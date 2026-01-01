Sparta by měla hledat nového gólmana, říká Vaniak. Věří, že Slavia míří za titulem

Díky němu si Slavia na silvestra vychutnala výhru alespoň v jednom ze dvou tradičních exhibičních utkání. To druhé ovládli sparťanští internacionálové (6:4).
„Já jsem tady dlouho nebyl. Naposledy jsem hrál taky za veterány a to jsme dostali jedenáct gólů. Pak jsem řekl, že už sem nikdy nepřijdu,“ dodal se smíchem Vaniak.
Ale nakonec brankář, jemuž se přezdívalo Čaroděj, návratu litovat nemusel. „Jsem rád, že jsem viděl nějaké další spoluhráče, kteří samozřejmě stárnou, ale i tak je hezké, že si tady můžeme zahrát a zavzpomínat,“ hodnotil.
Ještě před penaltou jste skvěle vyškrábl Lokvencovu hlavičku.
Já jsem byl vždycky lajnovej, takže jsem jenom čekal, kam to půjde. A měl jsem i trochu štěstí. Já svým gólmanům říkám furt, když je to metr, půl metru od tebe, měl bys na to zareagovat a aspoň s tím něco zkusit udělat. Podařilo se, bylo to hezký, a že jsme vyhráli, to je třešnička na dortu.
Uzavřeli jste rok 2025, který byl pro Slavii mimořádně úspěšný. Jak jste ho prožíval?
Bylo to krásné. Jsem také rád, že Slavia hraje Ligu mistrů, i když někteří lidé říkají, že by jí slušela Evropská liga, ale s tím nesouhlasím. Fanoušci vidí nádherné zápasy a vynikající soupeře, který bychom normálně neviděli. Slavia zatím nehraje tak, jak bychom si všichni představovali, dává málo gólů, ale myslím, že další titul je na cestě, znovu půjde do Champions League a věřím že letošní rok jí hodně pomůže, aby nabrala víc zkušeností ve velkých zápasech.
V šesti utkáních vstřelila dva góly a čeká na první vítězství. To zatím poslední slávistické v Lize mistrů v roce 2007 uhrála ještě vaše generace. Napadlo vás, že bude čekání na další takhle dlouhé?
Vůbec ne. Ale doba se změnila a stejně tak klíč soutěže. My jsme hráli dvojzápas a když se nepovedl, byl konec. Teď tam mistři postupují přímo, my to měli přes dva až tři mančafty. Ale Slavia letos na výhru měla, hlavně v prvním zápase s Bodö/Glimt, kde vedla dva nula a měla to uhrát. Nestalo se, ale věřím, že v příští sezoně se tam představí znovu a už to vyjde.
Dobíráte si za to čekání současné hráče?
Ne, vůbec ne. Teď je tam jiná generace, já je znám od vidění, ale už tam není nikdo, s kým bych mohl takhle laškovat. Jsem přece jenom už hodně starej.
Zatímco v útoku má Slavia problémy, o gólmany se opřít může.
Velkou kvalitu mají oba, ať mladý Marković, nebo Staněk podávají vynikající výkony. Staněk se vrátil po těžkém zranění a udělal neskutečný progres. Smekám před ním i před Janem Bořilem, že se po takovém vážném zranění dostali do fáze, kdy můžou hrát proti těm nejlepším týmům.
Vaniak o práci s mladými gólmany
Připisuje si za aktuální stav určité zásluhy?
„Není to jenom o mně, ale hlavně o lidech, kteří je vychovávají odmalička. Nemám rád, když někdo vypráví, jak vychoval gólmana, a přitom je jenom tím posledním v celém řetězci. Začíná to u žáčků nebo dorostu, kde se jim trenéři věnovali. My ve velkém fotbale nebo v těch velkých týmech už je směřujeme a chystáte na zápasy. Ti gólmani jsou už technicky vybavení a jde jen o to, aby pochopili, co mají dělat v těžkých a velkých utkáních. A díky nim pak rostou,“ říká Vaniak.
Česko má teď obecně silnou generaci brankářů.
Určitě. Vítězslav Jaroš v Ajaxu na chvíli vypadl ze sestavy, ale zase se dostal zpátky. Vždycky je potřeba i dobrá forma mužstva. Třeba Matěj Kovář v PSV momentálně má tým, který šlape, a on je tím posledním kamínkem sestavy a drží je. Česko má vynikající gólmany, proto mi trošku vadí... Nebo ani ne vadí, ale zkrátka myslel jsem, že třeba Sparta si někoho z těch mladých vytáhne.
Koho třeba?
Například Jan Koutný z Olomouce se mi líbí a myslím, že by se měl už posunout o level výš, což je třeba Sparta. Ta si myslím, že by měla hledat nového gólmana a chtít ty nejlepší v republice.
Je pozice brankáře důvodem, proč je aktuálně v lize mezi Spartou a Slavií sedmibodový rozdíl?
Já myslím, že jo. A platí to i pohárech, i když tam jich Slavii samozřejmě moc nenasbírala. Ale kdyby měla ještě nadstandardního útočníka, tak myslím, že by měla minimálně o tři body víc.
Nejenom z brankářů se skvělou formou bude vybírat nový trenér reprezentace, kterým se stal Miroslav Koubek. Je to dobrá volba?
Je. Já osobně jsem teda preferoval zahraničního trenéra, ale víme, jaké máme finanční podmínky, a je to složité. Navíc český trenér o hráčích určitě ví víc a pan Koubek je ještě k tomu výborný stratég a je velice úspěšný. Věřím, že Česká republika, pokud se to dá dohromady i s fanoušky, tak věřím, že by mohla v baráži uspět.
Říkal jste, že byste preferoval zahraničního kouče. Proč?
Protože těch českých trenérů už tady bylo hodně a chce to změnu. Viděl jsem to třeba na slovenský reprezentaci, která vzala italského trenéra. Ale rozhodli jsme se teď pro českého trenéra, protože to je velice šibeniční termín. A co bude dál, to už je na lidech, kteří za to jsou placení.
Co byste popřál českému fotbalu do nového roku?
Jednoznačně aby se postoupilo na mistrovství světa. To by zase český fotbal a hlavně ten reprezentační zpopularizovalo, protože v poslední době to nebylo nic moc, zejména u fanoušků. Byl bych rád, aby Češi zase byli hrdí na národní tým, nejenom na hokejový, ale i na ten fotbalový.