„Vstup společnosti A.I.K. byl pro klub v uplynulém období klíčový. Díky této spolupráci se podařilo klub stabilizovat po sportovní i ekonomické stránce a vytvořit pevné základy pro další rozvoj. Nyní nastal přirozený moment, kdy může klub přejít do další fáze a být předán novým vlastníkům, kteří na tuto stabilitu navážou,“ uvedl Krajíček.
Podle něj je transakce již v závěrečné fázi. Na nákup akcií mělo přednostní právo město, ale nevyužilo ho.
Společnost Simply You Vision, jejímž oborem jsou doplňky stravy, farmaceutická kosmetika a zdravotnické prostředky, je generálním partnerem klubu.
Opava je po podzimní části druhé ligy na čtvrtém místě o dva body za barážovou třetí pozicí, kterou drží Artis Brno. S ním čeká Slezany dohrávka odloženého zápasu 14. kola.