Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po padesáti procentech získají Simply You Vision a Football Group bývalého obránce Martina Latky, který je předsedou představenstva SFC. Klub informoval o změnách na svém webu.

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Vstup společnosti A.I.K. byl pro klub v uplynulém období klíčový. Díky této spolupráci se podařilo klub stabilizovat po sportovní i ekonomické stránce a vytvořit pevné základy pro další rozvoj. Nyní nastal přirozený moment, kdy může klub přejít do další fáze a být předán novým vlastníkům, kteří na tuto stabilitu navážou,“ uvedl Krajíček.

Podle něj je transakce již v závěrečné fázi. Na nákup akcií mělo přednostní právo město, ale nevyužilo ho.

Společnost Simply You Vision, jejímž oborem jsou doplňky stravy, farmaceutická kosmetika a zdravotnické prostředky, je generálním partnerem klubu.

Opava je po podzimní části druhé ligy na čtvrtém místě o dva body za barážovou třetí pozicí, kterou drží Artis Brno. S ním čeká Slezany dohrávka odloženého zápasu 14. kola.

15. prosince 2025  20:50,  aktualizováno  22:40

