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Máme, co jsme chtěli. A teď se porveme! hlásí kouč fotbalového Kladna po postupu

Aleš Kubelka
  11:11

Trenér SK Kladno Zdeněk Hašek. | foto: SK Kladno

Už na podzim si na čele tabulky vydobyli takový náskok, který jim i přes několik jarních klopýtnutí zaručil vítězství v A skupině ČFL, a tím i baráž o druhou nejvyšší soutěž. Už před ní se navíc fotbalisté Kladna dozvěděli, že díky neudělení licence Českým Budějovicím a Chrudimi postupují do Chance Národní ligy „od zeleného stolu“ nehledě na ošidný barážový dvojzápas s Českou Lípou. „Šlo to tak rychle, že jsem si ani nestihl pořádně užít radost,“ přiznává v rozhovoru pro iDNES.cz trenér SK Kladno Zdeněk Hašek.

Vy jste přišel k týmu začátkem roku 2024, když hrál ještě divizi. Upřímně, čekal jste, že by se už za dva a půl roku mohl prodrat o dvě soutěže výš?
Byl to spíš jen velký sen a touha posunout Kladno tam, kam patří; tedy do profesionální soutěže. Ale že se nám to podaří takhle rychle, bylo i pro mě příjemné překvapení a zasloužená odměna pro celý klub. Pokud by nám ovšem v uplynulé sezoně postup unikl, nebyl bych zklamaný. Šli bychom si dál za tímto dlouhodobým cílem.

Jaké hlavní faktory rozhodly podle vás o tom, že se vám uplynulá sezona tak povedla?
Především na podzim jsme předváděli konzistentní výkony, kterými jsme si vytvořili velký náskok na konkurenty. Kromě prvního domácího zápasu s Duklou B jsme až do konce podzimní části neprohráli a mohli se opřít o skvělou ofenzivu. V zimní přestávce se mi bohužel nepodařilo vytipovat správné posily. Na jaře se tým navíc potýkal se zraněními a našemu hernímu stylu nevyhovovaly ani březnové zápasy na umělých trávnících. Nakonec jsme si ale vítězství v naší skupině ČFL ujít nenechali.

Vím, že podobné otázky trenéři příliš v lásce nemají, ale kteří hráči vás v uplynulé sezoně nejpříjemněji překvapili?
Zmínil bych určitě stopera Pavla Hrdličku, který k nám přišel z Teplic. Poté, co jsme ho pustili na hostování do Hřebče, aby si uvědomil nějaké věci o přístupu, se k nám s pokorou vrátil a vypracoval se na klíčového hráče sestavy.

Triumfem v ČFL jste si zajistili baráž proti České Lípě, jejíž vítěz by postupoval do druhé nejvyšší ligy. Dva její účastníci – České Budějovice a Chrudim – však nezískali licenci pro příští sezonu, a tak bylo jasné, že postup má zaručený jak Kladno, tak Česká Lípa. Kdy jste se tuto informaci dozvěděl?
To bylo po předposledním mistrovském zápase s Pískem. I tak jsem ale zůstával obezřetný, protože pokud není v českém fotbale něco černé na bílém, jistotu nemáte. Když to bylo definitivní, ani jsem to nestihl vstřebat a užít si tu radost. V hlavě jsem si už sumíroval, co všechno bude potřeba udělat, abychom ve druhé lize hráli důstojnou roli. S realizačním týmem a s některými našimi hráči, kteří dohrávali v půlce června třetí ligu, jedeme v podstatě bez dovolené. Naskočili jsme hned do přípravné fáze.

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Jak výrazně se bude tým lišit od minulé sezony?
Bude úplně jiný, přišla spousta nových hráčů. S některými kluky jsme se rozloučili, protože jsme je do druhé ligy nechtěli, další dali přednost civilní práci, než aby šli do profesionálního fotbalu. Z těchto důvodů u nás nastala řada odchodů. Při tipování posil jsme se dívali hlavně na jejich charakter a pracovitost a také na to, zda už mají s druhou ligou zkušenosti.

Kladno údajně úzce spolupracuje s pražskou Spartou...
Ano, v mládežnických kategoriích jsme partnerským klubem Sparty, takže k sobě máme poměrně blízko. Jejich „béčko“ teď sestoupilo z druhé ligy a my jsme se poohlíželi právě po hráčích se zkušenostmi z této soutěže. Podařilo se nám tak ze Sparty přivést tři talentované hráče – obránce Matyáše Jedličku, brankáře Filipa Nalezinka a albánského záložníka Enese Osmaniho.

Co všechno se nyní pro klub změní, když přechází na profesionální režim?
V amatérském fotbale mají hráči svá zaměstnání nebo chodí do školy. Tréninky jsou až odpoledne, kdy je tělo už dost unavené. V profesionálním režimu bývají tréninky dopoledne, kdy jsou hráči vyspalí, odpočatí a připravení na zátěž. Samozřejmě je jiné i psychické nastavení. Fotbalisté mají s klubem standardní pracovní poměr, a tím pádem i mnohem jiný přístup.

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Jak výrazně klubu pomáhá ekonomicky město?
V tomto ohledu jsme opravu velmi spokojení. Jen díky městu jsme měli podmínky ve třetí lize jedny z nejlepších v rámci obou skupin ČFL. Navíc se magistrát zodpovědně stará o vylepšování stadionu, který má ve vlastnictví. Jeho skelet třeba nemusí působit příliš vábně, ale „střeva stadionu“ včetně kabin a zázemí pro regeneraci hráčů jsou na velmi dobré úrovni.

S jakým umístěním byste byl po podzimu spokojený?
Spíš než postavení v tabulce mě zajímá počet bodů, a tím i šance na záchranu v soutěži. Kdyby se nám jich podařilo na podzim posbírat dvacet, byl bych naprosto spokojený. Druhou ligu jsme chtěli, máme ji, a teď se o ni musíme rvát. Rozhodně nechceme být jen do počtu.

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