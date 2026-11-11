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Historický večer Artisu kalí další vyloučení. Poškozuje celý klub, čertí se Nádvorník

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  23:01
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Issa Fomba z Artisu střílí vítězný gól v utkání s Jabloncem.

Issa Fomba z Artisu střílí vítězný gól v utkání s Jabloncem. | foto: ČTK

Momentka z osmifinále poháru mezi Artisem Brno a Jabloncem.
Jablonecký obránce Cedidla (vlevo) bojuje o míč s Delgadem.
Filip Zorvan z Jablonce (vpravo) během osmifinále MOL Cupu.
Jablonecký gólman Michal Kukučka sleduje míč letící do jeho sítě.
8 fotografií
První domácí vítězství v sezoně, historický postup do čtvrtfinále MOL Cupu. Fotbalisté brněnského Artisu na podmáčeném trávníku ShipEx Areny porazilii Jablonec 2:1 a přidali se k nejlepší pohárové osmičce, přestože třetí soutěžní utkání v řadě dohrávali v početním oslabení. „Vyčítat je slabé slovo,“ zlobil se trenér Roman Nádvorník na adresu vyloučeného Neilla Glossoy.

„Chtěli jsme za každou cenu postoupit a prolomit naše domácí prokletí. Jsem rád, že se nám to povedlo, ale hlavně jakým způsobem jsme k postupu došli. Nebyl to náhodný výsledek, hráli jsme opravdu dobře,“ pochvaloval si Nádvorník.

Momentka z osmifinále poháru mezi Artisem Brno a Jabloncem.
Jablonecký obránce Cedidla (vlevo) bojuje o míč s Delgadem.
Filip Zorvan z Jablonce (vpravo) během osmifinále MOL Cupu.
Jablonecký gólman Michal Kukučka sleduje míč letící do jeho sítě.
8 fotografií

Oba celky se musely vypořádat s četnými absencemi. Kvůli reprezentačním povinnostem nemohli Brňané počítat s Richardem Kašíkem, Albertem Labíkem ani Emmanuelem Fullym, kterého čeká s Libérií boj o postup na africký šampionát.

Jablonci scházeli Jiří Sláma, Saidou Alioum a Sebastián Nebyla, jenž se dočkal premiérové pozvánky do slovenské reprezentace. Severočeši navíc postrádali zraněnou brankářskou jedničku Jana Hanuše.

Issa Fomba z Artisu střílí vítězný gól v utkání s Jabloncem.

Právě jeho náhradník, slovenský brankář Michal Kukučka, musel několikrát zachraňovat hosty před inkasováním. Skóre přesto otevřeli Severočeši. Po půlhodině hry se prosadil Filip Novák, který v minulosti byl v hledáčku Artisu. Ještě před přestávkou však vyrovnal Martin Pospíšil, shodou okolností další hráč se zkušenostmi z Jablonce.

„Filip mě trošku vyhecoval, jsme kamarádi, zítra spolu jdeme na pivo. Říkal jsem si, že se nemůžu nechat zahanbit, protože bych pak poslouchal nějaké posměšky. Teď to máme vyrovnané,“ usmíval se brněnský kapitán. Přiznal také, že jeho výstavní trefa byla původně zamýšleným centrem na zadní tyč.

Po změně stran dokonal obrat střídající Issa Fomba. Jenže místo poklidného závěru přišlo další trápení. Po vyloučení francouzského obránce Neilla Glossoy dohrávali Brňané potřetí za sebou v deseti. Tentokrát už ale těsný náskok uhájili.

„Vyčítat je asi slabé slovo. Každý den s hráči sedíme, pouštíme si ty situace, ale tohle se prostě nemůže stávat. Poškozuje to celé mužstvo i celý klub,“ rozčiloval se Nádvorník. „Doufám, že už to bylo do třetice a dost.“

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Podobně hovořil také Pospíšil. „Musíme si důrazně promluvit. Když dostáváme červené karty za nedisciplinovanost, ti hráči musí být potrestáni. Kvůli tomu pak nemáme body a ty nám můžou na konci sezony chybět,“ upozornil kapitán.

Jablonec přitom početní převahu prakticky nevyužil. „Není možné, abychom hráli dvacet minut přesilovku a nevytvořili si skoro žádnou šanci ani střelu na branku,“ kroutil hlavou Novák. Trenér Luboš Kozel uznal, že jeho mužstvo prohrálo zaslouženě. „Dělali jsme chyby, které domácí dokázali potrestat. Po druhém gólu to z naší strany byla spíš křeč,“ hodnotil.

Artis se tak poprvé v klubové historii probojoval mezi osm nejlepších celků domácího poháru. Přesto Nádvorník připomíná, že hlavní úkol zůstává jinde. „Prioritou je záchrana v první lize a vyhnout se baráži. Pohár je taková třešinka na dortu,“ zdůraznil.

Právě s Jabloncem se Brňané po reprezentační přestávce v sobotu 21. listopadu znovu utkají doma, tentokrát v lize. „Ukázali jsme si recept. Věřím, že to zopakujeme, protože liga je pro nás pořád hlavní,“ uzavřel Pospíšil.

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12. 11. 18:00
  • 3.88
  • 4.17
  • 1.83
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
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