Penalty zahazovali na tréninku, pak v poháru. Smůlu má teď celá Sigma, hlesl Stejskal

Sigma po bezbrankové lopotě nezvládla ve čtvrtfinále Mol Cupu penalty a se Slováckem vypadla.

„Seděli jsme v kabině dost zklamaní, padala nevhodná slovíčka, že to není normální. Věřil jsem, že můžeme být v poháru černým koněm. Ale to je minulost,“ dodal Stejskal.

Jarní část sezony nezačala sigmákům zrovna podle plánu. Po těsné ligové porážce v Jablonci nastal ve středu odpoledne konec pohárového blouznění.

„Jsme zase zklamaní, nebyli jsme daleko od postupu,“ litoval olomoucký trenér Václav Jílek.

Měl pravdu. Stačila taková „maličkost“ – aby Pablo González proměnil v 88. minutě desítku poté, co Daněk vymíchal ve vápně Kalabišku.

Jenže Španěl, který odmítl v Sigmě prodloužit smlouvu, kope penalty v poslední době mizerně a ­také brankáři Nguyenovi dal až příliš velkou šanci zasáhnout.

„Kdybychom ji proměnili, slavíme, jsme šťastní a dodalo by nám to spoustu energie do dalšího zápasu,“ povzdechl si Jílek.

„Smůlu má teď celá Sigma, v 88. minutě jsme je měli na lopatě. Do té doby jsme si nevytvořili žádnou šanci, tuhle nám dali z­ nebe, to musíme proměnit,“ ušklíbl se Stejskal.

Abychom tedy byli vůči drobnému Gonzálezovi spravedliví, není zdaleka sám, komu střely z puntíku nejdou. Už na předzápasovém tréninku zahazovali sigmáci jednu penaltu za druhou.

A když na to v rozstřelu navázali Pavel Zifčák a Kryštofem Daňkem, mohlo Slovácko velebit Filipa Nguyena v bráně. Překonali ho jen matadoři Greššák s Vepřekem.

„I na tréninku to tak vypadalo. Úspěšnost byla tak padesát procent,“ posteskl si Jílek.

„Mrzí, že si to tam kluci nevybrali,“ doplnil Stejskal, který přitom mohl být hrdinou.

Aby zpackaných penalt nebylo málo, už v prodloužení ji lapil slováckému Daníčkovi, když se vrhl po slabé ráně ke své pravé tyči. Sudí Černý druhou pentli nařídil po skluzu Greššáka na unikajícího Vechetu. Křepčící Chvátal se na Stejskala po zákroku vrhl, zapumpovali rukama a naděje žila.

Upřímně, postup si nezasloužil nikdo, snad až na Nguyena. Olomouc vůbec nevyužila toho, že Slovácku se rozpadla obrana, v níž chyběli držáci Kadlec, Hofmann i Reinberk.

„První poločas byl z naší strany velmi špatný, strašně málo pohybu, kvality. Soupeř hrál jednoduše, my taky. Přechodová fáze vázla. Hráli jsme pomalu, dozadu. Postrádal jsem i větší energii,“ vyčítal Jílek.

„Druhý poločas se to příchodem Daňka zlepšilo, bohužel ale nevyřešíme věci ve finální fázi tak, abychom byli víc nebezpeční. Ani Slovácko nemuselo dvakrát skórovat, nebylo to kopnuté ideálně, ale bylo šťastnější.“

Stejskal si na dvě penalty sáhnul, ale míč se po odrazech od tyče a jeho ruky stejně dokutálel za čáru.

„Věřil jsem si, už v Budějovicích nám penalty vyšly, střelce jsem měl načtené. Ale štěstí se nám teď vyhýbá. Vyrazím to do tyčky, do zad, to není normální,“ ulevil si Stejskal.

Sigma potřebuje zabrat v neděli v­ lize doma proti Mladé Boleslavi.

Spodní skupina se přiblížila. „Potkáváme těžké soupeře, ale pořád si myslím, že jsme schopni je porážet. Chybí však sebevědomí,“ vidí Jílek.

„Jsme v­ rozpoložení, kdy chceme výhru ubojovat. Nemůžeme koukat na styl hry. Ukáže se pravý tým,“ velí Stejskal.