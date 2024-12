Vrba v Líšni? Spodek ligy by se měl mít na pozoru, míní expert Páník

„Jde o obrovské oživení druhé ligy. Myslím si, že se soutěž stává dramatičtější. Najednou se v popředí zájmu objevují mužstva, s nimiž se do finále nepočítalo. Pro diváka, který druhou ligu sleduje, je to přínos, stejně tak pro celý český fotbal,“ uvažuje Páník nad dopadem Vrbova nástupu do Líšně, který dnes vedení brněnského klubu oficiálně potvrdilo.

Co může jedenašedesátiletý praktik, jenž si v minulosti prošel jak reprezentací, tak Spartou, Plzní či Baníkem Ostrava, do dosud skromného druholigového klubu přinést?

„Pavel je zkušený trenér, nebude nic lámat přes koleno. Bude vycházet z kádru, který v Líšni je. Jelikož ambice nového majitele (Igora Faita) jsou velké, tak předpokládám, že si Pavel sedne s manažerem a dokážou společně mužstvo posílit tak, aby společně splnili cíl, který si dali. Tedy aby figurovali v baráži o postup do ligy,“ míní Páník.

Přestože dosud žádný druholigový celek přes baráž mezi elitu v českém fotbale neprošel, domnívá se Páník, že to se může příští rok změnit. „Kluby, které jsou teď v lize na spodku tabulky, by měly okamžitě zpozornět, vyrostl jim velký konkurent. Myslím si, že baráž už nebude pro ligu tak jednoznačná, jak doteď byla, pokud to Líšeň s Pavlem Vrbou dá všechno dohromady. Některé kluby by měly rychle zapnout alarm a utéct z barážových pozic, protože by to pro ně mohlo být velmi nepříjemné,“ varuje Páník na dálku zejména Duklu Praha a Pardubice, jimž v nejvyšší soutěži patří patnáctá a čtrnáctá příčka.

Trenér Pavel Vrba na stadionu Líšně. (2024)

Skutečnost, že Vrba barážová specifika už zažil, když dvojzápasem o bytí a nebytí úspěšně provedl Zlín v konfrontaci s druholigovým Vyškovem, nemusí podle současného trenéra divizního Bzence hrát až takovou roli. „Záleží vždy na týmech a na jejich kádrech. Především je půl roku (na jaře) dost dlouhý čas na to, aby dal Pavel mužstvo v Líšni dohromady a na baráž ho připravil,“ soudí Páník.

Momentálně v tabulce Líšeň za barážovými příčkami zaostává o sedm bodů, patří jí deváté místo.

Před její tým se Vrba poprvé osobně postaví 8. ledna na začátku zimní přípravy, a dá se očekávat, že v kádru přivítá i několik posil. Ve fotbalovém prostředí se mluví o tom, že si bude chtít přivést nejméně jednu ze „svých“ někdejších opor, o jejíž služby se opíral v týmech, v nichž působil. Již dříve byl s přestupem do Líšně spojován bývalý plzeňský stoper Luděk Pernica, stagnující toho času ve Zbrojovce, nově padají jména dalších plzeňských opor z mistrovské éry pod Vrbou.

„Pokud chcete úspěch hned, a to Líšeň chce, musíte dovést takové hráče, kteří vám pomůžou se do ligy dostat. Až pak, pokud se vám to podaří, začnete přemýšlet trochu jinak,“ naznačuje Páník, že sázka na zkušenost a prověřenou kvalitu bude v případě Líšně nezbytná.

Co se naopak pro Vrbu v jeho novém působišti nezmění tak zásadně, bude zřejmě realizační tým. Líšeň dosud neoznámila, zda si nový hlavní trenér s sebou přivede i svého asistenta, potvrdila však, že dosavadní kouč Milan Valachovič po jeho boku zůstane, stejně jako stávající asistent Petr Maléř.

Valachovič je nově i manažerem A mužstva Líšně.

„Osobně jsem s Pavlem naposled pracoval v mládeži Baníku Ostrava a znám ho jako pohodového, příjemného kluka. Myslím si, že s realizačním týmem bude komunikovat dobře a že spíš on bude od svých nových spolupracovníků nasávat informace. Není to člověk, který jde za každou cenu prosazovat své názory,“ tvrdí Páník.