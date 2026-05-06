Baníkovská naděje Drozd: První start v lize mám, teď se soustředím hlavně na sebe

V jarní části ligy se z ostravského dorostu posunul mezi muže do druholigové rezervy.
„A je to velký posun,“ potvrdil. „Vše je mnohem rychlejší, na všechno máte méně času, ale snažím se adaptovat co nejrychleji a co nejlépe. Doufám, že mi to půjde a trenéři budou spokojení.“
Nejnáročnější je podle něj fyzická náročnost soutěže. „Nejenže jsou protihráči rychlejší, ale i silnější, a s tím se musíte poprat. Snad to zvládám dobře.“ O národní lize se říká, že je hodně tvrdá a soubojová. „Tak to mi zatím moc nepřijde, asi i proto, že jsem vyšší, urostlejší. To je v pohodě,“ podotkl.
V druhé lize dosud nastoupil do deseti zápasů, třikrát byl v základu. Vstřelil v ní i první dva góly Prostějovu a Opavě.
Ve hře ale bylo i jeho hostování v třetiligových Vítkovicích, kde jsou někteří jeho spoluhráči z U 19. „Byla to varianta, ale měl jsem vyšší ambice, chtěl jsem hrát tady druhou ligu, i kdybych měl dostřídávat, sbírat pár minutek. Naštěstí se to vyvinulo tak, že dostávám mnohem víc minut, než jsem čekal. Pokud by však bylo potřeba, šel bych i do třetí ligy.“
Premiéru v mužském fotbale zažil loni na podzim rovnou v nejvyšší domácí soutěži. V listopadu ho tehdejší trenér Tomáš Galásek poslal na sedm minut do utkání v Teplicích (0:1), když předtím byl dvakrát na lavičce.
„První start v lize mám, ale teď se soustředím hlavně na sebe, na předvedenou hru. A co se mnou trenéři zamýšlejí, se uvidí,“ řekl Drozd.
Přesto nemá chuť naplno vletět do první ligy a pomoci střelcům Baníku, kteří čekají na gól 336 minut a v minulých šesti ligových zápasech dali jen jeden jediný?
„To se těžko řekne,“ pousmál se. „Ale věřím trenérům, tomu, co dělají. Všichni musíme na sobě pořád pracovat. Ta situace není příjemná, ale musíme věřit a doufat, že kluci zápasy o záchranu zvládnou.“
Do druholigového týmu ho v zimě vytáhl Josef Dvorník, který nyní povýšil do první ligy. A jak uvedl, nemíní nikoho protežovat. „Áčko má nějaký kádr a s tím budu pracovat, nikoho nebudu dávat bokem. Mužstvo má nějakou kostru a nastoupí hráči, kteří budou v našich očích těmi nejlepšími,“ uvedl k případným změnám v sestavě.
Z ostravské rezervy se z ofenzivních hráčů do prvoligového kádru tuto sezonu dostali Jakub Pira, který odehrál 23 utkání a dal jednu branku, a záložník Marek Havran, jenž má 13 startů. Střeleckou jistotu prvoligový Baník pořád hledá...
V sestavě ostravské rezervy se Šimon Drozd střídá s téměř o rok mladším Vítem Škrkoněm, který v tomto ročníku odehrál 19 utkání, v nichž vstřelil šest gólů. „Jsme kamarádi, takže nějaká velká rivalita mezi námi není. Respektujeme se a máme pohodový vztah,“ popsal Drozd boj o místo na hřišti.
„Jeho síla je v zakrytí míče,“ řekl k Drozdovi trenér Josef Dvorník. „Pohybově je trochu jiný než Škrky, ale zakončení mají oba skvělé.“
Drozd připouští, že hráči v B-týmu těží i z toho, že se znají z mládežnických celků Baníku.
„Je to výhoda, protože víme, jak kdo hraje a co od něho můžeme očekávat,“ řekl Drozd. „A je to vidět i v kabině, máme dobré vztahy, nikdo není odstrčený.“
Baník B ve středu od 17.00 hostí ve 27. kole národní ligy Zbrojovku Brno. A Drozd bude mít v hledišti své nejbližší. „Rodina mě podporuje každý den, při každém zápase. Je skvělé mít za sebou takové rodiče,“ pochvaloval si útočník.
A těšit se může i na podporu fanoušků, jichž třeba na utkání s Opavou přišlo na tři tisíce. „Je to krásné vběhnout na hřiště, když za vámi stojí tolik lidí. Je to jinačí než naše normální zápasy, na které chodí mnohem méně lidí.“
Jaké má vůbec Šimon Drozd ambice? „Ty nejvyšší, míří nejlépe někam do Ligy mistrů. To by bylo krásné...“