Kapitán Líšně po těžkém úrazu hlavy. Výhra je pro tebe, vzkázal mu tým

Nejen sobotní zápas, ale celý týden před ním se v Líšni nesl ve znamení podpory zraněného kapitána. Michal Jeřábek je v nemocnici už po operaci prasklé lebky, zasažené v souboji před brankou Vyškova v závěru regionálního derby z minulého víkendu, a čelí zhruba půlroční pauze s nejistým návratem k fotbalu.

„Vyhrát další utkání pro nás bylo velmi emotivní. Věděli jsme, že chceme zvítězit pro Michala, celý týden jsme si to říkali, měli jsme to v hlavách. Michal je spjatý s Líšní víc než kdokoliv z nás a zaslouží si maximální respekt za to, co pro tento klub dělá. Že jsme šli na trávník s myšlenkou na něho je jasné,“ řekl útočník líšeňského celku Jan Silný.

Fotbalisté Líšně a Prostějova před druholigovým utkáním podpořili vážně zraněného kapitána Líšně Michala Jeřábka. (26. října 2024)

Nejen hráči domácího celku, ale i hosté z Prostějova v sobotu před úvodním hvizdem oblékli trička se vzkazem na podporu Jeřábkovi. Tři hráči z prostějovské strany – Ondřej Ševčík, Marek Matocha a Lukáš Lahodný – za Líšeň hráli, domluva byla snadná.

„Obléct si tričko je to nejmenší, co pro Michala můžeme udělat. Je to gesto, většina z nás mu napsala i osobní zprávu. Michal je odolný hráč, pravý válečník, toho nějaká menší bolest nezastaví. Když už ho něco srazí, musí to být vážné. Mě jeho zranění zasáhlo, mrzí mě a přeju mu, ať je brzo zdravý a nemá žádné následky,“ prohlásil Ševčík, bývalý obránce Líšně.

Jeřábkova reakce Michal Jeřábek celé dění z nemocnice sleduje. I on své parťáky z Líšně před víkendem pozdravil a požádal je, aby vyhráli. „Psal jsem klukům do skupiny, popřál jim hodně štěstí a že mám přání, aby se už konečně doma vyhrálo. Jsem strašně rád, že se to zvládlo – jak za kabinu, za realizační tým a hlavně za fanoušky, protože těm jsme to dlužili dlouho,“ ocenil devětadvacetiletý borec, přezdívaný DJ. Vzkaz na tričkách ho také potěšil. „Je krásné gesto od Prostějova a hlavně od Líšně, že to celé zorganizovala. Jsem jí moc vděčný, tohle mi moc dodává energii,“ uvedl pro iDNES.cz.

Zranění vyhlášeného tvrďáka během minulého víkendu zahýbalo děním ve druhé lize. Jeřábek se v derby s Vyškovem vysunul do útoku, aby se pokusil zvrátit nepříznivý stav 0:2, a v chumlu ve výskoku inkasoval tvrdou ránu do hlavy.

„DJ chtěl hlavičkovat, neviděl za sebe a gólman Vyškova ho trefil. Oba šli proti balonu, DJ hlavou a brankář rukou, a tak se síla nárazu znásobila. Je vidět i na videu, že gólman jde bez úmyslu zasáhnout ho, měl vidinu vyražení balonu, ale trefí Michala loktem naplno do hlavy. Pak už to bylo špatné,“ hlesl ještě po týdnu Silný.

Když se jeho spoluhráč skácel na trávník, byl kousek od něho a spěchal k němu. „Nemyslím si, že byl (Jeřábek) v úplném bezvědomí, ale moc nevnímal. Co mám naučené, tak jsem zkontroloval, jestli nemá zapadlý jazyk, což neměl. Po této stránce to bylo v klidu. Nebylo to ale hezké,“ přiznává Silný, že i s ním pohled na parťáka otřásl.

Kapitána Líšně se hned v pokutovém území Vyškova ujali záchranáři, kteří ho po prvním ošetření odvezli na nosítkách do sanitky a do nemocnice. Zpráva o tom, že má Jeřábek prasklou lebku, se na stadion donesla zrovna ve chvíli, kdy trenéři obou celků hodnotili zápas na tiskové konferenci.

„V první řadě mu chci popřát co nejrychlejší uzdravení, to je nejpřednější,“ pověděl vyškovský kouč Jan Kameník.

Pro Líšeň bylo Jeřábkovo zranění další hořkou pilulkou, které na tým padají během podzimu. Silný připomněl, že kapitán inkasoval pořádnou pecku do hlavy už v jednom z předchozích zápasů proti Opavě, v němž ho mimo hru s míčem knockoutoval soupeřův útočník Libor Kozák ranou do obličeje.

„Proto ve mně bouchly saze,“ vrátil se Silný ke svému výstupu v derby s Vyškovem, kdy na místě Jeřábkova úrazu požadoval po rozhodčím penaltu. „Hráli jsme na Táborsku a náš brankář Vajner skončil s roztrženým obličejem. Předtím Kozák vyhodí Jeřábkovi sanici, nikdo není potrestaný. Pak Jeřábkovi praskne lebka. Díváme se, jak nám odvážejí kluky do nemocnice, ale nikdo není potrestaný, nekopali jsme ani penaltu. V tu chvíli to ze mně vyvřelo,“ řekl útočník.

Porazit Prostějov v sobotu pomohl svým premiérovým gólem v sezoně – právě z pokutového kopu. „Pojali jsme to v tom nejlepším stylu. Všichni jsme podali lepší výkon než s Vyškovem a vyhráli jsme. To je hlavní,“ ulevil si Silný.

A Jeřábek? „Za daných okolností se cítím dobře. Ještě mě čekají nějaká vyšetření v nemocnici, ale cítím se den ode dne lépe a lépe,“ zveřejnila Líšeň jeho slova na sociálních sítích.