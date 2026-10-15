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Trest na 15 let a pokuta 150 tisíc. Sudí Vejtasa pyká za fotbalovou korupční kauzu

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  10:53aktualizováno  11:07

Simon Vejtasa | foto: CTK / Paprskar PavelČTK

Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu.

Vejtasa s trestem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat, řekl serveru iSport.cz.

Podle komise se Vejtasa provinil v letech 2021 až 2023 v souvislosti s třemi zápasy rezervy ostravského Baníku. Dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání a jednou si ho nechal slíbit.

„S nepravomocným rozhodnutím Etické komise FAČR samozřejmě nesouhlasím a jednoznačně proti němu podám odvolání. Věřím, že například po zhlédnutí záznamů daných utkání nebo na základě zpráv delegátů svazu Odvolací komise FAČR dnešní rozhodnutí přehodnotí,“ uvedl Vejtasa, který je marketingovým manažerem hokejové Olomouce.

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Vejtasa má pět dní na odvolání. V první lize odřídil dva zápasy, v předminulé i minulé sezoně vždy po jednom utkání. „Při stanovení výměry disciplinárního trestu zohlednila Etická komise FAČR počet a závažnost spáchaných disciplinárních přečinů,“ uvedla komise a dodala, že rozhodčí má z povahy své funkce zvláštní odpovědnost za nestranný průběh utkání a na hřišti je hlavním garantem regulérnosti.

„Narušení regulérnosti utkání ze strany rozhodčího proto Etická komise FAČR považuje za mimořádně závažné, a také s ohledem na tuto okolnost přistoupila k uložení trestu zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 15 let, tedy v horní polovině možné sazby,“ dodala komise.

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V září brankáři Marku Kalinovi za účast v korupční kauze zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 000 korun. Devětadvacetiletý gólman pak ale vystoupil z FAČR a trestu se vyhnul.

Rozsáhlá úplatkářská a korupční kauza začala v březnu. Vedle etické komise FAČR se případy zabývá i policie. Obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Karviná byla za účast v aféře přeřazena z první do druhé ligy.

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