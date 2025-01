Koničiva, Vyškove. Těžká soutěž, říká japonský zloděj míčů o druhé lize

Středopolař si zatím klestil fotbalovou cestu v ČFL, kde hrál za rezervu Dukly. Své štěstí však nezkoušel teprve dvacetiletý záložník pouze v Česku. Kromě akademie dalšího pražského klubu – Slavie – si Shoya Atsuta prošel také singapurskou Shoot Asunaros Academy, odkud se však v zimě roku 2020 vrátil.

„Jsem hráč, který toho hodně naběhá ve středu hřiště. Snažím se získávat míče od soupeřů a soustředím se na to, abych byl vždy co nejaktivnější,“ snaží se vystihnout sám sebe coby fotbalistu.

Běhavý styl by odpovídal jeho původu, neboť se narodil a do tří let pobýval v Japonsku, poté s rodiči procestoval takřka celou Asii. Technicky náročný fotbal na krásu, který je v Japonsku typický, prý ale příliš neuznává. „Byli jsme pořád v zahraničí. Znám tak docela dobře Singapur, nějakou dobu jsme pobývali v Malajsii nebo Thajsku,“ přibližuje své putování. Už od jedenácti let pak působí v pražské Dukle.

Sám zatím nemá zkušenosti s druhou ligou, na Dukle však vykoukal v průběhu minulé sezony dostatek informací. „Druhá liga je rozhodně těžká fyzická soutěž. Udělám však maximum a pokusím se co nejvíce přispívat svému týmu,“ zůstává typicky japonsky velice skromný a zároveň vcelku skoupý na slovo.

Tým z jižního cípu Hané kromě Atsuty přivedl při startu zimní přípravy na hostování olomouckého útočníka Pavla Zifčáka, který naposledy pomáhal v první lize Pardubicím. Nepříliš produktivní útok podzimu má vylepšit společně s dalším zapůjčeným nováčkem, Nizozemcem Olafem Kokem, jehož Vyškovu zapůjčil do konce sezony Slovan Liberec. Trenér Jan Kameník však avizuje, že by stále ještě přivítal další posily. „Trápí nás nízký počet hráčů i tréninkově, ale s klubovým vedením na tom nyní intenzivně pracujeme,“ avizuje kouč další příchody.