Podezřelý rozhodčí Vejtasa: Fixl? Delegát mi dal kladnou známku. Svědomí má čisté

Václav Havlíček
  15:00
Byl to zdánlivě nenápadný zápas. Navíc je už takřka tři a půl roku starý. Teď ale hrozí, že vážně poznamená kariéru olomouckého fotbalového rozhodčího Simona Vejtasy. Jeho jméno figuruje v kauze úplatkářství a match fixingu, jež už více než týden otřásá českým fotbalem. Kromě Vejtasy vyšetřuje Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) ještě tři další arbitry z profesionálních soutěží – Jana Všetečku, Miroslava Zelinku a Jana Petříka.
Zápas, o němž je ve Vejtasově případu řeč, se odehrál ve třetí lize. Psal se říjen 2022 a B tým Baníku Ostrava hostil Frýdek-Místek. Utkání skončilo 3:1 ve prospěch domácích.

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý 24. března dopoledne desítky lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení, a to především pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a match fixingu. Podezřelými jsou členské kluby, funkcionáři, rozhodčí i hráči. Policisté následně obvinili 32 lidí, čtyři z toho poslal soud minulý týden do vazby.

Etická komise s Vejtasou zahájila řízení pro „podezření ze spáchání disciplinárních přečinů narušení regulérnosti a úplatkářství, jichž se mohl dopustit ve stadiu pokusu tím, že se za úplatek přislíbený Jakubem Prokešem pokusil ovlivnit svým rozhodcovským výkonem utkání Ostrava B – Frýdek-Místek.“

Jakub Prokeš je bývalý manažer či sportovní ředitel, jenž se mihl v mnoha klubech na jižní a střední Moravě. Prošel Startem Brno, Zlínskem či Znojmem. Tedy kluby, které jsou v kauze rovněž vyšetřované. Podle vyjádření Etické komise měl Prokeš ovlivňovat vícero zápasů. Je zároveň jedním z obviněných a Městský soud v Brně ho minulý týden poslal do vazby.

Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, jež případ dozoruje, jména obžalovaných odmítlo uvést. Žalobci ovšem upozornili, že se počet obviněných může ještě rozšířit. Vejtasa podle informací iDNES.cz na seznamu 32 obviněných k dnešnímu dni nefiguruje, což redakci sám třiatřicetiletý rozhodčí potvrdil.

„Etická komise FAČR se mnou zahájila řízení, jež se týká jednoho utkání z roku 2022, a předběžně mi pozastavila činnost rozhodčího. Na policii jsem dne 24. března podal vysvětlení jako potencionální svědek. Policií jsem nebyl obviněn z žádného zločinu ani přečinu,“ uvedl s tím, že má čisté svědomí.

Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Zmíněné utkání vyhrál domácí celek, nicméně Frýdek se v prvním poločase ujal po nařízené penaltě vedení. Baník B ale využil herní převahu a zápas otočil. „Musím uznat, že soupeř byl jednoznačně nad naše síly,“ konstatoval tehdy trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

Zápas prý neměl žádné absurdity

„Předmětné utkání jsem řídil jako hlavní rozhodčí. Od delegáta utkání jsem obdržel obvyklou, dobrou známku na hodnotící škále. Během zápasu jsem nezaznamenal žádné nestandardnosti jako absurdní prohřešky vedoucí k napomenutí žlutou nebo červenou kartou, žádné zvláštní branky před koncem poločasu či zápasu a podobně,“ vybavil si Vejtasa, jenž své nařčení odmítá.

Ačkoliv tak známky nekalého průběhu samotné utkání nevykazuje, Vejtasovy rozhodcovské ambice možná dostaly fatální ránu. Byť není v současnosti obviněným, stále jej vyšetřuje Etická komise FAČR, která mu pozastavila činnost.

Marketingový manažer HC Olomouc a fotbalový rozhodčí SImon Vejtasa.

A tak Vejtasa – ale i další, jichž se kauza týká – musí čekat, než se celá záležitost uzavře. „S ohledem na závažnost možných spáchaných skutků Etická komise FAČR rozhodla tak, že panu Simonu Vejtasovi zakazuje výkon funkce rozhodčího, a to až do právní moci disciplinárního rozhodnutí ve věci samé,“ píše Etická komise.

Kdy o jeho případné (ne)vině rozhodne, není jasné, stejně jako u dalších lidí či klubů zapletených do kauzy. Vejtasa do té doby s rozhodcováním přestal.

A pak?

Komise by jej musela kompletně očistit, v opačném případě – i kdyby se jej netýkal právní postih – by se kvůli pošramocené pověsti vracel do první či druhé české ligy jen velmi obtížně. Komise ho totiž může potrestat i za to, pokud ho někdo (Prokeš) s nabídkou úplatku kontaktoval a on to neohlásil.

Vejtasa je ze zmíněné čtveřice nejméně známým rozhodčím. V nejvyšší soutěži odřídil zatím dvě utkání. První loni v květnu mezi Mladou Boleslaví a Slováckem, další pak v současném ročníku loni na podzim mezi Zlínem a Mladou Boleslaví.

Jinak mu komise rozhodčích svěřuje duely druhé či dorostenecké ligy. Naposledy na sebe Vejtasa upozornil před třemi týdny v utkání druhé ligy mezi Spartou B a Ústím nad Labem, v němž během dvanácti minut po dvou žlutých kartách vyloučil domácího kapitána Schánělce, byť patrně oprávněně.

Sparťanská rezerva v oslabení dostala dvě branky a prohrála. A nyní je na sestupových příčkách.

Oblíbenec v olomouckém hokeji

Simon Vejtasa je v Olomouci dobře znám sportovním fanouškům zejména jako oblíbený marketingový manažer extraligového klubu HC Olomouc. Ostatně, když Olomouci před třemi týdny končila sezona, fanouškovský kotel ho na pozápasové děkovačce vyvolával a skandoval jeho jméno. Vejtasa přišel do Olomouce v roce 2020 po působení v brněnské Kometě a hanácký celek neoddiskutovatelně pozdvihl.

Už několik sezon hokejisté baví vtipnými skeči ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc, Vejtasa byl jedním z iniciátorů projektu a stál za inscenacemi na motivy Hanebných panchartů nebo pohádky S čerty nejsou žerty. Podílí se také na organizaci kulturně-sportovního festivalu Mora Fest či na takzvaném Mora Expressu, každoročním vlakovém výjezdu hráčů i fanoušků na venkovní utkání se Spartou.

8. března 2024

V prosinci se již čtvrtého ročníku účastnilo přes tisíc fanoušků. Do hanáckého celku rovněž v roce 2023 přivedl prvního generálního partnera v novodobé historii, firmu SELM Morava.

„Je to samozřejmě velice příjemné, byť jsme pořád v suterénu, co se rozpočtů v extralize týče. Práce s partnery je zásluhou našeho marketingového manažera Simona Vejtasy a je velmi dobrá. Spolupráce s námi se partnerům líbí,“ hodnotil před časem majitel klubu a jeho generální manažer Erik Fürst.

Teď při kauze svého zaměstnance nabádá veřejnost, ať ctí presumpci neviny. „V tento moment jde jen a pouze o soukromou věc Simona Vejtasy, netýká se našeho klubu. Pokud by mu byla prokázána vina, samozřejmě to budu řešit a vyvodím důsledky. Zatím de facto nic nevíme,“ řekl Fürst Deníku ve chvíli, kdy se kauza rozjížděla.

