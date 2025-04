Jedna letitá sportovní poučka mluví o tom, že každý z trenérů, lhostejno na jakém konkrétním místě a u kterého konkrétního týmu, se dnem podpisu smlouvy okamžitě začíná blížit svému vyhazovu.

Někdy nebývá snadné odhadnout, kdy se vztah mezi koučem, týmem a jeho vedením opotřebuje natolik, že je nutné sáhnout ke změně. U druholigových fotbalistů Líšně, která v úterý přesně v duchu víkendové informace iDNES.cz na základě špatných výsledků odvolala trenéra Milana Valachoviče a vyhlásila hledání jeho nástupce, jde však tento bod zlomu určit poměrně přesně.

Je jím prosincový vstup miliardáře Igora Faita a jeho spolupracovníků do tehdy skromného prostředí v Líšni, kterou avizovali co nejdříve transformovat ve velký klub pro horní polovinu tabulky první ligy.

Už tehdy bylo zřejmé, že sedmapadesátiletý Valachovič, člověk ve fotbale sice dlouhodobě etablovaný a v Líšni působící bezmála šest let, ale jehož profesním stropem byla druhá liga, nebude Faitovým velikášským plánům stačit. Že bude svoji káru tlačit do kopce tak dlouho, až na něho těžký náklad, vyjádřený ambiciózním záměrem brněnského průmyslníka usadit se v nejvyšší soutěži, spadne a zavalí ho.

Líšeňská umístění pod Valachovičem 2019/20 9. místo*

2020/21 2. místo

2021/22 4. místo

2022/23 5. místo

2023/24 10. místo

2024/25 7. místo** * tým převzal v rozehrané soutěži

** umístění v době odvolání

Došlo k tomu brzo, už po osmi jarních kolech druhé ligy. Líšeň z nich vytěžila jen tři výhry a ztratila kontakt s třetí příčkou, zajišťující účast v baráži o postup. Valachovič z nakoupených osobností nedokázal vymáčknout jejich potenciál, mužstvo pod ním upadalo do letargie, výkony neměly patřičný drajv. A co víc – nechalo se zostudit na vlastním hřišti městským rivalem, nad nímž touží mít v co nejbližší době navrch.

Vždyť právě proto chce Fait svoji Líšeň v létě přestěhovat na stadion v Králově Poli, kde je doma Zbrojovka, a plánuje dřív než ona postoupit do první ligy. Vidí v tom příležitost odstřihnout se od vazeb na skromné prostředí malého stadionu v Kučerově ulici, kde Líšeň historicky hraje, a stát se brněnskou fotbalovou jedničkou.

V takovém případě mohl Fait políček, který mu v sobotu Zbrojovka uštědřila, jen těžko strpět. Když mu největší sok navíc před jeho zraky předvedl nově angažovaného špičkového trenéra Martina Svědíka, jehož schopnosti i renomé by vyprahlé zbrojovácké obci měly garantovat příchod lepších časů, nebylo těžké se dovtípit, že bude cítit potřebu okamžitě reagovat aspoň částečně podobným kalibrem.

Musel tak učinit, aby si zvýšil naději, že po sezoně vstoupí do Králova Pole v co nejlepší pozici, a ne jako slabší spolužák hledící hlavnímu třídnímu sígrovi na záda.

Pokud by Fait věřil, že může na stadion Zbrojovky nakráčet hrdě hlavním vchodem s Valachovičem po boku, asi by ho i po čtyřech zápasech bez výhry a jednom krutém kolapsu v prestižním televizním derby podržel. On však v odvolaném kouči – mimochodem favoritovi dosluhujícího líšeňského předsedy Karla Hladiše – budoucnost neviděl. Kdyby ano, těžko by místo něho v zimě přivedl Pavla Vrbu.

Bez výhrad tedy na konci víkendu souhlasil se spuštěním Valachovičova odchodu. Sebevědomý Čechoslovák se odebral na dovolenou do konce měsíce, do té doby do organizační struktury Líšně nastoupí nový sportovní ředitel (zřejmě skaut Vlastimil Chytrý) a vybere si „svého“ kouče, s nímž se o atakování postupových příček pokusí. Spekuluje se o příchodu jeho bratra Jiřího Chytrého, bývalého reprezentačního asistenta.

Manažer týmu Milan Valachovič a kouč Pavel Vrba pozorují fotbalisty Líšně na startu zimní přípravy.

Opět má tato změna kořeny zapuštěné hlouběji, než je zaseknutá porážka v derby. První pokus stát se ligovou štikou – zatím aspoň na papíře – učinil Fait v zimě, kdy najal Vrbu.

„A já jsem zůstal jen proto, že jsem znal druhou ligu, chystal jsem kádr a dělal jsem celou přípravu,“ ohlédl se zhrzený Valachovič, odstavený na vedlejší kolej, byť oficiálně s dobrou pozicí manažera A mužstva.

I když Vrba musel ještě během přípravy za dosud nevyjasněných okolností odejít, Faita už to však v plánování stavby silné organizace s přesahem do celého regionu nezastavilo. Po krachu jednání s jinými osobnostmi trenérského řemesla sice vrátil do funkce Valachoviče, ale to už nemělo mít dlouhého trvání.

Ostatně už před startem jarní části sezony zaujal Valachovič na tiskové konferenci Líšně přeřeknutím, když o ambicích na baráž mluvil jako o „jejich“ (vedení klubu) ambicích a až následně se opravil na „naše“ ambice.

Nejvyšší funkcionáři nového managementu, ředitel výkonný ředitel Petr Kuba a předseda představenstva Libor Kleibl, ho však před novináři bleskově ujistili, že kádr je složený dostatečně kvalitně na boj o postup. Valachovič u toho za kamennou tváří skřípal zuby.

Nejpozději v tu chvíli muselo být Valachovičovi jasné, že má hlavu na špalku.

Když během poločasového televizního rozhovoru během sobotního výprasku v derby promluvil Kuba o kouči v minulém čase, nebylo pochyb, co se stane.

Líšeň na jaře 3 výhry

2 remízy

3 prohry

8. místo v druhé lize

To už se mu spíš ulevilo. „Co může být hezčího než skončit po prohře se Svěďou?“ laškoval.

Teď už mají Fait, Kuba a spol. nachystané další rozšíření vedení klubu o známé osobnosti, jednu podle informací MF DNES z řad ligových rozhodčích. Valachovič, v němž Fait spatřoval představitele předchozích „malých“ časů klubu, od nichž se chce odstřihnout, u toho zatím nebude. Jeho osud v Líšni dostane do gesce nový sportovní ředitel.

Na něm bude ukázat, že lze zdánlivě neúměrně vysoké ambice týmu uchopit tak, aby je bylo možné skloubit s realitou. Na jaře se to týmu, uvázlému na mrtvém bodě uprostřed druhé ligy, nepodařilo.