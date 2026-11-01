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Po nehodě stojí Perková na nohou: Sním o paralympiádě, ale fotbal si už nezahraju

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  12:00

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Simona Perková se po těžké autonehodě postavila na nohy, ale fotbal už hrát nemůže. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Přežila děsivou autonehodu. Tři roky po ní stojí na nohou, i když lékaři jí moc velkou šanci nedávali. I bývalá teplická fotbalistka Simona Perková to považuje za zázrak, ale k úplnému štěstí jí ještě něco chybí.

„Když jsem se asi před rokem postavila na nohy, byla jsem poprvé od nehody šťastná. Jenže člověk se oklepe a chce víc. A bohužel fotbal už nikdy hrát nebudu,“ dozvěděla se smutnou jistotu osmadvacetiletá bojovnice.

Za sebou má osm operací – od kotníku přes koleno, ruku i intimní partie; další zákroky ji ještě čekají. „Je to těžké na psychiku. Někdy máte lepší dny, jindy je to tak hrozné, že si nedokážete sám dojít ani na záchod. Jako při silné viróze, kdy vás bolí klouby a všechny části těla. A pak si říkáte, jestli by nebylo lepší odejít,“ přiznává, že občas ji přepadají i ty nejčernější myšlenky.

Život ji fackuje od dětství, ve škole zažívala kvůli epileptickým záchvatům šikanu, dvakrát se jí kvůli vážné nemoci zastavilo srdce. Přesto se nikdy nevzdala a teď našla způsob, jak i s handicapem zůstat u milovaného sportu. Objevila paracyklistiku a sní o paralympiádě v Los Angeles 2028. K tomu potřebuje sponzora, který jí přispěje na speciálně upravené kolo.

Určit, jak často trénovat, je těžké. Každý den je jiný. Vzbudíte se, řekne si, dneska je mi líp, zkusím šlapat. Necítím se dobře, vrátím se.

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