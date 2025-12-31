V jedenapadesáti nastoupil proti Slavii v týmu veteránů (hráči 45+) a byl u porážky 3:4.
„I tak jsem si zápas užil. Když máte v týmu nové hráče jako třeba Míru Matušoviče, tak ani nejde vyhrát. Ne, to si dělám legraci,“ vtipkoval Řepka v hloučku mezi novináři.
Když zrovna nebyl přímo na hřišti, snažil se parťáky povzbuzovat a udílet jim taktické pokyny. „Bylo to fajn. Sice jsme prohráli, ale to se nedá nic dělat. Příště vyhrajeme,“ doplnil.
Nastoupil jste s dvaadvacítkou místo své dvojky. Proč?
Bylo malé číslo, už bych se do ní nevlezl.
Jaké pro vás bylo zase obléct dres Sparty? Co pro vás znamená?
Je to nejvíc, čeho můžete ve fotbale dosáhnout. Pro mě je to výsada. Tenhle dres si musíte zasloužit, tak to vnímám a budu vnímat pořád.
Co říkáte na současnou Spartu? Ví se o vás, že se ji nebojíte hlasitě kritizovat.
Myslím, že to není až tak vyhrocené. Prostě si všímám, co se děje. Navíc teď ani není moc co kritizovat. Samozřejmě sedm bodů ztráta po podzimu není málo, ale je to hratelné, já klukům věřím. A věřím, že vyhrají Konferenční ligu.
Co byste do nového roku popřál nejen Spartě, ale celému českému fotbalu?
Ať pořád vzkvétá, ať pořád chodí tolik diváků, protože my jim můžeme jenom tiše závidět. Na nás tolik lidí nechodilo. Takže ať se českému fotbalu daří, dělá body do koeficientu a hraje se tady pravidelně Liga mistrů.
Pojďme od klubového fotbalu trochu výš – věříte, že reprezentace postoupí přes baráž na mistrovství světa?
Já jsem jeden z mála, který věří, že baráž zvládneme a postoupíme na závěrečný šampionát. Uvidíme, bude to těžké, ale já tomu věřím.
Jako trenér se o to pokusí Miroslav Koubek. Dobrá volba?
Nemusela být, kdyby nevyhodili Ivana Haška, který tam mohl být doteď. Za mě to bylo zbytečné, rozhodnutí jsem nepochopil. Podle mě pak trochu vařili z vody a pan Koubek jim zbyl.
Byl byste radši, kdyby národní tým vedl nějaký zahraniční trenér?
To není v mé kompetenci, já se o tom můžu jenom takhle bavit. Ale myslím, že český nároďák by měl mít českého trenéra. Hlavně na zahraničního kouče musíte mít finance. Mluvilo se o Terimovi, Klinsmannovi, ale to bylo podle mě nereálné a spíš zbožné přání svazu.
A co vy a trenérská kariéra?
Já jsem připravený, říkám to pořád. Mám po filmu, po různých premiérách, takže můžete volat, jsem ready. Čekám na nabídku. Nějaká jednání už proběhla, ale čekám a jsem otevřený všemu.