, kdy se dobudovával stadion, řešil se přechod od amatérského k profesionálnímu fotbalu a třeba i stavba nové tribuny, aby areál pojal všechny fanoušky.

„Výsledek tomu odpovídal – výborná divácká kulisa na každém domácím utkání v důstojných prostorách areálu v Kučerově ulici, výborná hra a to nakonec nejdůležitější, postavení v tabulce. Tato situace byla výjimečná, už se nikdy nemůže opakovat,“ tuší Hladiš.