Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

  12:35
Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář, červenobílí neproměnili dvě penalty. Letenští oplatili rivalovi loňskou porážku a na závěr roku zvítězili počtvrté z posledních pěti zápasů. V derby veteránů nad 45 let vyhrála Slavia 4:3 i díky chycené penaltě v podání brankáře Martina Vaniaka.
Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

foto: ČTK

Ondřej Kúdela a Lukáš Vácha po silvestrovském pražském derby.
Momentka ze silvestrovského pražského derby.
Erich Brabec během silvestrovského pražského derby.
Tomáš Necid (9) během silvestrovského pražského derby.
7 fotografií

Celková bilance v kategorii internacionálů sice nadále vyznívá pro tým z Edenu, který ovládl 22 z 39 ročníků, poslední dobou se ale mnohem více daří sparťanům. Letenští od porážky v roce 2016 prohráli jen vloni (3:7) a letos si připsali dvanácté vítězství.

Slávisté v exhibici hrané na dvakrát 25 minut před zhruba 1200 diváky v první půli dvakrát srovnali skóre, po změně stran ale zahazovali i ty nejvyloženější šance. Brankář Bičík chytil Volešákovi penaltu, poté se z pokutového kopu nařízeného za tři rohy neprosadil ani Necid a sparťané i díky tomu získali tříbrankový náskok.

Koreš pak už z další penalty skóroval a Necid minutu před koncem snížil na 4:5, v nastavení ale na opačné straně definitivně rozhodl z pokutového kopu Bednář. Jeden ze čtyř nováčků v dresu letenských internacionálů během sedmi minut zvládl hattrick, jako kdyby ho vyhecovalo, že v poločasové přestávce netrefil branku při tradiční střelbě na šampaňské.

Před hlavním zápasem kategorie nad 35 let se jako obvykle na dvakrát 20 minut hrálo derby veteránů. I v něm měla zásadní vliv na výsledek neproměněná penalta. V předposlední minutě mohl srovnat sparťan Čížek, gólman Vaniak mu ale pokutový kop vyrazil. Za Slavii vedle brankářské legendy po delší době nastoupil Šmicer, za Spartu pak Řepka.

Silvestrovské pražské derby fotbalových veteránů a internacionálů Slavia -...
Silvestrovské pražské derby fotbalových veteránů a internacionálů Slavia -...

39. Silvestrovské fotbalové derby internacionálů

hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 22-5-12)

Slavia Praha - Sparta Praha 4:6 (2:2)
Branky: 12. Kúdela, 22. Jablonský, 47. Koreš z pen., 49. Necid - 44., 45. a 50.+1 z pen. Bednář, 13. a 32. Podaný, 9. Slepička

Sestavy:
Slavia: Diviš - M. Černý, Čmovš, Grajciar, Koreš, Kovařík, Kúdela, Jablonský, Necid, Štohanzl, Švec, Trapp, Volešák
Sparta: Bičík - Bednář, Flachbart, Holek, Hübschman, Jiří Jeslínek ml., Jun, Mazuch, Podaný, Slepička, Vácha, Vidlička

22. Silvestrovské fotbalové derby veteránů

hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 7-11-4)

Slavia Praha - Sparta Praha 4:3 (2:1)
Branky: 5. Ivo Svoboda, 18. Piták, 30. Šmicer, 33. Klinka - 6. Michal Pospíšil, 23. Matušovič, 31. Lokvenc

Sestavy:
Slavia: Vaniak - Janoušek, Jindráček, Klinka, Medynský, Müller, Piták, Řehák, Ivo Svoboda, Šmicer, Ulich, Vávra, Zákostelský
Sparta: Zítka - Čížek, Denk, Flachbart, Fukal, Kincl, Lokvenc, Matušovič, Jiří Novotný, Michal Pospíšil, Řepka, Voříšek, Vrabec, Lukáš Zelenka

31. prosince 2025  12:47

31. prosince 2025  12:35

31. prosince 2025  10:21

28. prosince 2025  20:36,  aktualizováno  30. 12. 23:44

30. prosince 2025  23:13,  aktualizováno  23:42

30. prosince 2025  18:21,  aktualizováno  23:34

30. prosince 2025  13:03

30. prosince 2025  12:57

30. prosince 2025  12:01

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

29. prosince 2025  17:01

29. prosince 2025  16:14

