Dospěl jsem, říká o sobě posila fotbalového Brna Šumbera

Jeho dnešní zápas proti Táborsku (živě od 11 hodin vysílá Nova Sport) Šumbera ještě nestihne. Do dalších by ofenzivní středopolař, který už za Zbrojovku v sezoně 2014/15 hrál a oklikou přes Znojmo a Třinec se do ní vrací, zasáhnout měl.

„S jiným než postupovým cílem nemá cenu do Brna chodit,“ říká 28letý záložník s odhodláním.

Jak dlouho jste se o přestupu rozhodoval?

Šlo to rychle. Brno projevilo zájem a já to beru jako krok kupředu. Zbrojovka je ambiciózní, její cíle hrát o špici se nezměnily. Třinec mi vyšel vstříc, a tak to rozhodování bylo snadné. Chci se fotbalově posunout a pomoct Brnu k postupu.

Jste v obraze, jaká pozice vás v brněnské záloze čeká?

Mám tu výhodu, že jsem variabilní. Hrál jsem střed i kraje, pravý i levý. Tím, že jsem levák, tak mě to na levou stranu táhne, ale je mi to jedno. Hraji tam, kde je to potřeba. Konkurence se nebojím, je zdravá. Kdo chce postoupit, musí ji mít.

Sledoval jste Zbrojovku na dálku?

Dokud byla v první lize, bylo snadné pochytat její zápasy na internetu. Teď ve druhé lize si prohlédnu i sestřihy, co dává na svůj web. Vím, že jsou tam mladí perspektivní hráči, trenér vyložený Zbrojovák. Tak to tam teď funguje a považuji to za dobré. Vyloženě se tam těším.

Máte klub zjevně stále v oku.

Vždycky je lepší sledovat ty, kteří mají ambice a chtějí jít výš, což je případ Zbrojovky.

Co říkáte na její výkony?

Vyhlásila boj o postup a každý se na ni chce vytáhnout, takže to má všude hodně těžké. Vždy hraje do plných. Její skalp je teď ve druhé lize nejcennější. Čím víc takový tým riskuje, tím je to pro něho nebezpečnější vzadu. Vím, že Brno na tom pracuje, viděl jsem ho hrát v Hradci, kde vyhrálo, a myslím si, že tyhle otevřené zápasy Brno umí hrát.

Jak jste se za dobu, co jste brněnský dres neoblékal, změnil?

Dospěl jsem lidsky i fotbalově. Prošel jsem si druhou ligu, vím, do čeho jdu i po herní stránce, a myslím si, že i když jsem nedávno oslavil 28 let, jsem v nejproduktivnějším věku. Myslím si, že jsem dozrál.

V čem je to poznat?

Rozhodně v klidu na hřišti, v chladnější hlavě. Dřív chtěl mít mladý člověk všechno hned, ale čas a fotbal ukážou, že to tak není. Mám rodinu, vnímám svět trochu jinak.

Bývalý brněnský manažer Kudela vás kdysi zařadil do skupiny hráčů, jimž se nechce moc pracovat. Prozřel jste i v tomto ohledu?

O tomhle ani nevím, že to řekl, a mrzí mě to, protože si myslím, že ať jsem byl ve Zlíně, nebo jinde, vždycky jsem minimálně v posilovně po tréninku zůstal. Jestli to tak pan Kudela myslel, tak mu to brát nemůžu, ale i tak je to minulost, současnost je teď – a na to se budu soustředit.