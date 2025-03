To budeme běhat na betonu? Milionové hvězdy Líšně jdou poprvé do akce

Když se tihle dva soupeři potkali v probíhajícím ročníku druhé ligy loni v Líšni poprvé, skončil zápas pro domácí potupným výpraskem 0:4. Nejen to zvyšuje pozornost trenéra brněnského celku Milana Valachoviče na maximum.

„Příprava proběhla dobře, nikoho jsme neporazili. Máme tedy na první zápas velký cíl,“ prohlásil s úsměvem na tiskové konferenci krátce před jarním startem Chance Národní ligy. Ta se po odložení páteční předehrávky 17. kola mezi Vlašimí a Vyškovem kvůli rozsáhlé marodce Vlašimi a sobotních dvou zápasech rozběhne v neděli naplno a duel béčka sešívaných s mohutně posílenou Líšní je jedním z taháků víkendového programu.

Zejména start Líšně je očekáván s otazníky i napětím. Lze předpokládat, že s osmi posilami včetně legionářů Arťoma Besedina a Armina Hodžiče či ligových harcovníků Romana Potočného nebo Martina Pospíšila vyrazí do stíhací jízdy za barážovými příčkami (Líšeň má na ně před jarem sedmibodovou ztrátu) ve výrazně změněné sestavě.

Ta přes zimu doznala nejen velkých změn, ale také se podstatně zvedl její věkový průměr. Pěti z osmi nováčků již bylo třicet let, nejmladším posilám je shodně osmadvacet.

Jak se platí hvězdy Podle zdroje iDNES.cz pobírá hvězdný útočník Arťom Besedin v Líšni 200 tisíc korun měsíčně a jeho bonus za postup do první ligy je 1,25 milionu.

„Pokud je našim cílem boj o baráž, tak jsme museli v transferové politice pracovat trochu jinak. Vsadili jsme na zkušenost. Mužstva, která v minulých letech z druhé ligy postoupila, vsadila právě na ni. Mladých hráčů jsme za poslední roky přivedli tolik, že tato oblast nás až tolik netrápila. Spíš jsme hledali odolnost. Proto jsme vybírali takhle,“ vysvětloval Valachovič důvod líšeňského přezbrojení.

Dovolit si ho mohl díky převzetí klubu miliardářem Igorem Faitem, který se stal novým majitelem. „Rozpočet jsme pochopitelně navýšili,“ pousmál se nad otázkou na otevření kohoutů nového penězovodu Petr Kuba, místopředseda představenstva a současně Faitova spojka ve vedení Líšně. „Vážíme si podpory pana Faita; má fotbal rád a je brněnským patriotem. Chce ho zvednout a je ochoten ho podpořit, neznamená to ale, že bude rozpočet táhnout sám. Budeme hledat další silné partnery,“ doplnil. Prvního našel v dodavateli energetických řešení TEDOM, který je novým generálním sponzorem Líšně.

Líšeň komunikovala i s Vaclíkem

Výčet hvězd, o které se Líšeň v zimě zajímala, byl přitom ještě větší. Mluvilo se o jejím zájmu o Jhona Mosqueru z Plzně (zakotvil v Dukle) či Jakuba Peška ze Sparty. Ten dal nakonec přednost angažmá v Polsku. Dokonce se krátce skloňovalo jméno bývalého reprezentačního gólmana Tomáše Vaclíka, tehdy bez angažmá.

„Měl jsem (při výběru posil) velké oči, ale slíbil jsem trenérovi, že nepřivedu jediného hráče, kterého nebude chtít. Toto je výsledek. Jedná se o kvalitní doplnění kádru. Nezávidím mu, má z čeho vybírat, a na některém postu bych sám nevěděl, komu dát přednost,“ přisadil si nový předseda klubového představenstva Libor Kleibl.

Arťom Besedin, ukrajinský reprezentant a bývalý útočník Dynama Kyjev, je posilou Líšně. Líšeňská posila Martin Pospíšil na první tréninku zimní přípravy.

Před Valachoviče, který sám považuje jarní část druhé ligy především za test možností Líšně a po překotných zimních změnách i čas pro stabilizaci, stojí náročný úkol – musí tým dát dohromady tak, aby začal vyhrávat prakticky okamžitě. Sedm bodů na třetí Vyškov se nesmaže samo.

„Na to, abychom mohli naplnit ambice a porvat se o baráž, to je adekvátní posílení,“ podpořil Kleiblova slova i místopředseda Kuba.

V přípravě se efekt téměř nedostavil, jeho soubor porazil pouze slovenský Šamorín a v generálce béčko Olomouce.

Kouč to zdůvodnil výběrem kvalitních protivníků. Také si ale uvědomuje, že zejména u zahraničních borců, zvyklých na úplně jiné podmínky, než má Líšeň, může snaha o rychlou aklimatizaci narážet na všemožné překážky.

„Je třeba říct jednu věc: takový Arťom Besedin je z Dynama Kyjev zvyklý na luxusní bázu, vyhřívaná hřiště, hotel, restauraci. Po prvním tréninku u nás se mě ptal: trenére, a to budeme celý rok na umělce? Druhý den jsme ho vzali běhat do nedalekého Mariánského údolí, kde máme takový kilometrový okruh na betonové cestě, a on přišel zase: trenére, to budeme běhat tady po betonu? Jsou to pro něho obrovské změny, navíc jak nebyl v poslední době zvyklý trénovat tolik, rozbolela ho záda,“ popsal peripetie s ukrajinským harcovníkem Valachovič.

Vzhledem k tomu, že Besedin v přípravě navíc i onemocněl a bral antibiotika, se o něho zřejmě na startu jara tolik opírat nebude. Víc doufá v prvních kolech dostat z bosenského útočníka Hodžiče.

„U něho bylo vidět, jak si tyto nátury myslí, že všechno půjde samo. Přišel k nám nedotrénovaný. Na tom jsme zapracovali a může být velkou posilou. V generálce dal ze tří šancí dva góly,“ upozornil Valachovič.