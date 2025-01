V derby zkušený, v trénování začátečník. Veterán Novotný o štaci po boku Straky

Je to zároveň stále fotbalový profesionál, v roli asistenta trenéra Františka Straky působí v Českých Budějovicích, které jsou v prvoligové tabulce beznadějně poslední.

Kontakt s fotbalem vám tak coby trenérovi asi nechybí.

Určitě, i když na trénincích spíš postávám a plánuji, co budeme dělat. Někdy se do tréninku zapojím, ale není to tak pravidelně.

Na hřišti stále působíte svěže. Pořád se udržujete v kondici?

Občas si jdu fotbálek zahrát, ale spíš chodím pravidelně na hokej. Ten mě drží ve formě.

Jak jste derby prožíval? Pořád je tam rivalita?

Rivalita tam samozřejmě je, ale většinu kluků dobře znám. Hrajeme spolu fotbálky i hokeje, takže parta je skvělá. Jsme rádi, že si můžeme zahrát a pobavit se.

Není to tak dávno, co jste ještě stíhal obě kategorie.

Jo, jo, jen dneska tam máme už mladší a je to dobře, ať si zahrajou i tihle kluci.

Je to dobře, že to je mezi internacionály skoro ligový zápas?

Pro diváka je to dobře, protože je můžou vidět, navíc hráči mezi sebou mají vzájemnou úctu, nijak ostře do sebe v soubojích nejdou, takže je to spíš pro oko diváka.

Slavia tentokrát hodně omladila, nasadila třeba Tomáše Necida nebo Jana Kovaříka.

Jasně, musíme ty sestavy omlazovat. Je dobře, že sem tihle hráči chodí, že je ještě diváci mohou vidět v takové formě.

Vy jste na podzim vzal ono angažmá v Českých Budějovicích. Jak to zpětně hodnotíte?

Bohužel se nám zatím moc nedaří. Získali jsme málo bodů, ale pro mě je to obrovská zkušenost. Máme mladý kádr, který potřebuje také získat zkušenosti vedle starších hráčů, od kterých se mohou učit. Myslím, že pak mohou být velmi dobří.

Pořád je kolem týmu velká nejistota okolo majitele a různých obchodních záležitostí. Jaký vy máte vztah s vedením?

Zprávy od vedení jsou pozitivní. Věřím, že vedení udělá potřebné kroky, abychom se posunuli. U nás nejistota není.

Nějací hráči vám teď odešli. Už víte, s kým budete za chvíli startovat přípravu?

Zase jsou rozjednané nějaké příchody, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Měli jsme kádr o pětadvaceti hráčích, takže stejně všichni nedostávali plné vytížení. Byla by pro ně pak škoda, aby nehráli.

Čerstvě vás opustil Samuel Šigut, který odešel do Karviné. Už jste se o něm bavil s jejím trenérem Martinem Hyským, který v derby nastoupil na druhé straně?

Ne, my jsme se s Martinem před dvěma dny potkali na fotbálku ve Zlatníkách, kde jsme si byli jen tak zahrát, takže tam jsme se trochu bavili, ale nic jsme nehodnotili.

Silvestrovské derby: Tomáš Čížek ze Sparty má proti Slavii šanci skórovat. Silvestrovské derby: zleva Marek Kincl ze Sparty a Martin Hyský ze Slavie

Jak se vám spolupracuje s trenérem Strakou, s nímž jste hrál a dobře se znáte?

Funguje to velmi dobře. Jsem rád, že se vedle něj můžu učit. Jsou to moje první kroky v lize, takže jsem za to velmi vděčný.

Nedoléhá už na něj nekonečná série porážek?

Doléhá to na všechny, pro nás je nejtěžší hráče motivovat, abychom je udrželi na vysoké úrovni, v níž musejí makat při tréninku, aby se zlepšovali.

Může vám pomoct i zimní přestávka? Přeci jen hlava se trochu restartuje.

Kluci si hlavu vyčistí, my asi tolik ne, protože přemýšlíme nad tím, jak pokračovat, v čem jim pomoct a co zlepšit. Ale oni si odpočinou a věřím, že budou připravení a budou mít zase větší chuť do fotbalu.

Cítíte, že na vás vedení před jarní částí vyvíjí tlak, nebo vás nechává v klidu pracovat?

Já jsem zažil tlak ve Spartě, kde jsem si ho nepřipouštěl a nepřipouštím si ho ani tady, prostě je to fotbal.

Když jsme zpátky u Sparty. Věříte, že se na jaře zvedne a prožene ještě Slavii v boji o titul?

Už se to jednou povedlo, ale momentálně má Slavia našlápnuto, hraje dobrej fotbal a před Spartou je teď o krok vepředu.