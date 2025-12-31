Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Autor:
  14:48
Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si to. Ale už to vnímám jinak a chci se fotbalem bavit,“ usmíval se bývalý sparťanský obránce Tomáš Řepka.
Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů. | foto: ČTK

Ondřej Kúdela a Lukáš Vácha po silvestrovském pražském derby.
Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.
Momentka ze silvestrovského pražského derby.
Erich Brabec během silvestrovského pražského derby.
27 fotografií

V jedenapadesáti nastoupil proti Slavii v týmu veteránů (hráči 45+) a byl u porážky 3:4.

„I tak jsem si zápas užil. Když máte v týmu nové hráče jako třeba Míru Matušoviče, tak ani nejde vyhrát. Ne, to si dělám legraci,“ vtipkoval Řepka v hloučku mezi novináři.

Když zrovna nebyl přímo na hřišti, snažil se parťáky povzbuzovat a udílet jim taktické pokyny. „Bylo to fajn. Sice jsme prohráli, ale to se nedá nic dělat. Příště vyhrajeme,“ doplnil.

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Nastoupil jste s dvaadvacítkou místo své dvojky. Proč?
Bylo malé číslo, už bych se do ní nevlezl.

Jaké pro vás bylo zase obléct dres Sparty? Co pro vás znamená?
Je to nejvíc, čeho můžete ve fotbale dosáhnout. Pro mě je to výsada. Tenhle dres si musíte zasloužit, tak to vnímám a budu vnímat pořád.

Co říkáte na současnou Spartu? Ví se o vás, že se ji nebojíte hlasitě kritizovat.
Myslím, že to není až tak vyhrocené. Prostě si všímám, co se děje. Navíc teď ani není moc co kritizovat. Samozřejmě sedm bodů ztráta po podzimu není málo, ale je to hratelné, já klukům věřím. A věřím, že vyhrají Konferenční ligu.

Silvestrovské pražské derby fotbalových veteránů a internacionálů Slavia - Sparta, 31. prosince 2025, Praha.

Co byste do nového roku popřál nejen Spartě, ale celému českému fotbalu?
Ať pořád vzkvétá, ať pořád chodí tolik diváků, protože my jim můžeme jenom tiše závidět. Na nás tolik lidí nechodilo. Takže ať se českému fotbalu daří, dělá body do koeficientu a hraje se tady pravidelně Liga mistrů.

Pojďme od klubového fotbalu trochu výš – věříte, že reprezentace postoupí přes baráž na mistrovství světa?
Já jsem jeden z mála, který věří, že baráž zvládneme a postoupíme na závěrečný šampionát. Uvidíme, bude to těžké, ale já tomu věřím.

Zmizelé peníze z kasy šly na motivaci jiného týmu, zaznělo v Řepkově filmu

Jako trenér se o to pokusí Miroslav Koubek. Dobrá volba?
Nemusela být, kdyby nevyhodili Ivana Haška, který tam mohl být doteď. Za mě to bylo zbytečné, rozhodnutí jsem nepochopil. Podle mě pak trochu vařili z vody a pan Koubek jim zbyl.

Byl byste radši, kdyby národní tým vedl nějaký zahraniční trenér?
To není v mé kompetenci, já se o tom můžu jenom takhle bavit. Ale myslím, že český nároďák by měl mít českého trenéra. Hlavně na zahraničního kouče musíte mít finance. Mluvilo se o Terimovi, Klinsmannovi, ale to bylo podle mě nereálné a spíš zbožné přání svazu.

A co vy a trenérská kariéra?
Já jsem připravený, říkám to pořád. Mám po filmu, po různých premiérách, takže můžete volat, jsem ready. Čekám na nabídku. Nějaká jednání už proběhla, ale čekám a jsem otevřený všemu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Liverpool vs. LeedsFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Liverpool vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
1. 1. 18:30
  • 1.54
  • 4.47
  • 5.84
Crystal Palace vs. FulhamFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Crystal Palace vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
1. 1. 18:30
  • 2.19
  • 3.30
  • 3.51
Sunderland vs. Manchester CityFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Sunderland vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
1. 1. 21:00
  • 7.91
  • 5.12
  • 1.38
Brentford vs. TottenhamFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Brentford vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
1. 1. 21:00
  • 2.18
  • 3.53
  • 3.30
Cagliari vs. AC MilánFotbal - 18. kolo - 2. 1. 2026:Cagliari vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
2. 1. 20:45
  • 6.18
  • 4.25
  • 1.54
Toulouse vs. LensFotbal - 17. kolo - 2. 1. 2026:Toulouse vs. Lens //www.idnes.cz/sport
2. 1. 20:45
  • 2.79
  • 3.34
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

31. prosince 2025  14:48

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

31. prosince 2025  14:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Vrátí se Jurásek do Slavie? Liberec přivedl stopera

Sledujeme online
Obránce Hoffenheimu David Jurásek (vpravo) se snaží zastavit Dejana...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

31. prosince 2025  14:12

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář,...

31. prosince 2025  12:35,  aktualizováno  13:30

Od prvního přáteláku věděli, že je Mbodji trefa. Z Jihlavy vystřelil do Ligy mistrů

Slávisté slaví druhý gól Youssoupy Mbodjia do branky Bödo/Glimt v zápase Ligy...

Jeho story ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem fotbalistu Youssouphu Mbodjiho nikdo v České republice neznal. Nebylo divu, v té době dvacetiletý krajní obránce ze...

31. prosince 2025  10:21

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36,  aktualizováno  30. 12. 23:44

Krejčí trefil bod pro Wolverhampton, Arsenal zničil Aston Villu čtyřmi góly

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Nadupaný program anglické Premier League pokračoval v úterý večer šesti duely. Vedoucí Arsenal ve šlágru 19. kola zpražil třetí Aston Villu, která v soutěži držela osmizápasovou vítěznou sérii. Po...

30. prosince 2025  23:13,  aktualizováno  23:42

Plzeň nám pomůže do ligy, věří majitel fotbalového Táborska ve spolupráci

Petr Kolář, šéf klubu FC Lom Tábor

V létě se mu ulevilo, když udržel výkonného ředitele Martina Vozábala i přes velký zájem brněnské Zbrojovky. V polovině sezony už o něj ale majitel fotbalového Táborska Petr Kolář i celý klub přišel....

30. prosince 2025  13:03

Kouč Veselý černý závěr podzimu ustál, na Sinjavského mají Bohemians dvě nabídky

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, během utkání na Slavii.

Čtyři porážky za sebou se skóre 1:8, sesun na dvanáctou příčku. Přesto nepovedený závěr podzimu Jaroslav Veselý, trenér fotbalistů Bohemians, ustál. „Trenér Veselý povede mužstvo i v jarní části...

30. prosince 2025  12:57

Šulc první před Schickem. Ve Zlatém míči má hlasy jedenáct slávistů a jeden sparťan

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Vítěz posledního ročníku je na nejlepší cestě k obhajobě triumfu. Pavel Šulc vyhrál podzimní část ankety Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Česka. Čerstvě pětadvacetiletý ofenzivní hráč Olympique...

30. prosince 2025  12:01

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

Nový kouč Prostějova o štaci u žen Sparty: Rozpočet? Na úrovni některých klubů z ligy

Po postupu fotbalistů Kroměříže do druhé ligy oznámil jejich trenér Jan...

Z ženského fotbalu skočí do druhé ligy. Už na začátku zimní přípravy povede fotbalisty Prostějova jako nový trenér. Momentálně dvanáctý celek tabulky převzal Jan Podolák, který na lavičce vystřídal...

29. prosince 2025  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.