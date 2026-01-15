Baráth by ovšem měl být okamžitou posilou a náhradou za odchozího kapitána Radima Breiteho. Další středopolař Jezierski, jenž přišel ze Slasku Wroclaw, by měl dostat čas na aklimatizaci.
„Vzhledem k jeho věku v něm vidíme i velkou perspektivu do budoucna. Věříme, že se může ještě velmi zlepšovat,“ řekl k Jezierskému generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.
Baráth na podzim v dresu Rakówa změřil v Konferenční lize síly pravě se Sigmou, která za něj nyní zaplatila zhruba dva miliony eur. „Jsme přesvědčeni, že má všechny atributy k tomu, aby byl pro náš tým přínosem. Je to fotbalista, který má mezinárodní zkušenosti, což potvrzoval v evropských pohárech, navrch reprezentant své země. Věříme, že společně budeme úspěšní,“ prohlásil Hapal pro klubový web.
V datové analýze Baráth vykazuje v průměru více dotyků s míčem, než měl třeba Breite či další olomoucká šestka Michal Beran. Zároveň ovšem méně přihrává směrem dopředu, a tak je otázka, jakou roli mu trenér Tomáš Janotka ušije. „Věřím, že v budoucnu budeme chtít útočit na první trojku a být pravidelně účastníky evropských pohárů,“ uvedl Baráth.
Polská média informují, že za Jezierského měla Olomouc zaplatit cca 240 tisíc euro. V součtu za zimu už tak Sigma utratila bezmála devět milionů euro (asi 219 milionů korun).
Ve statistice je zahrnut i přestup útočníka Václava Sejka, který stále nebyl oficiálně představen, a to kvůli neabsolvované zdravotní prohlídce, která se podle informací iDNES.cz zatím odkládá kvůli komplikacím po Sejkově operaci slepého střeva.
Server infotbal.cz informoval, že Pavel Hapal dostal od majitelů rozpočet na zimní přestupové okno až 300 milionů korun. Peníze na další posily tedy stále zbývají. Čeká ještě Sigmu další posilování? A kdy se tým dokáže sehrát?