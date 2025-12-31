Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Celková bilance v kategorii internacionálů sice nadále vyznívá pro tým z Edenu, který ovládl 22 z 39 ročníků, poslední dobou se ale mnohem více daří sparťanům. Letenští od porážky v roce 2016 prohráli jen vloni (3:7) a letos si připsali dvanácté vítězství.
Slávisté v exhibici hrané na dvakrát 25 minut před zhruba 1200 diváky v první půli dvakrát srovnali skóre, po změně stran ale zahazovali i ty nejvyloženější šance. Brankář Bičík chytil Volešákovi penaltu, poté se z pokutového kopu nařízeného za tři rohy neprosadil ani Necid a sparťané i díky tomu získali tříbrankový náskok.
Koreš pak už z další penalty skóroval a Necid minutu před koncem snížil na 4:5, v nastavení ale na opačné straně definitivně rozhodl z pokutového kopu Bednář. Jeden ze čtyř nováčků v dresu letenských internacionálů během sedmi minut zvládl hattrick, jako kdyby ho vyhecovalo, že v poločasové přestávce netrefil branku při tradiční střelbě na šampaňské.
Před hlavním zápasem kategorie nad 35 let se jako obvykle na dvakrát 20 minut hrálo derby veteránů. I v něm měla zásadní vliv na výsledek neproměněná penalta. V předposlední minutě mohl srovnat sparťan Čížek, gólman Vaniak mu ale pokutový kop vyrazil. Za Slavii vedle brankářské legendy po delší době nastoupil Šmicer, za Spartu pak Řepka.
39. Silvestrovské fotbalové derby internacionálů
hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 22-5-12)
Slavia Praha - Sparta Praha 4:6 (2:2)
Sestavy:
22. Silvestrovské fotbalové derby veteránů
hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 7-11-4)
Slavia Praha - Sparta Praha 4:3 (2:1)
Sestavy: