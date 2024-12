Škoda nejen o mladší sestavě Slavie: Loni jsem byl kyselý, výhra v derby těší

Nový trenér béčka? Vím, ale neprozradím, smál se Škoda Sám už ve slávistické rezervě působí spíš jako mentor pro mladší, stále má ale v klubu platnou smlouvu a když je potřeba, mužstvu někdejší kanonýr vypomůže. „Ale trénuju na sto procent, bez úlev,“ prozradil. Pro sebe si ale nechal jméno kouče, který slávistické béčko převezme naplno po Davidu Střihavkovi, jenž odešel trénovat prvoligové Pardubice. Místo něj tým dočasně převzal Jiří Žilák. „Už asi vím, kdo nás bude trénovat, ale nevím, jestli je to veřejné, takže to říkat nebudu,“ zazubil se Škoda. „Ale těším se, příprava bude dlouhá, protože začínáme až někdy 1. března.“ Do konce sezony má ještě platný kontrakt. A dál? „Moc času nemám, tak uvidím. Asi bych měl začít řešit budoucnost, ale nevím, jestli bude ještě na hřišti, nebo to bude něco jiného,“ přemítal Škoda. „Taky nějakou představu mám, ale uvidím, jestli budu mít možnost ve Slavii něco dělat. Ještě jsem se o tom úplně s nikým detailně nebavil, tak uvidíme, co se teď v tomhle půlroce tak nějak stane.“