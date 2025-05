Nový název jako symbol transformace skromného klubu v sebevědomou městskou organizaci prý zodpovědní lidé v Líšni vybírali ze zhruba dvou set variant.

„Proces byl složitější, než jsme očekávali. I já jsem probděl několik nocí a přemýšlel jsem, jaký by nový název měl být. Konečná verze perfektně splňuje, co jsme očekávali. Název je krátký, výstižný, dvou až tříslabičný, dobře se skanduje a nebude problém ho vyslovit ani pro cizince,“ řekl Kuba k propojení iniciál slov ambice, respekt, tým, inspirace a spojení.

Od úterý, kdy nový název Líšně vešel ve známost, akceptuje přímý člověk majitele Igora Faita ve vedení oddílu fakt, že zatím ve fotbalovém prostředí moc lidem radost neudělal.

Co říkáte tomu, že mezi vašimi fanoušky zavládlo s vypuštěním Líšně z názvu a s odchodem týmu do Králova Pole naštvání?

Mrzí nás, že lidé v Líšni nejsou spokojeni. Na druhou stranu průměrná návštěvnost před naším vstupem do klubu (loni v prosinci) byla 570 diváků. Překročit hranice Líšně a stát se více městským týmem je správná cesta a věřím, že naši příznivci si cestu na stadion najdou. Myšlenkou majitele (Igora Faita) je vytvoření soběstačného klubu, v jehož příjmech by důležitou část tvořily prostředky ze vstupného. V Líšni s jejími mantinely by to možné nebylo; má 28 tisíc obyvatel, jižní Morava jako celek má 1,5 milionu obyvatel. A my cílíme na to, aby se nám povedlo to, co Kometě, a fandilo se nám na celé jižní Moravě.

Jaké fanoušky chcete oslovit, když ti původní vyhlašují, že Artis v Králově Poli pro ně nebude mít smysl?

Na fanoušky Zbrojovky cílit nebudeme. Ani není možné, abychom je Zbrojovce přetáhli. Jižní Morava je ale velká a za poslední roky se to na návštěvách na fotbalu v Brně neprojevilo. Věříme tomu, že když budeme hrát kvalitní fotbal v první lize, do níž chceme postoupit, a budeme dělat dobré marketingové kroky, že se nám podaří fanoušky aktivovat. Uvědomujeme si, že jde o běh na dlouhou trať, že na začátku budeme trpět, z dlouhodobého hlediska nám to ale smysl dává.

O jakém utrpení mluvíte?

Spočítali jsme si, kolik diváků by muselo dorazit do Králova Pole, abychom nebyli proděleční. Je to nemalé číslo a je zřejmé, že v první fázi budeme po každém domácím utkání v mínusu. Bude to bolet, s tím počítáme. My se na to díváme v širším kontextu. Hokejová Sparta si taky před lety vyslechla, že jde hrát do slávistické arény, a jak na tom dnes je.

S jakými návštěvami tedy počítáte na stadionu, kam nechodí rádi ani fanoušci Zbrojovky?

Všechno souvisí s předvedenou hrou. O kvalitní fotbal se lidé zajímat budou. My ze začátku ve druhé lize počítáme s menšími tisíci nebo vyššími stovkami fanoušků. Sázíme na postup do první ligy.

Je pro vás klíčové postoupit dřív než Zbrojovka, která po návratu mezi elitu ale v čele s trenérem Svědíkem tvrdě půjde?

Soustředíme se sami na sebe, ne na Zbrojovku... Pro nás představuje vítanou konkurenci a rivalitu. Nezastíráme, že kdybychom postoupili dřív, že nám to pomůže, ale neznamená to, že pokud se nám to nepodaří, projekt pro nás končí a balíme krám.

Další známé tváře? Zelinka a Páník Současně se změnou názvu pokračuje Líšeň (od nové sezony Artis Brno) v doplňování vedení klubu. Významnou roli u mládeže by v něm měl podle informace iDNES.cz dostat zkušený trenér Bohumil Páník (na snímku), role skauta by měla připadnout někdejšímu trenérovi Miloslavu Machálkovi. Zapojit se do fungování klubu má i rozhodčí s bohatými ligovými zkušenostmi Miroslav Zelinka.

S jak dlouhým „krvácením“ počítáte?

Nedokážu říct, ale my věříme, že se to dá zvládnout. V každém podnikání musíte investovat, aby se vám pak investice vrátily.

