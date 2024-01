Kozel: Snad se tým tradičně nerozuteče. Nový majitel? Pro mě se teď nic nemění

Stávajícího vlastníka libereckého klubu, společnost Preciosa vedenou Ludvíkem Karlem, v následujícím roce vystřídá mladý podnikatel Ondřej Kania.

„Ale podle mě v klubu zatím ještě nebyl. Možná teď přes svátky nějaká jednání probíhala, ale pro mě se nic nezměnilo,“ dodal Kozel po porážce 2:5.

Pozice trenéra se také v posledních týdnech probírala. Vnímal jste spekulace kolem sebe?

Možná to víte líp než já. Samozřejmě se to někde objevuje, pro mě je ale důležité, co říkají kompetentní lidé nade mnou. A ti mě ubezpečili v tom, že se nic nemění.

Dokázal jste přes svátky najít klid a odpočinek?

Poměrně ano, samozřejmě ve fotbale úplně klid není, nebyl právě ani letos. Ale zároveň je odpočinek důležitý, aby člověk do nové přípravy a půlsezony šel s novým odhodláním a energií.

Ta vám v derby nechyběla, na hřišti jste strávil dost času. Jak jste si zápas užil?

Trošku hořce, protože člověk chce vždycky uspět, ale Sparta byla lepší, my jsme nedávali šance, takže zaslouženě vyhrála.

Vy jste dokonce trefil tyč.

No a nakonec z toho byly snad tyče dvě, k tomu další dvě tři velké šance, takže ta efektivita byla určitě na sparťanské straně lepší.

Z jednoho souboje jste odpadl na trávník. Bolí takový pád hodně?

No bolí, protože jsem cítil úder do stehna a teď jak se to rozleželo ještě... Takový klasický koňar.

Co fanouškovská podpora? Vnímal jste nějaké negativní emoce?

Já to tak neberu. Je to takové setkání s kamarády, spoluhráči i protihráči, které přes rok tolik nevidíte. Samozřejmě když lezete na hřiště, každý chce vyhrát. Mrzí mě, že to nevyšlo, a doufám, že mi nic nebude. Hlavní je zdraví, aby to tady nakonec všichni přežili.

Co byste z uplynulého roku vypíchnul?

Reprezentaci českého fotbalu, který šel nahoru. Dokumentovaly to výsledky Sparty Slavie i Plzně v Evropě, kde jsou všechny kluby v jarní fázi, což je velký úspěch. Zároveň se nároďák i přes problémy zvládl opět dostat na Euro, což je důležité. Takže můžeme být jen v očekávání toho, co přinese rok následující.

S čím do něj a do jara půjdete vy? Zaútočíte na pohárová místa?

Podzim jsme měli takový rozdělený, první půlka byla nic moc, druhá slušná až na poslední kolo v Pardubicích. Dotáhli jsme se tam, kde bychom chtěli být, a kdyby byla šance, tak bychom chtěli útočit i na tu první šestku a třeba i ta místa, která přinášejí poháry. Samozřejmě to s sebou nese spoustu věcí, které musejí zafungovat. K tomu jsme ve čtvrtfinále domácího poháru, tam také cítíme šanci.

Tým už si dobře sedl?

Jo, ono je to tak vždycky, že druhá půlka podzimu je lepší než první, kdy vždycky v Liberci jsou nějaké změny, noví hráči potřebují čas na adaptaci, a tak doufám, že se nám mužstvo úplně nerozuteče.

Pomůže i nový majitel?

Samozřejmě pokud klub má finanční jistotu a možnosti, držet mužstvo a případně jej posouvat je vždycky lepší.

Máte zprávy, že se vám na začátku přípravy sejde celý tým?

No tak nějaké zprávy jsou, ale přestupové okno se otevírá až v lednu, plno věcí se asi ještě bude řešit. Ale já věřím tomu, že první trénink absolvuje na 99 % tým pohromadě.

Potřebujete posílit?

My víme, na kterých postech bychom chtěli posílit a zároveň řešíme možnosti, že někde můžou hráči odejít. Z tohoto pohledu se snažíme pracovat, hráče vytipované máme a uvidíme, co přinesou další dny.