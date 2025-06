„Vy jedete taky na ten fotbal?“ zeptají se cestou městským autobusem dva muži vedle sedícího manželského páru. Postarší pán, jenž souhlasně kýve hlavou, má už hodně pobledlou šálu Dolních Chaber – nejspíš věrný a dlouholetý fanoušek.

Sobotní akce však měla mnohem širší publikum.

Šmicer svůj smělý nápad ozvláštnit výročí klubu oznámil už loni na podzim. Nakonec dorazila většina bývalých spoluhráčů, které fanouškům přislíbil. „Přijedou sem světové i československé hvězdy, ale dneska je to o vás Chaberáci,“ zdůraznil předseda klubu Šmicer na úvod celé akce.

Její vrchol nastal krátce před pátou hodinou odpolední.

Moderátor Libor Bouček se postavil k postranní čáře a postupně vyvolával slavná jména. „Chtěli jsme to udělat velký. Řekl jsem si, že když mám kontakty, tak zkusíme udělat akci, která v Česku nebyla,“ prohlásil Šmicer.

Vladimír Šmicer nahrává během fotbalové exhibice v Dolních Chabrech.

To se povedlo.

Za bouřlivého potlesku fanoušků postupně přicházeli Dudek, Patrik Berger, Fowler, Emile Heskey, Dietmar Hamann, Erich Brabec, Karel Poborský, Nedvěd či Koller. Z rohu hřiště doklusali až do středu pole, podali si ruku se soupeři a postupně se řadili vedle sebe.

„Spadlo to ze mě, když jsem přivítal posledního kluka na hotelu. To byla největší zodpovědnost, dodat lidem zboží, který jsem slíbil. Kluky, kvůli kterým si kupovali lístky. Byl jsem z toho trošku nervózní,“ přiznal Šmicer.

Mezi světový výběr se překvapivě dostal i zpěvák Vojtěch Dyk. „Vyniká rychlostí a přirozenou inteligencí,“ popichoval ho Bouček.

Jan Koller zakončuje v exhibičním utkání ke 100. výročí založení fotbalového klubu v Dolních Chabrech.

Následoval bývalý hokejista Jakub Voráček. „Hokej mám rád, chtěl jsem přivézt i Pastu, ale ten bohužel nemohl. A mám rád i umělce, dokonce jsem zval i Ivana Trojana, který ale onemocněl,“ vysvětlil Šmicer, někdejší hráč Slavie, Liverpoolu, Lens či Bordeaux.

Muž, který všechny svolal dohromady, nakráčel mezi ostatní jako poslední. „Pojďme si to užít,“ burcoval tribuny, kterým nicméně pár minut trvalo, než o sobě daly vědět. Probrala je až první branka.

Kdepak, nevstřelil ji ani Koller, ani Fowler, ani Nedvěd, ale právě Dyk.

Fantom Dudek i gól Šmicera mladšího

Ve 12. minutě vytáhli fanoušci na tribunách, které vyrostly speciálně kvůli oslavám stého výročí, zelenobílé kartony a zapálily dýmovnice ve stejných barvách. Jen to zahučelo, když Pavel Nedvěd, držitel zlatého míče a nově také manažer českých reprezentací, napřáhl zpoza vápna ke střele. „Hlavně ať se nezraní a můžeme se v pondělí potkat na svazu,“ vtipkoval už před výkopem Ivan Hašek.

I když se světové hvězdy snažily soupeře šetřit, rozdíl byl dle očekávání propastný a po 35 minutách skončil poločas za stavu 0:6. Když už se Chabry dostaly do šance, k nevoli domácích příznivců je vychytal Dudek, někdejší opora Liverpoolu či Realu Madrid a hrdina penaltového rozstřelu ve finále Ligy mistrů v roce 2005.

I tak se ale diváci na tribunách bavili a užívali si pohled na fotbalové legendy.

Zápas dokonce vysílala i televize, což jen podtrhuje skvělou organizaci, již si pak pochvalovali i vzácní hosté. „Bylo to parádní. Vladi byl skvělý hráč, ale hlavně skvělý člověk, tomu nemůžete říct ne,“ usmíval se Hamann. „Těšil jsem se na to, ale asi jsem se měl víc vyspat,“ přidal vyčerpaný Fowler bezprostředně po utkání.

Vladimír Šmicer zdraví fanoušky během fotbalové exhibice v Dolních Chabrech.

„Řada z nich je tu poprvé a říkali, že se určitě vrátí. Nepřijeli sem jenom na fotbal, líbí se jim i ve městě. Nesmírně si vážím, že přijali moje pozvání a dorazili. Je vidět, že jsme nebyli kámoši jenom jako, ale vydrželo nám to i po skončení kariéry. To jsou vztahy, kterých si vážíte, a jsem na to pyšný,“ pronesl Šmicer.

Ve druhém poločase se mohly zaradovat i Chabry.

K nařízenému pokutovému kopu se postavil Šmicerův syn Jiří a překonal Guillameho Warmuze, jenž o přestávce vystřídal Dudka. „Kdyby to nedal, tak jsem smutný já, on, žena i rodina. Hlavně jsem ale rád, že daly Chabry gól, ti kluci si to zaslouží. Někteří 20 let nehráli fotbal a já jim přivezu vítěze Ligy mistrů,“ smál se pak táta Šmicer.

