Když se olomouckého kouče Tomáše Janotky po pohárové výhře novináři ptali, kdo potáhne oslavy, odpovídal strůjce mírně překvapivého úspěchu, že vlastně neví, kdo je nejlepší showman.

„Když někam jdou, já tam nejsem. Teď poznám, kdo je v tomhle vůdce. Spolu vyhráváme i prohráváme, takže já jdu slavit také. Musíme si to užít, vždyť nevíme, kdy a jestli něco vyhrajeme. Fanoušci si to oslaví doma, v hospodách, kdekoliv a my to musíme taky zapít,“ hlásil Janotka, že ve čtvrtek jej v práci nikdo nepotká.

Hanáci se po bouřlivých oslavách přímo před stadionem hned po vítězství vydali na dlouhou spanilou jízdu skrze kluby a hospůdky, aby si nad ránem osedlali vlečku traktoru a vyrazili do historického centra

Spanilou jízdu si desítka finálových hrdinů na přívěsu naplánovala napříč celým centrem. Nevynechali například jízdu kolem olomouckého orloje a morového sloupu na Horním náměstí, kde pivo teklo proudem. Co na tom, že hanácká metropole ještě spala.

Olomouc přitom čeká o víkendu předposlední kolo ligové nadstavby. Kouč ovšem rozdal tréninkové pardony již předem. „My s výhrou počítali, takže kluci mají ve čtvrtek volno, tohle se oslavit musí. A když někdo přijde až v pátek a stejně mě uvidí trojmo, vyčítat mu to nebudu,“ smál se trenér.

Ten pak také laškoval s rozkazem opít střelce dvou branek Filipa Zorvana, jenž má v plánu odejít do zahraničí a nemá v Sigmě smlouvu na další sezonu. „Zorvi dlouhodobě potvrzuje nadstandardní kvalitu, táhne nás neuvěřitelně do ofenzivy. Nebojí se zodpovědnosti, bere na sebe tíhu okamžiku při standardkách, vezme si balon pod tlakem. A my ho teď budeme potřebovat opít a prodloužit mu smlouvu,“ vyhlásil cíl trenér.

„Zorvi, pojď to podepsat!“ hulákal Janotka na svoji hvězdu, která přišla na pozápasovou tiskovou konferenci s pohárem v ruce.. „Tak to já radši jdu, nashle,“ žertoval hned Zorvan. „Já tomu nechávám volný průběh. Sám nevím, co bude a nebude,“ dodal Zorvan a vyrazil shánět vlečku. Právě 29letý záložník byl jedním z lídrů celonoční taškařice.

Valíme do Evropy 🚜 pic.twitter.com/pLbNr7GeH4 — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) May 15, 2025

„Doteď jsem neřešil, co bude, manažerovi jsem říkal, že nechci nic vědět, soustředili jsme se na finále,“ popisuje záložník, který má v letošní sezoně bilanci devíti gólů a deseti asistencí za 37 soutěžních zápasů. I ve středu ho opět bylo plné hřiště.

Klub Belmondo a zdravení nad ránem

Janotka se svým asistentem Michalem Vepřekem pamatují do středy jediný velký triumf Sigmy z poháru v roce 2012 jako hráči. Svým svěřencům tak mohli radit nejen na hřišti, ale také v pozápasových oslavách.

„Ty byly krásné a nepublikovatelné. Jen tak nakousnu, že nezapomenutelná už byla cesta autobusem. V Belmondu jsme byli, všude jsme byli. To bylo snad poprvé, kdy jsme se trousili tak kolem osmé nebo deváté a lidi nám nenadávali, všichni nás zdravili. To bylo fajn,“ vzpomínal ještě před finále Vepřek, jediný a překvapivý střelec z tehdejšího utkání taktéž proti Spartě.

Už dopředu přemýšlel, co by druhé vítězství v domácím poháru znamenalo pro klub. „Já bych byl rád, aby díky tomu Olomouc žila fotbalem celý rok. Nakoplo by to nás i fanoušky,“ přemítal asistent trenéra.

A po bouřlivých oslavách se skutečně ukáže, jak pohárový úspěch fotbal na Hané nastartuje.