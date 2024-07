Kozák už podepsal v Opavě smlouvu: Vždy jsem říkal, že bych se chtěl jednou vrátit

„Vzhledem k tomu, že Libor naposledy působil v Itálii, dotahujeme veškeré administrativní záležitosti spojené s jeho přestupem. Každopádně věříme, že se nám do pátku podaří vše dokončit,“ řekl místopředseda představenstva Martin Latka.

Kozáka do opavského áčka poprvé vytáhl v sezoně 2007 až 2008 trenér Jiří Neček. Po další sezoně už zamířil do Lazia Řím. Po té působil v anglické Aston Ville a nejvyšší českou soutěž hrál v Liberci, Spartě, Slovácku a Zlíně. Minulou sezonu naskočil do sedmi utkání za italskou třetiligovou Arezzu.

„Vždy jsem říkal, že bych se chtěl do Opavy jednou vrátit. Poslední dobou ten pocit začal být čím dál tím silnější a hlavně začal nabírat na realitě,“ uvedl Libor Kozák, který má devět startů za českou reprezentaci. „Alfou a omegou všeho byla chuť zahrát si ještě na stadionu v Městských sadech před opavskými fanoušky a také před mou rodinou, zejména před mým tátou a mámou, kteří mě celou kariéru nesmírně podporovali.“

Proto uvítal, že o něj Opavští včetně trenéra Tomáše Zápotočného stáli. „Nechci, aby to znělo nějak nostalgicky, ale Opava je pro mě srdeční záležitost,“ dodal Kozák.

„Jsme velmi rádi, že se nám s Liborem podařilo vše doladit. Do klubu se vrací velká osobnost, která má za sebou bohatou kariéru, včetně reprezentačních zkušeností. Věřím, že mu bude držet zdraví a bude pro nás důležitou osobou jak na hřišti, tak v kabině,“ řekl Martin Latka.

„Tím, že jsem už během jara věděl, že varianta mého návratu je na stole, tak jsem se celou dobu snažil udržovat. Věřím, že jsem přišel už do začátku přípravy ve velmi dobrém fyzickém rozpoložení,“ prohlásil Kozák. „Samozřejmě mi chybí herní kondice, protože jsem těch utkání v poslední době tolik neabsolvoval. Základem všeho je každopádně zdraví a momentálně se cítím dobře. Cítím, že jsem silný fyzicky, a i to byla jedna z mých vlastních podmínek návratu.“