Když zápas skončil za stavu 1:6, oba týmy v rámci děkovačky obešly stadion, někteří se zdrželi u fanoušků, vyfotili se s nimi, podepsali se, prohodili pár slov a pomalu zamířili do kabin.

„Nechce střídat, chce jenom pivo“

Byla to velkolepá akce ve skromném areálu na okraji Prahy.

Už zpoza bran se linula hlasitá hudba hrající z reproduktorů. V záplavě těl valících se ulicí sice měly převahu domácí tmavozelené barvy, ale k vidění byly šály i dresy všech klubů, na něž si vzpomenete – od Sparty se Slavií, přes další české týmy až po světové giganty.

Všichni mířili do areálu v Dolních Chabrech.

V jeho okolí se nedalo zaparkovat a dopravu obstarávaly posílené linky městské hromadné dopravy.

Hned u vchodu organizátoři připravili fanzonu, aby si zúčastnění mohli zkrátit čekání na exhibiční zápasy. Hráči se tam podepisovali fanouškům a fotili se s nimi, ostatní si mohli zahrát na konzolích, nakoupit výroční suvenýry nebo zkrátka jenom postávat s pivem u stolů.

„Je to skvělá akce, ale taky obrovský úkol pro organizátory, kterým patří dík, že si něco podobného dovolili provést. Chtělo to odvahu,“ pochvaloval si reprezentační kouč Hašek, jenž nastoupil zkraje odpoledne za gardu československých internacionálů v předzápase.

„Já se staral hlavně, aby dorazili všichni hráči, zbytek obstarali zdejší kluci a zvládli to exkluzivně,“ chválil Šmicer.

Počasí vyšlo možná až moc dobře, takže stín byste mimo přistavené slunečníky u stánků s jídlem hledali marně. Přesto se ale po druhé hodině začali fanoušci trousit na tribuny či k plotu okolo trávníku.

Na úvod nastoupil výběr chaberských veteránů proti zmíněným internacionálům. Hlasatel postupně na trávník zval kromě zmíněného Haška i jména jako Jiří Jeslínek, Horst Siegl, Martin Frýdek, František Straka či Ladislav Vízek, na poslední chvíli dorazil i Tomáš Řepka.

Při nástupu ještě všichni rozdávali úsměvy, Šmicerův tchán Ladislav Vízek dokonce za potlesku fanoušků předvedl několik přešlapovaček, ale v samotném zápase jim to už nepřekvapivě neběhalo jako dřív, takže se hrálo spíš ve vycházkovém tempu, kterému příliš nepomáhalo ani pražící slunko. „A teď byste si chlapci měli nabíhat do volných prostorů,“ povzbuzoval je se smíchem moderátor.

První gól vstřelil poněkud symbolicky druhý nejlepší kanonýr ligové historie Siegl, shodou okolností po Haškově centru. „Sigi se nemýlí, když dostane balon ve vápně, tak to i po padesátce má pořád v sobě,“ usmíval se pak Hašek.

Kotel tvořený převážně dětskými fanoušky sice hlasitě skandoval „Chabry! Chabry!“, ale domácí byli rádi, že jsou rádi. To nicméně platilo i o soupeři.

„Hlášení pro organizátory, Franz Straka nechce střídat, ale má žízeň a chce pivo,“ ozvalo se najednou z reproduktorů, načež někdejšímu hráči i trenérovi Sparty někdo u postranní čáry podal sklenici. Ve stejný okamžik pro změnu kdosi vběhl uprostřed zápasu na trávník, aby se mohla občerstvit i záloha Chaber.

František Straka se občerstvuje během exhibice při příležitosti oslav 100. výročí založení fotbalového klubu SK Dolní Chabry.

„Nevšímejte si ho, hrajte dál,“ ozvalo se.

Původně měl poločas trvat 35 minut, veteráni si ale vymodlili zkrácení na rovnou půlhodinu, takže bylo i s krátkou přestávkou zhruba po hodině a čtvrt hotovo.

„Tohle byl první zápas po asi roce a teď budu trpět, protože nemůžu moc běhat a bolí mě kolena,“ smál se i tak Hašek, jenž mimochodem za Chabry kdysi nastupoval. Na pochvaly od novinářů, že by se neztratil ani mezi mladšími hvězdami, které nastoupí po nich, ale reagoval skromně: „To byste se divili. Ztratil, ztratil.“

Gólů nakonec padlo šest. Za stavu 0:4 se dočkali také chaberští, kteří zvládli snížit na 2:4. „Nakonec to bylo důstojné,“ shodly se pak místní legendy. Dalších sedm branek si fanoušci vychutnali v zápase hvězd.

Dolní Chabry si velkolepou akcí alespoň trochu zlepšily náladu poté, co v uplynulé sezoně sestoupily. „Bylo to zklamání, ale v pražském přeboru jsou přísné podmínky, jelikož ze šestnácti týmů můžou sestoupit čtyři. My jsme byli třetí od konce a nezvládli baráž,“ krčil rameny Šmicer.

V sobotu na to ale myslet nechtěl. „Miluju to tady, bydlím tady přes 20 let a snad ještě dalších 20 budu. Lidi, bavte se a ať Chabry žijí dál,“ uzavřel.