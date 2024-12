Potvrzeno, Vrba se vrací na lavičku. Líšeň se pokusí dostat do baráže

Příchod renomovaného trenéra, který kromě národního týmu vedl mimo jiné i Plzeň, Spartu či Baník Ostrava, souvisí v Líšni se změnou na pozici majitele klubu. Tím se na začátku prosince stal brněnský miliardář Igor Fait. S dosud skromně fungujícím týmem má velké plány, už na jaře by rád atakoval barážové příčky a jeho cílem je postup do první ligy.

„Do jarní části soutěže vstupujeme s vizí pokusit se probojovat na příčku, která zajišťuje účast v baráži o první ligu. Tento ambiciózní cíl si žádá posílení celého týmu. Když říkám týmu, nemyslím tím jen hráče, ale i realizační tým. Proto přivádíme velmi zkušeného trenéra Pavla Vrbu, od kterého se ostatní mohou hodně učit,“ uvedl generální ředitel klubu Libor Kleibl v tiskovém prohlášení.

Po podzimu je Líšeň ve druhé lize devátá, na třetí „barážovou“ příčku ztrácí sedm bodů. Na lavičce zůstává stávající asistent Petr Maléř, dále bude realizační tým posílen.

„Zaujala mě nabídka klubu, který má jasnou vizi postupu do první ligy. Je to pro mě nová výzva, kterou jsem se rozhodl přijmout. Věřím, že Líšeň má na to do nejvyšší soutěže postoupit, trenéři zde odvedli velký kus práce, na který chci navázat. Zároveň jsem rád, že součástí týmu zůstává Milan Valachovič, jeho znalost prostředí a zkušenosti jsou pro klub velmi cenné,“ prohlásil Vrba.

Do českého fotbalu se vrací po čtrnácti měsících, naposled působil ve Zlíně. Je držitelem tří mistrovských titulů s Plzní, ligu vyhrál i na Slovensku s Žilinou a dvakrát v Bulharsku s Razgradem. Reprezentaci dovedl na EURO 2016 a celkem osmkrát byl vyhlášen Trenérem roku.