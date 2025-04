Skončí v Líšni kouč Valachovič? Ředitel klubu to naznačil už během derby

Valachovič je jedním z nejdéle sloužících trenérů v českém fotbalu, Líšeň vede od podzimu 2019, na kontě má 173 odkoučovaných zápasů v řadě. Nezvládnuté sobotní derby proti Zbrojovce, v němž se jeho celek prezentoval ostudným výkonem, však může být jeho posledním na lavičce ambiciózního celku.

Nejenže mohutně posílená Líšeň nevyhrála už čtyři zápasy v řadě a barážová příčka se jí šest kol před koncem vzdálila na šest bodů, ale ještě muselo vedení v čele s miliardářem Igorem Faitem strpět domácí potupu od rivala, s nímž chce od příští sezony sdílet stadion v Králově Poli a vyrvat mu z držení pozici brněnské fotbalové jedničky.

Jenže zatímco Zbrojovka trefila jackpot v podobě angažování kouče Martina Svědíka, který ji v derby vyškolil, výkony a výsledky Líšně mají opačnou tendenci.

„Měli jsme v plánu, že dojedeme tuhle sezonu se stávajícím realizačním týmem a pak si to vyhodnotíme. Nebudu lhát, výsledky i dnešní výsledek nejsou uspokojivé, my to vidíme, vnímáme. Teď je brzo na dělání závěrů,“ oznámil v poločase derby ředitel Kuba.

Co na to Valachovič? „Když nejsou výsledky, odnese to trenér. Rozhoduje ten, kdo to platí, a když se rozhodne, že to ukončí, tak to udělá. Jednou ten konec přijít musí, může dostat šanci někdo další,“ reagoval po utkání, které po snížení z penalty Líšeň prohrála 1:4.

Zápas sledoval Kučera. A co Jílek? Milan Valachovič ještě v Líšni neskončil a v zákulisí už padají jména kandidátů na jeho vystřídání. Sobotní derby z míst pro VIP hosty sledoval Radim Kučera, na podzim kouč druholigového Prostějova a naposled slovenského Ružomberku, není však jediným jménem ve hře. Líšeň si údajně myslí hlavně na Václava Jílka, jemuž měla dát nabídku už v zimě, když se rozloučila s Pavlem Vrbou.

Z řeči sedmapadesátiletého trenéra byla znát odevzdanost. Už v zimní pauze musel svoje místo uvolnit, když si majitel Fait přivedl renomovaného trenéra Pavla Vrbu – tehdy Valachovičovi mimo jiné vyčítal, že není držitelem potřebné profesionální licence. Valachovičovi tehdy přidělil novou funkci manažera A mužstva.

Jenže Vrba z dosud neupřesněných důvodů skončil ještě během přípravy a Valachovič se k veslu vrátil.

V sobotu to na tiskové konferenci připomněl. „Cíle vedení jsou velké. Já mám pořád ten handicap v licenci, i proto sem v zimě přišel pan Vrba. Já jsem zůstal jen proto, že jsem znal soutěž, že jsem stavěl mužstvo, i přípravu jsem řídil s asistenty. Proto jsem asi zůstal,“ pronesl štiplavě.

Připomněl sice, že by v klubu mohl zůstat v jiné roli, podobně jako po Vrbově příchodu, i to je ale nyní s otazníkem. Kuba v minulých týdnech vybíral pro Líšeň nového sportovního ředitele, v sobotu avizoval, že již svého muže našel, a potvrdil, že půjde o člověka mimo fotbalové prostředí. O žádného z dosavadních manažerů – ani trenérů – z českého fotbalu se tedy jednat nebude.

„Když to tak dopadne, tak budu mít dovolenou o něco dřív,“ konstatoval Valachovič. „Teď jsem byl tři dny v Srbsku sledovat nejvyšší soutěž, viděl jsem tam neskutečnou hráčskou kvalitu. Tak třeba to už všechno je v minulém čase,“ zmínil. Když tiskovku opouštěl, ještě si přisadil: „Co může být hezčího než skončit po porážce se Svěďou?“

Vedení fotbalistů Líšně (uprostřed majitel Igor Fait) se snažila brát debakl v domácím derby se Zbrojovkou s nadhledem. (19. dubna 2025)

Výbuch v derby byl již třetím v podání Líšně v rozehrané jarní části druhé ligy. Zklamala hned na úvod na hřišti béčka Slavie, odflákla utkání ve Varnsdorfu a korunu tomu nasadila v derby.

„Už ve Varnsdorfu jsme do toho vstoupili jako proti Zbrojovce, tehdy jsme ale dostali jen dva góly. Dnes nám soupeř dal čtyři. Asi jsme se už viděli v baráži, jak porážíme Pardubice, nevím. Došlo k obrovskému uspokojení. Do hlav hráčů je těžké vlézt. Vysvětlit si to neumím. Problémem (v derby) byla nekoncentrovanost a lajdáckost. Těžko se hledají slova po takovém výprasku,“ soukal ze sebe expert na defenzívu.

O tom, zda má Líšeň nadále šanci probít se do baráže, na niž jí chybí šest bodů, se Valachovič odmítl bavit. „Až to vypnete,“ řekl směrem k mikrofonům na tiskovce. Největším problémem mužstva jsou podle jeho mínění nevyrovnanost výkonů a ofenziva. „Nejsme asi schopni podávat konstantní výkony a co nás trápí je kvalita koncovky. I přípravná fáze je špatná, nemáme čísla. Snažíme se to dohnat defenzívou, dnes nám i ta selhala,“ povzdechl si.