Proč jste se do tak komplikovaného procesu v Líšni vlastně pouštěli?

Věc jsme připravovali už od převzetí klubu majitelem Igorem Faitem. Chtěli bychom navázat na to, co pro klub udělal předchozí předseda Karel Hladiš; tomu chci tímto vzdát hold. My jeho práci chceme posunout na vyšší level. Pan Hladiš byl s našimi kroky od začátku obeznámen a souhlasil s nimi. Byl si vědom, že Líšeň dosáhla svého stropu, a abychom ji mohli posunout, jsou patřičné kroky nutné. Stěhování do Králova Pole pak přichází i proto, že stadion Líšně nesplňuje podmínky pro udělení licence na druhou ligu. My chceme vystupovat více jako brněnský tým, což je reálné na větším stadionu.

Který ale není oblíbený.

Od července ho přebírá městská společnost Starez – Sport a máme přislíbeny opravy. Starez si nechává zpracovávat studii k rekonstrukci za stovky milionů, v úvahách je zbourání hlavní tribuny a tribuny za bránou směrem ke konečné trolejbusu. Místo nich by vyrostly tribuny blíž hřišti. Konkrétnější být nemůžu, čekáme na závěry studie. Do budoucna je ale stejně naším cílem tlak na vznik nového moderního stadionu.

Jak se budete se Zbrojovkou o stadion dělit?

Zbrojovka bude mít své zázemí i během týdne, jenom nebude trénovat na hlavním hřišti. To bude určeno pro předzápasové tréninky a pro zápasy. V případě, že nás bude čekat domácí zápas, nám Starez předá stadion 48 hodin před výkopem v čistém stavu a my ho po zápase zase v čistém stavu odevzdáme. Dále čeká stadion rebranding, aby byl v neutrálních barvách a pro oba by byl stejný.

Co vzkážete lidem z Líšně, jimž nejsou změny po chuti?

Že Líšeň nekončí, že na ni navazujeme. Ten klub pokračuje. Líšeňští fanoušci jsou pro nás zásadní, i pro ně plánujeme spoustu věcí. Nakonec v Líšni máme dál zázemí, svoje domácí zápasy tam bude hrát áčko, některé mládežnické kategorie a ženy. Ti, co si zvykli zajít si za barákem na fotbal, o to nepřijdou, na svém místě zůstává i mládež. Ta v našich plánech hraje velmi důležitou roli.

V jaké smyslu?

Fúzí spolků SK Líšeň a FC Svratka vznikne největší mládežnická akademie na Moravě pro více než 700 mladých hráčů. Věříme, že do budoucna bude naším pilířem a porostou z ní hráči jak pro naše áčko, tak třeba pro reprezentaci.

Sám jste řekl, že myšlenky na změnu názvu a odchod z Líšně za lepším jste měli už při převzetí klubu. Je vůbec nutné odvolávat se na to, že stadion v Líšni nesplňuje podmínky?

Že jsme se hned v zárodku našeho působení v Líšni bavili o tom, že tohle bude správná cesta, a že jsme diskutovali o přesunu, je fakt. Také je faktem, že stadion v Líšni neodpovídá, a nám to přidalo další argument.

Fotbalisté Líšně slaví poslední druholigový gól na stadionu v Líšni. Porazili díky němu béčko Olomouce. (17. května 2025)

Stadion pro první ligu měl vyprojektovaný i předseda Hladiš, mohl stát tam.

Ukazoval mi ho, vím o něm. Jenže pan Hladiš na stavění neměl prostředky a cílem pana Faita taky nebylo stavět stadion. Nikdy nechtěl investovat do cizího. Míní vkládat prostředky do infrastruktury mládeže, zázemí pro áčko je podle jeho přesvědčení na městu. Dostali jsme se do kruhu, kdy město pro změnu nechtělo podpořit investici Líšně do vybavení stadionu. I pro Brno jako takové je výhodnější, když budeme my i Zbrojovka hrát ve stejném prostředí. Ekonomicky dává určitě větší smysl, aby byl společný stadion využit každý týden a ne jednou za dva týdny.

Počítá se vůbec ještě v Líšni s umělým osvětlením, které tam mělo vyrůst pro druhou ligu?

Věříme, že ano, jenom se tento projekt oddálil. Naší ambicí bude postup béčka do MSFL, a pokud by se v ní pohybovalo na špici, je potřeba, abychom možnost osvětlení měli.