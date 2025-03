Svátek v Líšni zachránil hráč na záskok. Zvedli jsme bojovnost, ocenil tým

V českém fotbale je Martin Rolinek ceněný pro svoji levačku. Před třemi lety ho dostala do Mladé Boleslavi, kde posbíral i pár ligových startů, aby se pak přes Karvinou a Prostějov dostal zpátky do Líšně.

I když v jejím dresu v letošní sezoně většinou střídá, musí být kouč Milan Valachovič rád, že ho i při záplavě nově příchozích ostřílených veteránů nadále má. V sobotu mu Rolinek vystřelil důležitou výhru nad Vlašimí, která v Líšni uklidnila náladu po špatném vykročení do druholigového jara.

Povedlo se mu to ve 30. minutě gólem po centru z pravé strany, který do soupeřovy sítě „uklidil“ levou šajtlí.

„Kdybyste viděl, jak kopu pravou nohou, asi byste uznal, že tohle byla ta bezpečnější varianta,“ usmíval se na tiskové konferenci čtyřiadvacetiletý fotbalista.

S tím, že do sledovaného zápasu půjde, v duchu počítal od začátku týdne. Sokola střídal už v minulém kole v Praze, a jelikož ještě pro zranění lýtka nemůže hrát ani Roman Potočný, nabízela se varianta s Rolinkem poměrně jasně.

„Rád jsem hlavně za tři body,“ řekl o výhře, které z tribuny tleskal s modrobílou šálou Líšně na krku i majitel klubu Igor Fait.

Ukrajinský útočník Arťom Besedin (v bundě) má v Líšni, kterou v zimě posílil, svoje fanoušky. Po zápase s Vlašimí ho s nimi vyfotil spoluhráč Milan Lutonský. (8. března 2025)

Podívat se přišlo i plno dalších hostů, napravo od hlavní tribuny pro ně v Líšni pro zápas nachystali VIP stan. Diváci dostávali u vstupu i během poločasu dárky, slavnostní atmosféra byla podobné té v roce 2019, kdy Líšeň do druhé ligy poprvé vkročila.

Jenom to chtělo vyhrát, což zařídil Rolinek. „Oproti zápasu na Slavii jsme potřebovali hlavně změnit bojovnost. Nejdůležitější bylo nedostat tak lehké góly jako v Praze, což se povedlo. V obraně jsme byli důslední. Pak v útoku už se do nějakých šancí vždy dostaneme,“ vyložil hrdina zápasu.

Líšeň se postupně zbavuje nervozity

Trenér Valachovič přiznal, že na mužstvu viděl nervozitu, další bodová ztráta by Líšeň dostala pod velký tlak. V honbě za baráží si nemůže dovolit klopýtat.

„V týdnu bylo cítit odhodlání. Věděli jsme, že se sem chystá hodně lidí, což bylo trochu svazující. I během zápasu jsem cítil nervozitu. Za bojovnost si kluci výhru zasloužili,“ řekl.

Oddechnout si ale mohl až po závěrečném hvizdu. V nastaveném čase Líšeň přežila kritický okamžik, když v čisté gólové šanci Erik Biegon hlavičkoval jen do brankáře Tomáše Vajnera.

„My jsme měli víc šancí, kdy jsme mohli odskočit. Do poslední chvíle jsme ale měli obavu, protože se vždycky může stát, co se stalo i nám: propadne vám balon a soupeř má tutovku. Pak by všechno přišlo vniveč. Stálo při nás velké štěstí, kluci si dnes výhru vydřeli,“ ulevil si kouč.